Bir Android uygulaması, hava tahminini iyileştirmek için uydu verileri toplayacak

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından finanse edilen bir proje kapsamında geliştirilen Camaliot uygulaması, hava durumu tahminlerini iyileştirmek için uydulara bağlı Android telefonlardan gelen sensör verilerini kullanacak.

Toplanan verilerle hava durumu modelleri iyileştirilecek

Uydu sinyallerini kullanarak atmosfer hakkında daha fazla bilgi sahibi olunabileceği düşünülerek geliştirilen Camaliot, Küresel Konum Belirleme Sistemi (GNSS) uydularından iletilen gözlemlenen uyduların sinyal gücü, gözlemlenen uydulara olan uzaklıklar, taşıyıcı faz ve taşıyıcı faz döngülerinin sayısı verilerini topluyor.

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Camaliot web sitesinde: "Dünya çapındaki birçok cep telefonundan gelen kitle kaynaklı GNSS verilerini kullanarak, yerel yağış olaylarının daha doğru tahmin edilmesi için hava durumu tahmin modellerine daha iyi girdiler oluşturmayı umuyoruz." ifadelerine yer veriliyor.

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Android 7.0 veya sonraki sürümlere sahip tüm cihazlarda desteklenen Camaliot uygulaması, verilere en iyi erişimi listelenen 50'den fazla çift frekanslı alıcılara sahip akıllı telefonlarda elde edebiliyor. Listelenen cihazlar arasında Xiaomi Mi 8, Google Pixel 4A, Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra yer alıyor.

Camaliot Geo-Wiki Apps Hava Durumu Ücretsiz 57M

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Camaliot, daha doğru hava tahmini için uydu verileri toplayacak