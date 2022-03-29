Geliştirilen elektrikli paramotor, hafif ve kompakt bir yapıya sahip

Havacılık sektöründe yaptığı atılımlarla tanınan Pete Bitar, elektrik motorlu yamaç paraşütü için bir paramotor geliştirdiğini duyurdu. Bitar, Canop-E adını verdiği paramotorun testlerinin başarılı geçtiğini ve şu an paraşüt takılarak kullanılabileceğini söyledi.
İki model daha geliştiriliyor
26 kg ağırlığında olan Canop-E, bir koltuk, iki 216 mm kanallı fan, bir kablo demeti ve basit bir çerçeveye monte edilmiş 100 V, 18 Ah, 1,8 kWh pil paketinden oluşuyor.
Bitar, geliştirdiği prototipin 20 dakika boyunca havada kalabileceğini ve 110 km/s civarında bir azami hıza ulaşabileceğini söylüyor. Ayrıca, bir arabanın bagajında taşınabilecek bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor.
Gelecek planlarından da bahseden Bitar, geliştirdiği prototipten daha güçlü bir CanopE-Jet 1 ve daha düşük maliyetli bir CanopE-Jet Light sunmak istediğini söyledi. Fiyatlara değinen Bitar, paraşüt haricinde Light modeli 8.995 dolara, CanopE-Jet 1'i ise 18.995 dolara satışa sunabileceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"