Mobil dünyaya yeni kral: ARM Cortex-X4

ARM Cortex-X4 neler sunuyor?
Bilindiği üzere ARM Cortex-X çekirdekleri genel yonga yapısı içerisinde en yüksek performans gerektiren işlemler için devreye giriyor. Diğer performans işlemleri için Cortex-A serisi çekirdekler kullanılıyor.
ARM Cortex-X4 çekirdeği aynı enerji tüketiminde yüzde 15 daha performanslı iken aynı performans değerinde ise yüzde 40 daha verimli. 3.4GHz seviyesine ulaşması beklenen ARM Cortex-X4 dengeli bir performans artışı sunacak.
Bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü ve en verimli Cortex-X çekirdeği olan ARM Cortex-X4, çekirdek başına 2MB seviyesine kadar Seviye 2 ön bellek barındırıyor. En yeni ARMv9.2 mimarisini temel alan çekirdek pek çok yeni amiral gemisinde kendisine yer bulacak. 32-bit desteği sunmayan çekirdek yılın sonlarına doğru ilk ürünlerde karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)