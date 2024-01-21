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    Anlık Bildirim

    Microsoft üst düzey yöneticilerinin e-postaları, Rus'lar tarafından hacklendi

    Microsoft üst düzey yöneticilerinin e-posta hesapları, Rus Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) bir parçası olan Midnight Blizzard tarafından hacklendi. İşte detaylar:
    Microsoft üst düzey yöneticilerinin e-postaları hacklendi Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Microsoft, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rus istihbarat teşkilatına bağlı bir bilgisayar korsanlığı grubunun birçok üst düzey Microsoft yöneticisinin ve diğer çalışanların e-postalarına eriştiğini açıkladı.

    Midnight Blizzard, Microsoft'un üst düzey yöneticilerinin e-postalarını ele geçirdi

    12 Ocak'ta saldırıyı tespit eden Microsoft, bu siber saldırının sorumlusunun Midnight Blizzard veya Nobelium olarak bilinen bir bilgisayar korsanlığı grubunun olduğunu açıkladı. Bu grup 2020 SolarWinds siber saldırısının arkasındaki grupla aynı olduğunu hatırlatmakta fayda var ve şirketin yaptığı açıklamada bu grubun Rus Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) bir parçası olduğunun da altı çizildi.

    Kasım 2023'ün sonlarından itibaren saldırganlar, eski bir test kiracısı hesabını ele geçirip yer edinmek için bir parola püskürtme saldırısı kullandı. Sonrasında ise saldırganlar hesabın izinlerini, üst düzey üyelerin ve siber güvenlik, hukuk ve diğer işlevlerdeki çalışanlar da dahil olmak üzere birçok Microsoft kurumsal e-posta hesaplarının çok küçük bir yüzdesine erişmek için kullandı. Böylece bazı e-postalar ve ekli belgeleri dışarı sızdırdı.

    Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada şu ana kadar müşteri ortamlarına, üretim sistemlerine, kaynak koduna ya da yapay zeka sistemlerine erişildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Saldırının Microsoft ürün veya hizmetlerindeki bir güvenlik açığından kaynaklanmadığı söylenilse de şirket, sahip olduğu eski sistemlerin ve dahili iş süreçlerinin güvenliğini bir an önce iyileştirmek için adımlar atıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 10 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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