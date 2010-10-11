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MSI fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GT 430 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GT 430 modelini duyurdu
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Nvidia'nın GeForce GT 430 modelini lanse etmesiyle birlikte donanım üreticileri yeni modellerini duyurmaya başladı. MSI bugün yaptığı açıklama ile fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GT 430 modelini kullanıma sunacağını belirtti. N430GT-MD1GD3/OC/LP kod adına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, GF108 GPU'sundan güç alıyor ve 96x paralel işlem birimiyle geliyor. 1GB GDDR3 bellek kapasitesine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart çift fanlı özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartı, 785MHz GPU, 1570MHz paralel işlemci ve 2000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA çıkışlarına sahip olan kart, kendi sınıfındaki dikkat çekici çözümlerden biri olarak önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.

MSI fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GT 430 modelini duyurdu
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melyyh 9 yıl
low profile kartlara fan konulmasına karşıyken , 2 fan koymuşlar. 3 kuruşluk performans için katlanılması gereken ses düzeyi çok fazla.
TL/Db oranı düşük
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-dehşet- 9 yıl
Antep malı olmuş.
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Batuist 9 yıl
açıkcası çok komiğime gitti... bebek hawk... büyüyünce 460gtx olcak :))
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heatblast 9 yıl

Batuist

açıkcası çok komiğime gitti... bebek hawk... büyüyünce 460gtx olcak :))


aynen

ama bu abisine çekmemiş f/p oranı düşük
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Bukalemun 9 yıl
analog çıkışı iptal edip, SLİM KASA larada uygun hale gelir, ddr4/ddr5 neden yapmamış ilginç.
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StreamRolleR 9 yıl
çok şirin şu tipe bak :)
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MÜŞAVİR 9 yıl

StreamRolleR

çok şirin şu tipe bak :)


Keşke performansı ile şirin görünseydi. Beklediğimden çok daha zayıf bir kart.
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