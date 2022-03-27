Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bir Android uygulaması, hava tahminini iyileştirmek için uydu verileri toplayacak

    ESA(Avrupa Uzay Ajansı) finansmanlığında geliştirilen Camaliot uygulaması, hava durumu tahmin modellerini daha doğru hale getirebilmek adına Android telefonlarda uydu verileri toplayacak.
    Oy Ver

    Camaliot, daha doğru hava tahmini için uydu verileri toplayacak
    Tam Boyutta Gör

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından finanse edilen bir proje kapsamında geliştirilen Camaliot uygulaması, hava durumu tahminlerini iyileştirmek için uydulara bağlı Android telefonlardan gelen sensör verilerini kullanacak.

    Toplanan verilerle hava durumu modelleri iyileştirilecek

    Uydu sinyallerini kullanarak atmosfer hakkında daha fazla bilgi sahibi olunabileceği düşünülerek geliştirilen Camaliot, Küresel Konum Belirleme Sistemi (GNSS) uydularından iletilen gözlemlenen uyduların sinyal gücü, gözlemlenen uydulara olan uzaklıklar, taşıyıcı faz ve taşıyıcı faz döngülerinin sayısı verilerini topluyor.

    Camaliot, daha doğru hava tahmini için uydu verileri toplayacak
    Tam Boyutta Gör

    Camaliot web sitesinde: "Dünya çapındaki birçok cep telefonundan gelen kitle kaynaklı GNSS verilerini kullanarak, yerel yağış olaylarının daha doğru tahmin edilmesi için hava durumu tahmin modellerine daha iyi girdiler oluşturmayı umuyoruz." ifadelerine yer veriliyor.

    Android 7.0 veya sonraki sürümlere sahip tüm cihazlarda desteklenen Camaliot uygulaması, verilere en iyi erişimi listelenen 50'den fazla çift frekanslı alıcılara sahip akıllı telefonlarda elde edebiliyor. Listelenen cihazlar arasında Xiaomi Mi 8, Google Pixel 4A, Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra yer alıyor.

    Camaliot Camaliot Camaliot Camaliot Geo-Wiki Apps Hava Durumu Ücretsiz 57M

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/3/26/22992890/camaliot-storm-forecast-gps-satellite-tracking-citizen-science https://www.camaliot.org/en/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 2 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 3 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 8i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI BRAVO 15 B5DD-022XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız