Motorola Droid 2, 4.3-inç ekrana sahip olabilir

Motorola'nın son dönemdeki en başarılı telefonlarından biri olan Droid'in devam modeli için çalışmalar devam ediyor. Hatırlanacağı üzere daha önce ortaya atılan bir iddia kapsamında Shadow kod adıyla geliştirilen yeni modelin Google Nexus 2 olarak pazara sürüleceği, Motorola'nın da HTC'den sonra Google adına telefon üreten ikinci isim olacağı konuşuluyordu. Ancak gelen yeni bilgilere göre Shadow, Nexus 2 değil beklendiği gibi Droid 2 olarak lanse edilecek. QWERTY tuş takımlı ve tam dokunmatik olarak iki versiyonu olması beklenen Droid 2'nin,
- 854x480 piksel çözünürlüğünde 4.3-inç ekran.
- dual-LED flash donanımlı 8MP çözünürlüğünde kamera.
- 720p HD video kayıt yeteneği.
- HDMI portu.
- Android 2.1 + MotoBlur UI ara birimi.
Son dönemde daha çok HTC'nin takip ettiği model geliştirme programının bir benzeri Droid 2 için de söz konusu olabilir. Zira telefonun kızaklı tuş takımına sahip versiyonunun Droid 2, dokunmatik versiyonunun ise Google Nexus 2 olarak pazara sunulması da olasılıklar dahilinde yer alıyor.
Hazırlık çalışmaları devam eden Shadow / Droid 2'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Droid 1
854x480 pixel 3.7 inç
Droid 2
854x480 piksel 4.3 inç ekran, görüldüğü üzere ekran ~1,5cm büyümesine karşın çözünürlük aynı, dolayısıyla sadece nokta aralığı büyük bir ekranla ekranı büyütmüşler. Bu ekranı daha kalitesiz yapar. Artı ekranla birlikte telefonda büyümüşse kimse gereksiz büyük telefon almaz..
Motorola boyut/ağırlık olarak biraz daha çalışmalı örnek LG GD880 özelliklere, boyuta ve ağırlığa bakın.
gsmarena.com/...
Şu özellikler olmazsa satmayacak bir telefon olacak..
Droid 1e göre
-Daha düşük boyut ve daha düşük ağırlık.
-En az 32GB dahili hafıza.
-Çok hızlı işlemci
-Çözünürlük 1024x768 olmalı.
-1gB ram ve 512mB rom olmalı
-1080p film kaydı (Zaten telefonda 1080p kayıt, kaliteli bir kameranın 500p sine anca eşdeğerdir. Telefonda nedense pikselleri çok şişiriyorlar)
forum.mobile-review.com/...
Söylentilere göre;
-Kalınlığı klavyesi ile 8.9mm imiş. Bu mükemmel..
-1080p video kaydı varmış bu da iyi..