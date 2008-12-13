Motorola, AURA modelinin satışına başladı

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Yıllar önce StarTec gibi özgün bir model üreterek insanların cep telefonlarına bakış açısını değiştiren Motorola, eski günleri özlüyor olacak ki ekim ayında Aura konseptinin tanıtımını yapmıştı. Aradan geçen kısa zaman diliminin ardından Motorola, resmi internet sitesi üzerinden telefonun satışına başladı.

Klasik cep telefonlarının aksine dairesel biçimde ekrana sahip Aura, quadband GSM şebekesini desteklemekte. Telefonun 96.6 x 47.6 x 18.6 mm'lik gövdesinde paslanmaz çelik; ekranda ise 62 karat safir kristal kullanılmış. Motorola, telefonun özel kapak mekanizmasının yüzbininci açılışta dahi aynı performansı sergileyeceğini iddia ediyor.

Aura'nın göze çarpan diğer özellikleri ise 2 GB'lık dahili hafızası, 2 MP sabit odaklı kamerası ve A2DP profili. Anlaşılan Motorola, Aura ile farklı tasarıma önem veren ve bütçe sorunu yaşamayan kullanıcıları hedef kitlesi olarak belirlemiş. Zira telefon 2000$ civarında satılıyor.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)

EDGE desteği: Var

Boyut ve ağırlık: 96.9 x 47.6 x 18.6 mm / 141 gram

Ekran: 1.55 inç, 16 milyon renk, TFT

Bellek: 2 GB dahili

Kamera: 2 Megapiksel, video kaydı

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

Batarya: 810 mAh lityum iyon (410 saate kadar bekleme; 7 saat 20 dakikaya kadar konuşma süresi)