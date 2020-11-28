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    CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye ediyor

    Oyun dünyasında sabırsızlıkla beklenen yapım’a gün sayarken yapımcı stüdyodan oyuna özel tasarlanmış RTX 3080 hediyesi haberi geldi. Modelden sadece 1 tane hediye edilecek.
    52 dk.
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    Metehan Göktaş
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    CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye ediyor
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    RTX Turing döneminde Nvidia’nın CD Projekt Red’le el sıkışması sonucunda tasarlanan Cyberpunk 2077 temalı kart oldukça ilgi görmüştü. Yapımcı firma yeni bir kart daha hazırladı.

    Cyberpunk temalı RTX 3080

    Çinli sosyal medya platformu Bilibiliy’de açılan hediye etkinliği sonunda bir kişiye bizzat yapımcı kanadının tasarladığı Founders Edition’ı temel alan Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye edilecek. Bunun yanı sıra yine oyundan esinlenen oyuncu ekipmanları da listelenmiş.

    CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye ediyor
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 20 GB ve RTX 3060 Ti EEC’de listelendi"

    Weibo hesabı olan herkese açık olan çekilişe buradan katılarak yerinizi alabilirsiniz. Son olarak ilk başta sadece Nvidia kartlar için ışın izleme deneyimi sunulacak Cyberpunk 2077 10 Aralık’ta oyuncularla buluşacak.



    https://videocardz.com/newz/cd-projekt-red-is-giving-away-a-custom-nvidia-geforce-rtx-3080-cyberpunk-2077-edition Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    57 dakika önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    10 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    13 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ANIL.K 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Reddit'den baktım, bilibili diye bir çin sitesine üye olup cyberpunk sipariş ederek katılabiliyorsunuz. Sitenin komple çince olduğunu da belirtmek istedim.
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    Mugetsuga 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    CDPR kesenin ağzını sonuna kadar açmış anlaşılan bu ne hypetır arkadaş
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    Steelo 8 dk. ( Mesaj Silindi ) Mugetsuga
    Ne kesesi yahu, 1 tane sadece.
    Diğerleri de 2 tane felan.
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    muroooo19 (murat aksdjas) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    İnanılmaz bir reklam çalışması ile geliyor oyun. İlk gün satış rekoru kıracak büyük ihtimalle.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Steelo 9 dk. ( Mesaj Silindi ) muroooo19
    Yahu 1 adet sadece neyin reklam çalışması.
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