AMD Ryzen 7900, 7700 ve 7600 çıkış tarihi ve oyun performansı belli oldu

Tam Boyutta Gör AMD’nin Ocak ayında tanıtması ve piyasaya sürmesini beklediğimiz yeni işlemcilerden bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirket, halihazırda hepsi Zen 4 mimarisine dayalı olan üç model hazırlıyor: 12 çekirdekli Ryzen 9 7900, 8 çekirdekli Ryzen 7 7700 ve 6 çekirdekli Ryzen 5 7600. Bu üç model X segmentindeki versiyonlarıyla aynı çekirdek sayısına sahip ancak TDP ve frekans değerleri bakımından birbirlerinden farklılaşıyorlar.

Ryzen 7900, 7700 ve 7600 çıkış tarihi ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Sızan yeni slayta göre bu üç işlemci 10 Ocak 2023 tarihinde piyasaya çıkacak. Aynı görselde fiyat bilgisi de yer almakta. Buna göre Ryzen 9 7900 429 dolar, Ryzen 7 7700 329 dolar ve Ryzen 5 7600 ise 229 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Tüm işlemciler 65W TDP değerine ve X modellerine göre daha düşük saat hızlarına sahip olacak.

AMD Ryzen 7900, 7700 ve 7600 performans sonuçları ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Bu fiyatlar AMD’nin X ailesindeki modellerinin çıkış fiyatıyla karşılaştırıldığında oldukça iyi. Ancak, halihazırda Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7600X fiyat indirimleri sayesinde sırasıyla 569 dolar, 440 dolar, 349 dolar ve 240 dolar fiyat ile an itibariyle alıcı buluyor. Dolayısıyla AMD’nin Ocak ayında tanıtacağı işlemciler evet, bu fiyattan çıkabilir ancak bu fiyatlarda uzun süre kalması mümkün değil. Ya işlemcilerin çıkışından bir süre sonra fiyat indirimi olacak ya da AMD lansmana kadar bu fiyatlarda düzenlemeye gidecek.

Tam Boyutta Gör Oyun performanslarına gelirsek 12 çekirdek 24 izlek birime sahip Ryzen 9 7900, bir önceki neslin amiral gemisi Ryzen 9 5900X’e göre oyunlarda ortalama olarak yüzde 19 daha hızlı. 1080p çözünürlükte test edilen on iki oyuna dayanan testlerde Ryzen 9 7900 sisteminde DDR5-6000 ve Ryzen 9 5900X sisteminde ise DDR4-3600 bellek bulunuyordu. Ekran kartı ise Sapphire Radeon RX 6950XT NITRO+.

AMD, yeni Ryzen 7000 serisinde yer alan işlemcilerini Ocak ayında gerçekleşecek olan CES 2023 fuarı kapsamında tanıtacak. Bundan yaklaşık bir hafta sonra 10 Ocak’ta da işlemciler piyasaya girecek. Ürünlerin incelemeleri ise muhtemelen 9 Ocak tarihinde kaldırılacak olan ambargodan sonra gelecek.

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