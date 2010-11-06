Motorola Milestone 2 Avrupa'da satışa sunuldu

Motorola yüksek satış başarısı elde ettiği Droid modelinin devamı olan Droid 2'nin GSM versiyonu Milestone 2'yi Avrupa'da satışa sundu. Sahip olduğu gelişmiş donanım özellikleri ve sınıfının en iyileri arasında gösterilen fiziksel klavyesi ile son kullanıcıların yanı sıra profesyonelleri de hedef alan telefon Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor ve bu sayede Flash 10.1 tabanlı videoları da sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor. Avruopa pazarında HTC'nin Desire Z modeliyle rekabet etmesi beklenen Milestone 2, 480 x 854 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.7-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip.
Gücünü 1GHz hızındaki yüksek performanslı Texas Instruments işlemcisinden alan Motorla Milestone 2, 512MB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesiyle geliyor. Kızaklı tuş takımına ilave olarak çift LED'li ve otofokus özellikli 5MP kameraya, GPS özelliğine ve HDMI portuna sahip olan telefon, Android 2.2 işletim sistemi üzerinde Motorola'nın kendi geliştirdiği MOTOBlur isimli kullanıcı arabirimini çalıştırıyor.
Amazon.de tarafından listelere alınan Motorola Droid 2'nin fiyatı ise 500 Avro.
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19Şubatta dönüyorum bazı siparişlerim var isteyen arkadaşlar için getirebilirim
Motorola DEFY 650TL
Milestone 850TL
Milestone 2 950TL
Milestone XT720 750TL
MediaMarktte büyük kampanya var,ürünler sıfır faturalı olacak,stoklarla sınırlı :)
Şimdiden bir adet motorola dock-defy ve xbox kinect siparişlerim var düşünen arkadaşlar pmleyebilir.
gümrükte sorun oluyor mu
katılıyorum milestone daha yeni geldi bu telefonu getirirlerse milestone ölür kesin getirme ihtimalleri olursada kesin milestone'a 500 milyon fark takarlar..