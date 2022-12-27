Oyunculara iyi haber: MSI’ın Intel B760 anakartları sızdı, fiyatlar göründü

MSI B760 anakart fiyatları göründü
Geçen yılın fiyatlarıyla karşılaştırıldığında, MAG B660 Tomahawk WIFI 259 dolar fiyata sahipken, yeni MAG B760 Tomahawk WIFI ise 229 dolar fiyat etiketine sahip olarak karşımıza çıkıyor. Benzer durum MSI B760M Mortar WIFI modelinde de var. Bu anakart modeli de B660 versiyonuna göre 40 dolar daha ucuz durumda. Bu bilgilere göre B760 anakartlar yüzde 10-15 civarında daha ucuz olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d