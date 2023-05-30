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    MSI ve Mercedes'ten dizüstü bilgisayar ortaklığı: Güçlü donanım ve şık tasarım!

    Yılın beklenen etkinliği Computex 2023 başladı ve firmalar uzunca bir aradan sonra fuarda buluştu. Bu bağlamda MSI ve Mercedes-AMG Motorsport, dizüstü bilgisayarlarda ortaklıklarını duyurdu.
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    MSI dizüstü bilgisayarda Mercedes-AMG Motorsport ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Oyuncu dizüstü bilgisayarı denilince akla ilk gelen markalardan olan MSI, kısa bir süre önce Computex 2023’te boy göstermeye başladı. Firma, Computex kapsamında Mercedes-AMG Motorsport ile ortaklaşa üretilen yeni bir oyun dizüstü bilgisayarını duyurdu.

    MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V özellikleri

    MSI dizüstü bilgisayarda Mercedes-AMG Motorsport ortaklığı Tam Boyutta Gör
    MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V, sadece içinde güçlü bir donanıma sahip değil, aynı zamanda dışarıda da bazı hoş dokunuşlara sahip 16 inçlik bir dizüstü bilgisayar konumunda. MSI, dizüstü bilgisayarın magnezyum-alüminyum malzemeden yapılmış "özel Mercedes-AMG Selenite Gri rengini" kullandığını belirtiyor. Bu sayede dizüstü bilgisayarın sağlam olduğu kadar da hafif (1,88 kg) kalabildiği belirtiliyor.
    MSI dizüstü bilgisayarda Mercedes-AMG Motorsport ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Dizüstü bilgisayarda bulunan OLED ekran 3.840 x 2.400 çözünürlük sunuyor. Cihazın içerisinde 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemci bulunurken bellek tarafında ise 64GB'a kadar RAM desteği vadediliyor. İşin grafik tarafında ise seçenekler arasında Nvidia GeForce RTX 4050, 4060 veya 4070 laptop GPU’ları yer alıyor.

    Yeni dizüstü bilgisayarın özellikleri arasında SteelSeries tarafından geliştirilen RGB klavye ve Dynaudio'dan altı hoparlörlü bir ses sistemi de bulunuyor. Öte yandan cihazdaki CPU ve GPU MSI'ın Cooler Boost 5'i tarafında soğutuluyor. Bu soğutma sistemi iki adet fan ve beş adet ısı borusundan oluşuyor.

    Şu anda MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport dizüstü bilgisayarın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok. Fiyatının ne kadar olacağına dair de bir bilgi yok, ancak fiyatın hayli yüksek olması bekleneiyor. MSI, Computex 2023'te aralarında Commercial 14 ve Prestige 16 gibi iş temalı dizüstü bilgisayarların da bulunduğu bir dizi başka bilgisayar ürününü de duyurdu. Ayrıca iki yeni GeForce RTX 4060 Ti ekran kartı, bazı yeni oyun bilgisayarı monitörleri ve daha fazlası da tanıtıldı.

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    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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