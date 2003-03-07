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Motorola Accompli 008 İncelemesi

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
280
1
Diğer
HallowMan
Haber Editörü
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Darkhardware PDA-Cep telefonu karışımı bir ürün olan Motorola Accompli 008 incelemiş. Bu telefonun en dikkat çekici yanları; ilk olarak üzerinde bulunan dahili modemi sayesinde GPRS hizmeti verebilmesi ayrıca yanında data kablosunun verilmeside artı bir özelliği, ikinci özelliği ise 2MB’lık dahili belleğine istediğiniz uyumlu bir Java uygulamasını yükleyip çalıştırabilme yeteneğinin olması.

Açıkçası Motorola Accompli 008 çok geniş bir kitleye hitap etmiyor. Teknoloji ile haşır neşir olmayan kullanıcılar menülerle, kalemlerle ya da uygulama yüklemek gibi detaylı işlerle uğraşmak istemeyeceklerdir. (Tepkisini ölçmek için telefonu tanıttığım çeşitli yaş gruplarındaki insanlardan azımsanmayacak bir kısmı telefonun kullanımını çok karışık buldu) Parasının hesabını yapan arkadaşlar ise geleceği GSM operatörlerinin iki dudağının ucunda olan , GPRS gibi indirilen miktar başına ücretlendirilme sistemi getirildiği anda kulanılabilirliğini tümden yitirecek bir teknolojiye daha az yatırım yaparak ulaşmayı tercih edeceklerdir.

http://www.darkhardware.com/st.php?u=reviews/moto-accompli_008 Yorum Yaz
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