AMD Ryzen 7900, 7700 ve 7600 çıkış tarihi ve oyun performansı belli oldu

Bu fiyatlar AMD’nin X ailesindeki modellerinin çıkış fiyatıyla karşılaştırıldığında oldukça iyi. Ancak, halihazırda Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7600X fiyat indirimleri sayesinde sırasıyla 569 dolar, 440 dolar, 349 dolar ve 240 dolar fiyat ile an itibariyle alıcı buluyor. Dolayısıyla AMD’nin Ocak ayında tanıtacağı işlemciler evet, bu fiyattan çıkabilir ancak bu fiyatlarda uzun süre kalması mümkün değil. Ya işlemcilerin çıkışından bir süre sonra fiyat indirimi olacak ya da AMD lansmana kadar bu fiyatlarda düzenlemeye gidecek.
AMD, yeni Ryzen 7000 serisinde yer alan işlemcilerini Ocak ayında gerçekleşecek olan CES 2023 fuarı kapsamında tanıtacak. Bundan yaklaşık bir hafta sonra 10 Ocak’ta da işlemciler piyasaya girecek. Ürünlerin incelemeleri ise muhtemelen 9 Ocak tarihinde kaldırılacak olan ambargodan sonra gelecek.
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d