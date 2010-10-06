MSI GeForce GTX 480 Lightning 3DMark Vantage'da dünya rekoruna imza attı

MSI tarafından GeForce GTX 480 tabanlı en iyi ekran kartı olarak lanse edilen GeForce GTX 480 Linghtning modeliyle, 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoruna imza atıldı. Elmor rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen testlerde, Sıvı Azot (LN2) ile soğutulan GeForce GTX 480 Lightning'nin GPU hızı 1450MHz'e, bellek hızı ise 5300MHz'e çıkartılarak 3DMark Vantage'ın performance testinde 39281 puanlık skor ile yeni dünya rekoru elde edilmiş oldu.

Dünya rekorunu kıran sistemin diğer detaylarına baktığımızda ise, işlemci olarak Sıvı Azot kullanılarak 5.9GHz'e çıkartılan 6 çekirdekli Intel Core i7 980X, anakart olarak Asus'un X58 çipetli Rampage III Extreme modeline ve bellek olaraksa A-Data'nın 6GB kapasiteli üç kanal DDR3 kitine yer verildiğini görüyoruz.

Hız aşırtma çalışmasının detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.