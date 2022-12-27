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    Oyunculara iyi haber: MSI’ın Intel B760 anakartları sızdı, fiyatlar göründü

    MSI'ın yaklaşan Intel B760 anakartlarının fiyatları ortaya çıktı. Sızıntıya göre geçen yılın B660 anakartlarına göre B760 anakartların fiyatı daha düşük olacak.
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    MSI’ın Intel B760 anakartları sızdı, fiyatlar göründü Tam Boyutta Gör
    Halihazırda piyasada bulunan B660 anakartlar giriş orta seviyeye yönelik sistemler toplamak isteyenler için tercih ediliyor. Intel, önümüzdeki yılın başında 13. Nesil K’sız işlemcilerle birlikte bu seriyi B760 yongalı anakartlar ile güncelleyecek. Bu bağlamda sızan MSI B760 anakartları ise bizlere fiyat bilgilerini de gösteriyor

    MSI B760 anakart fiyatları göründü

    MSI’ın Intel B760 anakartları sızdı, fiyatlar göründü Tam Boyutta Gör
    Sızıntı güvenilir chi11eddog tarafından gerçekleştirildi ve bu isim MSI’ın B660 anakart fiyatlarını daha önce doğru şekilde sızdıran ilk kişiydi. Şimdi ise MSI’ın 2023’ün başlarında piyasaya süreceği B760 anakartlarının fiyatlarını paylaştı. Daha önceki bilgilere göre B760 anakartlarda bir miktar fiyat artışının olacağı söyleniyordu. Ancak bu sayılar tam tersini gösteriyor.

    Geçen yılın fiyatlarıyla karşılaştırıldığında, MAG B660 Tomahawk WIFI 259 dolar fiyata sahipken, yeni MAG B760 Tomahawk WIFI ise 229 dolar fiyat etiketine sahip olarak karşımıza çıkıyor. Benzer durum MSI B760M Mortar WIFI modelinde de var. Bu anakart modeli de B660 versiyonuna göre 40 dolar daha ucuz durumda. Bu bilgilere göre B760 anakartlar yüzde 10-15 civarında daha ucuz olabilir.

    MSI’ın Intel B760 anakartları sızdı, fiyatlar göründü Tam Boyutta Gör
    Intel’in B760 serisi anakartlarının 5 Ocak tarihinde 13. Nesil çarpan kilitli işlemcilerle birlikte duyurulması ve ardından piyasaya çıkması bekleniyor. Benzer tarihlerde AMD tarafı da X serisine dahil olmayan 65W’lı Ryzen 7000 işlemcileri tanıtacak. Aynı dönemlerde AMD’den de mevcut X670 kartlardan daha ucuz olan B650 serisi DDR5 anakartları göreceğiz. Bu arada belirtmekte fayda var Intel B760 anakartlar hem DDR4 hem de DDR5 bellek desteğine sahip olacak.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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