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Motorola Milestone 2 Avrupa'da satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
29,9b
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29
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola yüksek satış başarısı elde ettiği Droid modelinin devamı olan Droid 2'nin GSM versiyonu Milestone 2'yi Avrupa'da satışa sundu. Sahip olduğu gelişmiş donanım özellikleri ve sınıfının en iyileri arasında gösterilen fiziksel klavyesi ile son kullanıcıların yanı sıra profesyonelleri de hedef alan telefon Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor ve bu sayede Flash 10.1 tabanlı videoları da sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor. Avruopa pazarında HTC'nin Desire Z modeliyle rekabet etmesi beklenen Milestone 2, 480 x 854 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.7-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip.

Gücünü 1GHz hızındaki yüksek performanslı Texas Instruments işlemcisinden alan Motorla Milestone 2, 512MB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesiyle geliyor. Kızaklı tuş takımına ilave olarak çift LED'li ve otofokus özellikli 5MP kameraya, GPS özelliğine ve HDMI portuna sahip olan telefon, Android 2.2 işletim sistemi üzerinde Motorola'nın kendi geliştirdiği MOTOBlur isimli kullanıcı arabirimini çalıştırıyor.

Amazon.de tarafından listelere alınan Motorola Droid 2'nin fiyatı ise 500 Avro.


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DH Misafiri 7 yıl
BENDE AYNISI VAR SÜPER YAAAAA SÜPERR
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DH Misafiri 7 yıl
milestone 2 herşey full tel kayıtlı değil fiyat 1.250 iphone 4 ile takas düşünebilirim 0544 207 33 70
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enreka_tr 8 yıl
androidlerin hepsi öyle dersen yanlışın var orda dur :)
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enreka_tr 8 yıl
Şuan Avrupadayım
19Şubatta dönüyorum bazı siparişlerim var isteyen arkadaşlar için getirebilirim

Motorola DEFY 650TL
Milestone 850TL
Milestone 2 950TL
Milestone XT720 750TL

MediaMarktte büyük kampanya var,ürünler sıfır faturalı olacak,stoklarla sınırlı :)
Şimdiden bir adet motorola dock-defy ve xbox kinect siparişlerim var düşünen arkadaşlar pmleyebilir.
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f_m_y 8 yıl
Motorola Milestone 2 kayıtsız, orjinal, unlocked, unbranded 1000TL. ilgilenen arkadaşlar PM gönderebilir...
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_SENSONİC_ 8 yıl
en ksa zamanda tr gelir ins
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samet230 8 yıl
ebay dan türkiye ye getirtebiliyor muyuz
gümrükte sorun oluyor mu
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DH Misafiri 9 yıl
amozon.de satın alıp, türkiye ye getiremiyormuyuz?
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hakanyurtseven 9 yıl
2 güne kalmaz dogubanka gelir.B-)
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Batuist 9 yıl
gerçekten güzel telefon.. motorola çok güzel telefonlar üretmeye başladı.. oldukçada şık duruyor..
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kesbi 9 yıl
İPhone gibi radyo koymamışlar.
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cbenlidayi 9 yıl
motorola milestone daha yeni geldi 2 de bir sene sonra anca gelir diye tahmin ediyorum...
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Gök] 9 yıl

cbenlidayi

motorola milestone daha yeni geldi 2 de bir sene sonra anca gelir diye tahmin ediyorum...



katılıyorum milestone daha yeni geldi bu telefonu getirirlerse milestone ölür kesin
getirme ihtimalleri olursada kesin milestone'a 500 milyon fark takarlar..
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