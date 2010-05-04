Motorola Droid 2, 4.3-inç ekrana sahip olabilir

Motorola'nın son dönemdeki en başarılı telefonlarından biri olan Droid'in devam modeli için çalışmalar devam ediyor. Hatırlanacağı üzere daha önce ortaya atılan bir iddia kapsamında Shadow kod adıyla geliştirilen yeni modelin Google Nexus 2 olarak pazara sürüleceği, Motorola'nın da HTC'den sonra Google adına telefon üreten ikinci isim olacağı konuşuluyordu. Ancak gelen yeni bilgilere göre Shadow, Nexus 2 değil beklendiği gibi Droid 2 olarak lanse edilecek. QWERTY tuş takımlı ve tam dokunmatik olarak iki versiyonu olması beklenen Droid 2'nin,

854x480 piksel çözünürlüğünde 4.3-inç ekran.

dual-LED flash donanımlı 8MP çözünürlüğünde kamera.

720p HD video kayıt yeteneği.

HDMI portu.

Android 2.1 + MotoBlur UI ara birimi.

Son dönemde daha çok HTC'nin takip ettiği model geliştirme programının bir benzeri Droid 2 için de söz konusu olabilir. Zira telefonun kızaklı tuş takımına sahip versiyonunun Droid 2, dokunmatik versiyonunun ise Google Nexus 2 olarak pazara sunulması da olasılıklar dahilinde yer alıyor.

Hazırlık çalışmaları devam eden Shadow / Droid 2'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.