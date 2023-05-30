MSI ve Mercedes'ten dizüstü bilgisayar ortaklığı: Güçlü donanım ve şık tasarım!

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V özellikleri
Yeni dizüstü bilgisayarın özellikleri arasında SteelSeries tarafından geliştirilen RGB klavye ve Dynaudio'dan altı hoparlörlü bir ses sistemi de bulunuyor. Öte yandan cihazdaki CPU ve GPU MSI'ın Cooler Boost 5'i tarafında soğutuluyor. Bu soğutma sistemi iki adet fan ve beş adet ısı borusundan oluşuyor.
Şu anda MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport dizüstü bilgisayarın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok. Fiyatının ne kadar olacağına dair de bir bilgi yok, ancak fiyatın hayli yüksek olması bekleneiyor. MSI, Computex 2023'te aralarında Commercial 14 ve Prestige 16 gibi iş temalı dizüstü bilgisayarların da bulunduğu bir dizi başka bilgisayar ürününü de duyurdu. Ayrıca iki yeni GeForce RTX 4060 Ti ekran kartı, bazı yeni oyun bilgisayarı monitörleri ve daha fazlası da tanıtıldı.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)