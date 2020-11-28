CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye ediyor

RTX Turing döneminde Nvidia’nın CD Projekt Red’le el sıkışması sonucunda tasarlanan Cyberpunk 2077 temalı kart oldukça ilgi görmüştü. Yapımcı firma yeni bir kart daha hazırladı.
Cyberpunk temalı RTX 3080
Çinli sosyal medya platformu Bilibiliy’de açılan hediye etkinliği sonunda bir kişiye bizzat yapımcı kanadının tasarladığı Founders Edition’ı temel alan Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye edilecek. Bunun yanı sıra yine oyundan esinlenen oyuncu ekipmanları da listelenmiş.
Ayrıca Bkz. "RTX 3080 20 GB ve RTX 3060 Ti EEC’de listelendi"
Weibo hesabı olan herkese açık olan çekilişe buradan katılarak yerinizi alabilirsiniz. Son olarak ilk başta sadece Nvidia kartlar için ışın izleme deneyimi sunulacak Cyberpunk 2077 10 Aralık’ta oyuncularla buluşacak.
https://videocardz.com/newz/cd-projekt-red-is-giving-away-a-custom-nvidia-geforce-rtx-3080-cyberpunk-2077-edition Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Diğerleri de 2 tane felan.