Mp3 çalar özellikli Bluetooth kulaklık; Thanko BLHEAD02.

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Thanko firmasının Mp3 çalar özellikli Bluetooth kulaklığı; BLHEAD02



Geçtiğimiz günlerde duyurulan dünyanın en küçük Bluetooth kulaklığından sonra, şimdi de Japon menşeili firma Thanko, Mp3 çalar özellikli Bluetooth kulaklığını kullanıcılara sundu.

Bluetooth 2.0 destekli ürün, 2,5 saatte şarj edilebilen bataryası ile 8-10 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ürünün ilginç özelliği ise aynı zamanda bir Mp3 çalar olması. MicroSD tipi hafıza kartı(16 GB'a kadar destekliyor) girişine sahip olan Bluetooth kulaklık, Mp3, Wma ve Wav formatındaki ses dosyalarını oynatma kabiliyetine sahip. Sağ kulaklığın üzerindeki tuşlar ise ses seviyesini, şarkılar arası dolaşabilmeyi sağlıyor. Japonya fiyatı yaklaşık olarak 65 Dolar olan ürünün Avrupa çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgi bulunmuyor.