Intel’in yeni masaüstü ekran kartı Arc A750, RTX 3060’ı geride bıraktı

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Teknoloji devi Intel, DLSS benzeri yapay zekâ desteği ile gelecek Arc Alchemist ekran kartları ile sektördeki rekabeti arttıracak gibi gözüküyor. Şirketin çalışanlarından Ryan Shrout, bu yaz piyasaya sürülecek Intel Arc A750’nin performansını gösteren yeni görseller paylaştı.

RTX 3060'ı geride bırakıyor

Intel’in açıklamalarına göre Nvidia’nın RTX 3060 modeli ile karşılaştırılan Arc A750, 2560×1440 çözünürlüğünde F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands ve Fortnite gibi yapımlarda rakibinden yüzde 17’ye kadar daha yüksek bir performans sunuyor.

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Bununla birlikte gösterilen performans sonuçlarının Intel Arc ve Alchemist mimarisi ile uyumlu olan oyunların küçük bir alt kümesinden alındığını belirten Ryan Shrout, ''Tüm oyunların bu sonuçları göstereceğini iddia etmiyorum, ancak bu, Intel Arc A-serisi kartların doğru yazılım ve mühendislik etkinleştirmesiyle neler yapabileceğinin bir görünümüdür.'' açıklamasında bulundu.

Ekran kartı güç gereksinimleri 2025'e kadar 700W'a çıkabilir 2 gün önce eklendi

Intel, paylaşılan görsellerin yanı sıra yeni ekran kartı hakkında teknik bir detaya değinmedi. Önceki sızıntılara göre 24 Xe çekirdekli ACM-G10 yongasından güç alması beklenen Arc A750, 12 GB GDDR6 bellek, 6 pin ve 8 pin olmak üzere iki güç konektörü ile 225W'dan daha yüksek bir TDP değeri ile gelecek.

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