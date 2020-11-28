CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye ediyor

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RTX Turing döneminde Nvidia’nın CD Projekt Red’le el sıkışması sonucunda tasarlanan Cyberpunk 2077 temalı kart oldukça ilgi görmüştü. Yapımcı firma yeni bir kart daha hazırladı.

Cyberpunk temalı RTX 3080

Çinli sosyal medya platformu Bilibiliy’de açılan hediye etkinliği sonunda bir kişiye bizzat yapımcı kanadının tasarladığı Founders Edition’ı temel alan Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye edilecek. Bunun yanı sıra yine oyundan esinlenen oyuncu ekipmanları da listelenmiş.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3080 20 GB ve RTX 3060 Ti EEC’de listelendi"

Weibo hesabı olan herkese açık olan çekilişe buradan katılarak yerinizi alabilirsiniz. Son olarak ilk başta sadece Nvidia kartlar için ışın izleme deneyimi sunulacak Cyberpunk 2077 10 Aralık’ta oyuncularla buluşacak.

https://videocardz.com/newz/cd-projekt-red-is-giving-away-a-custom-nvidia-geforce-rtx-3080-cyberpunk-2077-edition

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