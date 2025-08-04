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    MSI Claw A8 / 8 AI+ karşılaştırıldı: Z2 Extreme neler sunuyor?

    Ryzen Z2 Extreme APU'lu MSI Claw A8, Intel Intel Lunar Lake işlemcili model ile karşı karşıya geldi. Peki Ryzen Z2 Extreme neler sunuyor? İşte son test sonuçları...

    MSI Claw A8 / 8 AI+ karşılaştırıldı: Z2 Extreme neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    MSI'ın taşınabilir el konsolu Claw A8, Intel Lunar Lake tabanlı Claw 8 AI+ modeli ile karşılaştırıldı. Her iki cihaz donanım olarak büyük ölçüde benzer özelliklerle gelirken, işlemci bölümünde birbirinden ayrılacak. AMD tarafında 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı Ryzen Z2 Extreme yer alırken, Intel tarafı ise 8 çekirdekli Lunar Lake Ultra 7 258V kullanıyor. İşte sonuçlar...

    MSI Claw A8 / 8 AI+ karşılaştırıldı

    Paylaşılan test rakamlarına göre, Ryzen Z2 Extreme, 17W TDP seviyesinde rakibinden daha yüksek FPS sunuyor. AMD'li model Monster Hunter Wilds gibi bazı oyunlarda %27'ye varan artış gösterirken, genel fark çoğu senaryoda %5 ila %7 arasında seyrediyor. Özellikle 1% low (en düşük kare hızları) performansında Z2 Extreme'in daha akıcı ve tutarlı bir deneyim sunduğunu söyleyelim.

    MSI Claw A8 / 8 AI+ karşılaştırıldı: Z2 Extreme neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    30W güç seviyesinde yapılan testlerde ise Claw A8, 1080p çözünürlükte ortalama %5,7 oranında daha yüksek FPS değerlerine ulaşıyor. 17W seviyesine düşüldüğünde ise bu fark %7,4’e kadar çıkıyor. 

    Kaçıranlar için grafik tarafında Radeon 880M APU, RDNA 3.5 mimarisi ve 16 CU (hesaplama birimi) ile çalışırken, Intel’in Lunar Lake mimarisi Xe2 tabanlı GPU ile geliyor. Lunar Lake, TSMC'nin 3nm sürecinden geçmesine karşın, Ryzen Z2 Extreme'in 4nm üretim süreci ve 5.0GHz'e ulaşan saat hızlarına sahip olduğunu söyleyelim.

    Bu arada Claw A8’in önceki modeli olan Intel Lunar Lake tabanlı Claw A8 AI+ yaklaşık 999 euro fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Ryzen Z2 Extreme'li modelin ise yine benzer fiyatlarla Avrupa'da ön siparişe çıktığını söyleyelim. Dolayısıyla çok yakında küresel pazarda olacak.

    MSI Claw A8 Ryzen Z2 neler sunuyor?

    Claw A8, 8 inçlik, 1920x1200 çözünürlükte,  500 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızına sahip IPS dokunmatik ekranla geliyor. 24GB’a kadar LPDDR5X-8000 bellek, 1TB’a kadar PCIe Gen4 NVMe SSD ile donatılmış. Cihazda ayrıca 2 adet USB4 bağlantı noktası, WiFi 7 + Bluetooth 5.3 kablosuz iletişim desteği ve 6 eksenli IMU sensörü yer alıyor.

    Yeni modelin dikkat çeken yönlerinden biri ise WiFi 7 desteğiyle gelmesi. MSI, Computex’te WiFi 6E desteği açıklamış olsa da, Çin’de listelenen versiyon WiFi 7 ile geliyor. Ses tarafında DTS destekli çift hoparlör ve Hi-Res Audio özellikleri sunulurken, batarya tarafında ise 6 hücreli, 80Wh kapasiteye sahip bir pil kullanılıyor. Claw A8’in ağırlığı 765 gram seviyesinde ve iki renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor: "Polar Tempest" ve "Neon Green".

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