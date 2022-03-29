Geliştirilen elektrikli paramotor, hafif ve kompakt bir yapıya sahip

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Havacılık sektöründe yaptığı atılımlarla tanınan Pete Bitar, elektrik motorlu yamaç paraşütü için bir paramotor geliştirdiğini duyurdu. Bitar, Canop-E adını verdiği paramotorun testlerinin başarılı geçtiğini ve şu an paraşüt takılarak kullanılabileceğini söyledi.

İki model daha geliştiriliyor

26 kg ağırlığında olan Canop-E, bir koltuk, iki 216 mm kanallı fan, bir kablo demeti ve basit bir çerçeveye monte edilmiş 100 V, 18 Ah, 1,8 kWh pil paketinden oluşuyor.

Bitar, geliştirdiği prototipin 20 dakika boyunca havada kalabileceğini ve 110 km/s civarında bir azami hıza ulaşabileceğini söylüyor. Ayrıca, bir arabanın bagajında taşınabilecek bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor.

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Gelecek planlarından da bahseden Bitar, geliştirdiği prototipten daha güçlü bir CanopE-Jet 1 ve daha düşük maliyetli bir CanopE-Jet Light sunmak istediğini söyledi. Fiyatlara değinen Bitar, paraşüt haricinde Light modeli 8.995 dolara, CanopE-Jet 1'i ise 18.995 dolara satışa sunabileceğini belirtiyor.

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Motorlu yamaç paraşütü için elektrikli paramotor geliştirildi