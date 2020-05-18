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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mozilla, Firefox 84'ü piyasaya sürerek Flash desteğini tamamen sonlandıracak

    Popüler internet tarayıcılarından Mozilla, güvenliği artırmak için Firefox tarayıcısından Flash desteğini tam olarak ne zaman kaldıracağını açıkladı. Şirket bu işlemi aşamalı olarak gerçekleştirecek.
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Mozilla, Firefox 84'ü piyasaya sürerek Flash desteğini tamamen sonlandıracak
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    Adobe'un geliştirdiği ve bir zamanların efsanesi olan Flash teknolojisi artık yavaş yavaş tarihe karışmak üzere. En çok tercih edilen internet tarayıcılarından biri olan Firefox, bu teknolojiye vereceği desteği ne zaman sonlandıracağını duyurdu.

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    Mozilla'nın bu kararı kullanıcıları korumak amacıyla aldığı belirtilirken, Flash desteğinin Aralık 2020'de piyasaya sürülmesi planlanan Firefox 84 versiyonuyla birlikte sonlandırılacağı belirtildi. Bu popüler internet tarayıcısının artık Flash içeriğini çalıştıramayacak sürümü olacak. Şu an ise Mozilla Firefox, varsayılan olarak Flash devre dışı olarak geliyor, ancak kullanıcılar gerekirse eklentiyi manuel olarak etkinleştirebiliyorlar.

    Güvenlik amacıyla Flash eklentisinin etkinleştirilmesi tavsiye edilmese de, tüm sitelerin HTML5 teknolojisine geçmemiş olması kullanıcıları bu duruma zorlayan ana etken diyebiliriz.

    Mozilla, Firefox 84'ü piyasaya sürerek Flash desteğini tamamen sonlandıracak
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    Flash'ın birkaç aylık ömrü kaldı

    Ancak yakın gelecekte Mozilla, Firefox'ta Flash'ı yavaş yavaş sonlandırmaya devam edecek ve bir sonraki önemli adım, şirketin eklentiyi tarayıcının Nightly derlemesinden çekeceği Ekim ayına işaret ediyor. Mozilla genellikle Firefox'ta ilk denemeleri Nightly'e getirerek büyük değişiklikler yapar ve her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için Beta yapıları geliştirir. Firefox'un bu ilk sürümlerinde test tamamlandığında ise Mozilla bunları kararlı versiyona taşıyor.

    Mozilla, Flash'tan vazgeçen tek şirket değil. Chromium tarayıcılar da aynı şeyi yaparak, tıpkı Firefox'ta olduğu gibi aşamalı olarak Flash desteğini sonlandırıyorlar. Bu nedenle Flash'ın tüm tarayıcılardan kaybolması için birkaç ayın kaldığını söyleyebiliriz.



    https://news.softpedia.com/news/mozilla-firefox-84-to-remove-flash-once-and-for-all-530010.shtml Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 43 dk.
    Bundan site webmaster'larının haberi var mı?

    Resmi devlet organizasyonlarının sitelerinde bile içerikler için flash desteği istiyor.
    Kiltür bakanlığının sitesini açıyorsun galerilerde ve video içeriklerinde flash plugin istiyor.
    Eba'da içerik arama menüsünde güç bela buluyorsun bilin bakalım oynatmak için ne istiyor?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa.
    "Adobe tarafından geliştirilen"

    Hey gidi hey. Macromedia Flash vardı zamanında, bir de Macromedia Dreamweaver. Burada bunu bilenler vardır mutlaka. Dreamveawer Macromedia tarafından yapılmıştı en başta. Flash ise Shockwave ile beraber onların idi. Zamanında ne kadar meşhurdu vay be. Ama performans katili idiler.
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 4 sa.
    84 sürümüne 10 ay var gibi dururyor
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