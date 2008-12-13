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Motorola, AURA modelinin satışına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
30,7b
1
37
Diğer
knight
Haber Editörü
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Motorola, AURA modelinin satışına başladı
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Yıllar önce StarTec gibi özgün bir model üreterek insanların cep telefonlarına bakış açısını değiştiren Motorola, eski günleri özlüyor olacak ki ekim ayında Aura konseptinin tanıtımını yapmıştı. Aradan geçen kısa zaman diliminin ardından Motorola, resmi internet sitesi üzerinden telefonun satışına başladı.

Klasik cep telefonlarının aksine dairesel biçimde ekrana sahip Aura, quadband GSM şebekesini desteklemekte. Telefonun 96.6 x 47.6 x 18.6 mm'lik gövdesinde paslanmaz çelik; ekranda ise 62 karat safir kristal kullanılmış. Motorola, telefonun özel kapak mekanizmasının yüzbininci açılışta dahi aynı performansı sergileyeceğini iddia ediyor.

Aura'nın göze çarpan diğer özellikleri ise 2 GB'lık dahili hafızası, 2 MP sabit odaklı kamerası ve A2DP profili. Anlaşılan Motorola, Aura ile farklı tasarıma önem veren ve bütçe sorunu yaşamayan kullanıcıları hedef kitlesi olarak belirlemiş. Zira telefon 2000$ civarında satılıyor.

 

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)

EDGE desteği: Var

Boyut ve ağırlık: 96.9 x 47.6 x 18.6 mm / 141 gram

Ekran: 1.55 inç, 16 milyon renk, TFT

Bellek: 2 GB dahili

Kamera: 2 Megapiksel, video kaydı

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

Batarya: 810 mAh lityum iyon (410 saate kadar bekleme; 7 saat 20 dakikaya kadar konuşma süresi)

 


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..Knight.. 10 yıl
Kutu içeriği:

t3.com/...
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altinok 10 yıl
Şimdi 2.000 tl, 1 sene sonra 200 tl'ye vermek için gitmedik telefoncu bırakmazsın yine satılmaz.
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SS Karaçay 10 yıl
Tasarım yerlerde. Kardeşime oyuncak diye versem bana küfreder.
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El Fuego 10 yıl
yapma yaw...

Atası V70 hakkında biraz araştırma yap öyle salla istersen...
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..Knight.. 10 yıl
Mobile-review telefonun incelemesini yapmış.


mobile-review.com/...
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El Fuego 10 yıl
İnceleme daha detaylı olmuş. Videolarda göründüğü kadarıyla alet özel işçilik ile yapılmış sanki. 360 derece dönen kapağın mekanizması tamamen saat mekaniği gibi.
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natcenk 10 yıl
o parayı benim pabucumu ylasın:D:D özellikleriyle o telfon anca 550$ edr.
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max975 10 yıl
evet özellik olarak da biraz iyi olsaymış fiyatını hak ederdi....
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nightsoldier 10 yıl
kesinlikle ilginç bir tasarımı var.Eskiden motorolanın buna benzer bir modeli vardı galiba.
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serenissimo 10 yıl
fiyata ve özelliklere bakarsak motorolanın tek özlediği şey amerika da tekel olduğu günler galiba...
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oliwer 10 yıl
motorola fashion design konusunda kesinlikle bir numara. hem malzeme ve tasarımı bu kadar radikal ve kaliiteli olan başka marka yok bence. nokia 88 serisinin tek düzeliğine göz önüne alırsak

ama keşke aynı kaliteyi software de de yakalayabilse.
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Yasin8584 10 yıl
bu ne ya

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