Mozilla, Firefox 84'ü piyasaya sürerek Flash desteğini tamamen sonlandıracak

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Adobe'un geliştirdiği ve bir zamanların efsanesi olan Flash teknolojisi artık yavaş yavaş tarihe karışmak üzere. En çok tercih edilen internet tarayıcılarından biri olan Firefox, bu teknolojiye vereceği desteği ne zaman sonlandıracağını duyurdu.

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Mozilla'nın bu kararı kullanıcıları korumak amacıyla aldığı belirtilirken, Flash desteğinin Aralık 2020'de piyasaya sürülmesi planlanan Firefox 84 versiyonuyla birlikte sonlandırılacağı belirtildi. Bu popüler internet tarayıcısının artık Flash içeriğini çalıştıramayacak sürümü olacak. Şu an ise Mozilla Firefox, varsayılan olarak Flash devre dışı olarak geliyor, ancak kullanıcılar gerekirse eklentiyi manuel olarak etkinleştirebiliyorlar.

Güvenlik amacıyla Flash eklentisinin etkinleştirilmesi tavsiye edilmese de, tüm sitelerin HTML5 teknolojisine geçmemiş olması kullanıcıları bu duruma zorlayan ana etken diyebiliriz.

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Flash'ın birkaç aylık ömrü kaldı

Ancak yakın gelecekte Mozilla, Firefox'ta Flash'ı yavaş yavaş sonlandırmaya devam edecek ve bir sonraki önemli adım, şirketin eklentiyi tarayıcının Nightly derlemesinden çekeceği Ekim ayına işaret ediyor. Mozilla genellikle Firefox'ta ilk denemeleri Nightly'e getirerek büyük değişiklikler yapar ve her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için Beta yapıları geliştirir. Firefox'un bu ilk sürümlerinde test tamamlandığında ise Mozilla bunları kararlı versiyona taşıyor.

Mozilla, Flash'tan vazgeçen tek şirket değil. Chromium tarayıcılar da aynı şeyi yaparak, tıpkı Firefox'ta olduğu gibi aşamalı olarak Flash desteğini sonlandırıyorlar. Bu nedenle Flash'ın tüm tarayıcılardan kaybolması için birkaç ayın kaldığını söyleyebiliriz.

https://news.softpedia.com/news/mozilla-firefox-84-to-remove-flash-once-and-for-all-530010.shtml

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