Microsoft üst düzey yöneticilerinin e-postaları, Rus'lar tarafından hacklendi

Midnight Blizzard, Microsoft'un üst düzey yöneticilerinin e-postalarını ele geçirdi
12 Ocak'ta saldırıyı tespit eden Microsoft, bu siber saldırının sorumlusunun Midnight Blizzard veya Nobelium olarak bilinen bir bilgisayar korsanlığı grubunun olduğunu açıkladı. Bu grup 2020 SolarWinds siber saldırısının arkasındaki grupla aynı olduğunu hatırlatmakta fayda var ve şirketin yaptığı açıklamada bu grubun Rus Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) bir parçası olduğunun da altı çizildi.
Kasım 2023'ün sonlarından itibaren saldırganlar, eski bir test kiracısı hesabını ele geçirip yer edinmek için bir parola püskürtme saldırısı kullandı. Sonrasında ise saldırganlar hesabın izinlerini, üst düzey üyelerin ve siber güvenlik, hukuk ve diğer işlevlerdeki çalışanlar da dahil olmak üzere birçok Microsoft kurumsal e-posta hesaplarının çok küçük bir yüzdesine erişmek için kullandı. Böylece bazı e-postalar ve ekli belgeleri dışarı sızdırdı.
Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada şu ana kadar müşteri ortamlarına, üretim sistemlerine, kaynak koduna ya da yapay zeka sistemlerine erişildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Saldırının Microsoft ürün veya hizmetlerindeki bir güvenlik açığından kaynaklanmadığı söylenilse de şirket, sahip olduğu eski sistemlerin ve dahili iş süreçlerinin güvenliğini bir an önce iyileştirmek için adımlar atıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.