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Intel’in yeni nesil işlemcileri yaklaşırken bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden MSI, Z690, B660, H670 ve H610 yonga setlerini kapsayan tüm anakartlar modellerine Raptor Lake desteği eklendiğini duyurdu.

Performans testleri için uygun değil

Geçtiğimiz haftalarda Asus ve ASRock, bu hafta ise MSI tarafından paylaşılan yeni BIOS sürümleri,13.Nesil Intel Core (Raptor Lake) ailesinin kısa bir süre içerisinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bilindiği üzere yeni nesil Intel işlemciler hem 600 serisi hem de 700 serisi anakartlara destek sunacak. Bununla birlikte ilgili anakart sayfalarında farklı kod adları ile kullanıcılara sunulan destek güncellemeleri, hızlı bir şekilde yeni işlemcilere geçiş yapılmasını sağlayacak.

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Yeni duruyu ile ayrıca "İlk BIOS sürümünün yalnızca çalıştırma amaçlı olduğunu ve performans testi için uygun olmadığını unutmayın." açıklamasında bulunan MSI, yeni nesil işlemcilerin piyasaya sürülmesinden itibaren tam işlevli bir güncelleme paylaşılacağını belirtti. Yeni BIOS sürümünü kontrol etmek isteyen kullanıcılar buradan tam listeye ulaşabilirler.

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MSI, 600 serisi anakartlara Intel Raptor Lake desteği kazandırdı