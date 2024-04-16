iPhone 16 Pro ile depolama alanı seçenekleri değişiyor

128GB depolamaya elveda!
Şu anda Apple Türkiye Online Store’da 75.499 TL fiyat etiketli iPhone 15 Pro, 128GB depolama alanıyla geliyor. Apple Mağazası’nda 89.999 TL fiyatla satılan iPhone 15 Pro Max ise 256GB depolama alanıyla geliyor, 128GB seçeneği bulunmuyor. Ancak, iPhone 16 Pro serisinde bu değişecek.
iPhone 16 Pro’nun baz modeli 16 Pro Max gibi 256GB depolama alanı ile gelecek ve fiyat en azından Amerika için aynı kalacak. Neticede iPhone 16 Pro, 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç depolama seçeneğiyle satışa sunulacak.
Apple, iPhone 12 Pro'da 128GB’ı baz model olarak sunmaya başladı. iPhone 13 serisiyle tüm modellerde depolama 128GB ile başladı. Apple’ın bu yıl iPhone 16 Pro ve tabii ki 16 Pro Max’te baz modeli 128GB ile başlatması bekleniyor. Bu arada Ocak ayında, iPhone 15 Pro’larda maksimum 1TB olan depolama seçeneğinin iPhone 16 Pro’larla 2TB’a çıkacağı iddia edilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)