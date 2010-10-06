Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI GeForce GTX 480 Lightning 3DMark Vantage'da dünya rekoruna imza attı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,2b
1
20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI GeForce GTX 480 Lightning 3DMark Vantage'da dünya rekoruna imza attı
Tam Boyutta Gör

MSI tarafından GeForce GTX 480 tabanlı en iyi ekran kartı olarak lanse edilen GeForce GTX 480 Linghtning modeliyle, 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoruna imza atıldı. Elmor rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen testlerde, Sıvı Azot (LN2) ile soğutulan GeForce GTX 480 Lightning'nin GPU hızı 1450MHz'e, bellek hızı ise 5300MHz'e çıkartılarak 3DMark Vantage'ın performance testinde 39281 puanlık skor ile yeni dünya rekoru elde edilmiş oldu.

Dünya rekorunu kıran sistemin diğer detaylarına baktığımızda ise, işlemci olarak Sıvı Azot kullanılarak 5.9GHz'e çıkartılan 6 çekirdekli Intel Core i7 980X, anakart olarak Asus'un X58 çipetli Rampage III Extreme modeline ve bellek olaraksa A-Data'nın 6GB kapasiteli üç kanal DDR3 kitine yer verildiğini görüyoruz.

Hız aşırtma çalışmasının detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI GeForce GTX 480 Lightning 3DMark Vantage'da dünya rekoruna imza attı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 9 yıl
sadece ego tatmini o hızda normal fanla yapslar olay olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 9 yıl
maaşallah kartın bir kanatlanıp uçmadığı kalmış. kaliteli kapasitör+kaliteli gpu+kaliteli ram+birazda voltaj
= sonuç böyle oluyor. kartı ikinci el olarak alacak kişiye geçmiş olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpawnOnur 9 yıl
MSI ekran kartında kalite adı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eneshatipoglu 9 yıl
o değilde o işlemci oha yaa 5.9 ghz e nasıl oc oluyor yuh bee nasıl bir cpudur arkadaş helal :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkán 9 yıl

eneshatipoglu

o değilde o işlemci oha yaa 5.9 ghz e nasıl oc oluyor yuh bee nasıl bir cpudur arkadaş helal :)

İşlemcinin çarpan kilidi açık ve LN2'yle soğutuluyo. Çok absürt bir değer değil bu şartlar altında..


Bu arada kartı uçurmuşlar resmen. 1,5Ghz GPU hızı helal olsun valla..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ContEmpor4ry 9 yıl
benim anlamadıgım bu kart 5870x2 Asus ARES ten yada 5970x2 den yüksek skor nasıl yapıyor ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 9 yıl
-AltaiR-

benim anlamadıgım bu kart 5870x2 Asus ARES ten yada 5970x2 den yüksek skor nasıl yapıyor ??

Arkadaşım o kartlar çift GPU kategorisine dahil oluyor. Şu an dünyada tek GPU'da lider başlıkdaki kart.



Bu kart stok soğutucu ile bu değerler çıkmış;

1.300/1.200MHz

hwbot.org/...

Şu an dünyada vantage p tek gpu'da 5. sırada, en az 10 tane LN2'liyi geride bırakmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
o zaman rekor denemeleri için kart almıcaksanız bu kart gereksiz mi olmuş oluyor??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demircibu 9 yıl
herzaman msi bi farklı sevmişimdir kullandığım anakart ve vga msi olmuşdur genelde son dönemlerde anakartlarda iyi değil çok aktif değil ama ekran kartlarında herzaman farklı


Lightning serileri çok farklı ve özel yapıyor parasınıda hak ediyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 9 yıl
1,5 ghz gpu ne diyelimki helal olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 9 yıl
harbiden helala olsun, artık yakında ekran kartının gpu sundan cpu gbi işlem yapan kartlar çıkarsa şaşırmamam,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 9 yıl
Askeri sınıf komponentler bir işe yaramıyor diyenler mevcut, ev kullanıcısı için normal bir kart ile fark aşırı yok fakat normal bir kart ile bu kartlara extreme hız aşırtma yapıldığında işte gerçek güçleri bu zaman ortaya çıkıyor ve MSI bu kartlar ile gövde gösterisi ve reklamını yapıyor. Şu an en iyi komponentlere sahip kartlar 480 ve 5870 L, anakartdada BIG BANG X POWER sonuç olarak MSI bu iki konuda lider.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13190 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, overclock ve
2 etiket daha hız aşırtma MSI
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim