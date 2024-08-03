Motorola Edge 50 Ultra, kamera testinde Galaxy S24 ve iPhone 15'i geride bıraktı

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Tam Boyutta Gör Motorola, geçtiğimiz haftalarda yeni premium akıllı telefonu Edge 50 Ultra'yı piyasaya sürdü. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alan cihaz, birçok premium özelliği ve kamera yetenekleri ile kullanıcıların beğenisini üzerine toplamıştı. Yakın bir zamanda ise DxOMark kamera testinde ortaya çıkan cihaz, elde ettiği skor ile birçok rakibini geride bıraktı.

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İşte Motorola Edge 50 Ultra'nın DxoMark kamera testi sonuçları:

50 MP ana sensör, makro çekim yeteneğine sahip 50 MP ultra geniş açılı lens, 3x optik zoom sağlayan 64 MP telefoto lens ve lazer otomatik odaklama sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip Motorola Edge 50 Ultra, DxOMark kamera testinde 144 puanla 23. sırada yer alan Galaxy S24 Ultra ve 145 puanla 21. sırada yer alan iPhone 15 ile 15 Plus'ı geride bıraktı. Testte 146 puan skorunu elde eden cihaz, kamera puanına göre en iyi akıllı telefonlar arasında 18. sıraya yerleşti.

Tam Boyutta Gör DxOMark test sonuçlarına göre Edge 50 Ultra, özellikle yakınlaştırma sırasında gürültü azaltma ve ayrıntı tutma konusunda selefine kıyasla ciddi iyileştirmelere sahip. Düşük ışık performansı tarafı ise karmaşık. Çünkü DxOMark, cihazın hem fotoğraflarda hem de videolarda doğru hedef pozlamasını ve renk tonlarını başarılı bulsa da gürültü azaltma tutarsızlıkları ve sahne bütünlüğüyle ilgili sorunlara dikkat çekmekte. Ancak HDR formatı, iyileştirilmiş pozlama ve renk dengesiyle genel görüntü kalitesinin iyi olmasına katkıda bulunuyor.

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Motorola Edge 50 Ultra kamera testinde rakiplerini geride bıraktı