MSI fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GT 430 modelini duyurdu

Nvidia'nın GeForce GT 430 modelini lanse etmesiyle birlikte donanım üreticileri yeni modellerini duyurmaya başladı. MSI bugün yaptığı açıklama ile fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen GeForce GT 430 modelini kullanıma sunacağını belirtti. N430GT-MD1GD3/OC/LP kod adına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, GF108 GPU'sundan güç alıyor ve 96x paralel işlem birimiyle geliyor. 1GB GDDR3 bellek kapasitesine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart çift fanlı özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartı, 785MHz GPU, 1570MHz paralel işlemci ve 2000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA çıkışlarına sahip olan kart, kendi sınıfındaki dikkat çekici çözümlerden biri olarak önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.