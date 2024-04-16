Tam Boyutta Gör Apple’ın hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max’i minimum 256GB depolama alanıyla sunacağı iddia ediliyor. Daha küçük Pro modeli ilk kez 128GB depolamayla başlamayacak.

iPhone 16 serisinin batarya kapasitesi ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

128GB depolamaya elveda!

Şu anda Apple Türkiye Online Store’da 75.499 TL fiyat etiketli iPhone 15 Pro, 128GB depolama alanıyla geliyor. Apple Mağazası’nda 89.999 TL fiyatla satılan iPhone 15 Pro Max ise 256GB depolama alanıyla geliyor, 128GB seçeneği bulunmuyor. Ancak, iPhone 16 Pro serisinde bu değişecek.

iPhone 16 Pro’nun baz modeli 16 Pro Max gibi 256GB depolama alanı ile gelecek ve fiyat en azından Amerika için aynı kalacak. Neticede iPhone 16 Pro, 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç depolama seçeneğiyle satışa sunulacak.

Apple, iPhone 12 Pro'da 128GB’ı baz model olarak sunmaya başladı. iPhone 13 serisiyle tüm modellerde depolama 128GB ile başladı. Apple’ın bu yıl iPhone 16 Pro ve tabii ki 16 Pro Max’te baz modeli 128GB ile başlatması bekleniyor. Bu arada Ocak ayında, iPhone 15 Pro’larda maksimum 1TB olan depolama seçeneğinin iPhone 16 Pro’larla 2TB’a çıkacağı iddia edilmişti.

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iPhone 16 Pro ile depolama alanı seçenekleri değişiyor