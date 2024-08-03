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    Motorola Edge 50 Ultra, kamera testinde Galaxy S24 ve iPhone 15'i geride bıraktı

    Motorola Edge 50 Ultra, yakın bir zamanda DxOMark kamera testinde görüntülendi. Cihaz, elde ettiği 146 skoruyla ise çoğu rakibini geride bıraktı. İşte detaylar:
    Motorola Edge 50 Ultra kamera testinde rakiplerini geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Motorola, geçtiğimiz haftalarda yeni premium akıllı telefonu Edge 50 Ultra'yı piyasaya sürdü. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alan cihaz, birçok premium özelliği ve kamera yetenekleri ile kullanıcıların beğenisini üzerine toplamıştı. Yakın bir zamanda ise DxOMark kamera testinde ortaya çıkan cihaz, elde ettiği skor ile birçok rakibini geride bıraktı.

    İşte Motorola Edge 50 Ultra'nın DxoMark kamera testi sonuçları:

    50 MP ana sensör, makro çekim yeteneğine sahip 50 MP ultra geniş açılı lens, 3x optik zoom sağlayan 64 MP telefoto lens ve lazer otomatik odaklama sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip Motorola Edge 50 Ultra, DxOMark kamera testinde 144 puanla 23. sırada yer alan Galaxy S24 Ultra ve 145 puanla 21. sırada yer alan iPhone 15 ile 15 Plus'ı geride bıraktı. Testte 146 puan skorunu elde eden cihaz, kamera puanına göre en iyi akıllı telefonlar arasında 18. sıraya yerleşti.

    Motorola Edge 50 Ultra kamera testinde rakiplerini geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    DxOMark test sonuçlarına göre Edge 50 Ultra, özellikle yakınlaştırma sırasında gürültü azaltma ve ayrıntı tutma konusunda selefine kıyasla ciddi iyileştirmelere sahip. Düşük ışık performansı tarafı ise karmaşık. Çünkü DxOMark, cihazın hem fotoğraflarda hem de videolarda doğru hedef pozlamasını ve renk tonlarını başarılı bulsa da gürültü azaltma tutarsızlıkları ve sahne bütünlüğüyle ilgili sorunlara dikkat çekmekte. Ancak HDR formatı, iyileştirilmiş pozlama ve renk dengesiyle genel görüntü kalitesinin iyi olmasına katkıda bulunuyor. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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