Oppo ColorOS 16.1 güncellemesi başladı: İşte gelen tüm yenilikler

Tam Boyutta Gör Oppo, Android 17 öncesindeki ara güncellemesi olan ColorOS 16.1 sürümünü resmen dağıtmaya başladı. Android 16 tabanlı yeni sürüm, büyük görsel değişiklikler, yapay zeka destekli araçlar ve sistem animasyonlarındaki geliştirmelerle geliyor. İşte yeni güncellemede öne çıkan detaylar ve dahası...

ColorOS 16.1 ile sunulacak yenilikler

Yeni sürümün en dikkat çekici özelliklerinden biri "Live Space" isimli dinamik alan olacak. Samsung'daki Now Bar benzeri çalışan bu yapı, ekranın alt kısmında kapsül şeklinde görüntüleniyor ve müzik oynatma, zamanlayıcı, teslimat takibi veya bildirimler gibi canlı aktiviteleri gösteriyor. Kullanıcılar kapsüle dokunarak detaylı kontrolleri açabiliyor ve birden fazla aktivite arasında kaydırma yapabiliyor.

Ayrıca bu özelliğin Google Maps entegrasyonunu da desteklediğini söyleyelim. ColorOS 16.1 ile kamera uygulaması da baştan aşağı yenilenmiş durumda. Yeni arayüz, yarı saydam katmanlar, bulanık cam efektleri ve kayan kart yapılarıyla daha modern bir görünüm sunuyor. Kamera ayarları artık tam ekran yerine açılır kartlarla görüntüleniyor.

MindPilot AI, belge tarama ve daha akıcı animasyonlar

Öte yandan Oppo "MindPilot AI" isimli yeni yapay zeka sistemini de tanıttı. ChatGPT, Gemini ve Perplexity modellerini destekleyen sistem; kullanıcının içeriklerine ve kullanım alışkanlıklarına göre daha kişisel yanıtlar sunabiliyor. Yeni sürümle gelen AI Bill Manager özelliği ise harcamaları takip etmeye yardımcı oluyor. Kullanıcılar gelir-gider takibi yapabiliyor, Excel veya CSV dosyalarını içe aktarabiliyor ve yapay zekadan harcama analizleri isteyebiliyor.

Bunun yanında AI Menu Translation özelliği sayesinde kamera üzerinden yabancı dildeki menüler anlık çevrilebiliyor. Sistem aynı zamanda fiyatları algılayıp para birimi dönüşümü de yapabiliyor. Ana ekran düzenleme tarafında ise yapay zeka destekli uygulama gruplama sistemi bulunuyor. Uygulamalar kategoriye veya ikon renklerine göre otomatik olarak düzenlenebiliyor.

ColorOS 16.1, geliştirilmiş belge tarama sistemi, iki ses cihazına aynı anda bağlantı sağlayan Audio Sharing desteği ve daha akıcı sistem animasyonlarıyla geliyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri ise Quick Share üzerinden AirDrop desteği oldu. Böylece bazı Oppo cihazları artık üçüncü taraf uygulama gerektirmeden Apple cihazlarla dosya paylaşabiliyor. Bu özellik şimdilik yalnızca Find X9 ve Find X9 Pro modellerinde kullanılabiliyor.

ColorOS 16.1 güncellemesi ilk olarak Oppo Find X9 serisine sunulmaya başladı. Yakın dönemde Find X8 ve Reno 15 serisinin de güncellemeyi alması bekleniyor. Ayrıca yakında tanıtılacak Find X9s ve Find X9 Ultra modelleri kutudan doğrudan ColorOS 16.1 ile çıkacak. Şirket henüz küresel dağıtım takvimini açıklamadı. İşte yazılım desteğine göre güncelleme alacak modeller:

Oppo Find N6

Oppo Find N5

Oppo Find X9 serisi

Oppo Find X8 serisi

Oppo Find X8s serisi

Oppo Pad 4 Pro

OnePlus Tablet 2 Pro

OnePlus 15 serisi

OnePlus 13 serisi

OnePlus Ace 6 serisi

OnePlus Turbo 6 serisi

Oppo Find X7 serisi

Oppo Reno 15 serisi

Oppo Reno 14 Pro serisi

Oppo K15 serisi

Oppo K13 Turbo Pro

Oppo Pad 5

OnePlus 12

OnePlus Ace 5 serisi

OnePlus Tablet 2

