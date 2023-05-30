Mobil dünyaya yeni kral: ARM Cortex-X4

Tam Boyutta Gör Mobil yonga dünyasında performans çıtasını Cortex-X çekirdek mimarisi ile yeniden belirleyen ARM dördüncü nesle ulaştı. Her yeni nesilde üzerine daha da koyarak ilerleyen Cortex-X mimarisi dördüncü nesli ile en güçlü hale geldi.

ARM Cortex-X4 neler sunuyor?

Bilindiği üzere ARM Cortex-X çekirdekleri genel yonga yapısı içerisinde en yüksek performans gerektiren işlemler için devreye giriyor. Diğer performans işlemleri için Cortex-A serisi çekirdekler kullanılıyor.

ARM Cortex-X2 dizüstüleri uçuracak 2 yıl önce eklendi

ARM Cortex-X4 çekirdeği aynı enerji tüketiminde yüzde 15 daha performanslı iken aynı performans değerinde ise yüzde 40 daha verimli. 3.4GHz seviyesine ulaşması beklenen ARM Cortex-X4 dengeli bir performans artışı sunacak.

Bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü ve en verimli Cortex-X çekirdeği olan ARM Cortex-X4, çekirdek başına 2MB seviyesine kadar Seviye 2 ön bellek barındırıyor. En yeni ARMv9.2 mimarisini temel alan çekirdek pek çok yeni amiral gemisinde kendisine yer bulacak. 32-bit desteği sunmayan çekirdek yılın sonlarına doğru ilk ürünlerde karşımıza çıkacak.

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