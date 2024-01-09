MSI’ın yeni AI destekli monitörü LoL’de düşmanın yerini gösterecek

- Yapay zeka artık monitörlerde
- Her oyun için yapay zeka eğitilebilecek
- Yapay zeka olmasa da güçlü bir monitör
- Yorumlar
Yapay zeka artık monitörlerde
Şimdilik bu özelliğin tam olarak nasıl işlediği biraz belirsiz. Ancak MSI'ın SkySight adını verdiği özellik, kullanıcıya herkesin sahip olmadığı bir avantaj kazandırıyor diyebiliriz. Bu özellik doğrudan monitörün kendi donanımında gerçekleştiği için esasında oyun tarafından da tespit edilemez. MSI'a göre SkySight, düşmanların nereden geldiğini görmek için ekrandaki mini haritayı analiz ederek çalışıyor. Buradan zaten mini haritada görmediğiniz düşmanların yerini size göstermeyeceği anlamı çıkıyor.
Her oyun için yapay zeka eğitilebilecek
League of Legends oynamıyorsanız üzülmenize gerek yok zira yine de MEG 321URX'in yapay zeka işlemesinden yararlanabileceksiniz. MSI, monitör bu ilkbaharda piyasaya çıktığında, istediğiniz herhangi bir oyunda sağlık çubuklarını, düşmanları ve ekrandaki diğer özellikleri tanıması için eğitmenize olanak tanıyan bir PC uygulaması yayınlayacağını söylüyor. Bu eğitim sürecinde bilgisayarınızın işlem gücüne ihtiyacınız olacak, ancak MSI'a göre bundan sonraki tüm işlemler monitör tarafından yürütülecek.
MSI temsilcileri MEG 32URX'in ne tür bir yapay zeka işlemcisi kullandığı veya yeni eğitim verilerini nasıl depoladığı hakkında ayrıntı vermedi. Belki de dahili bir flash bellek vardır. Yani bu ekranın nasıl çalışacağı hakkında hala bilmediğimiz çok şey var.
Yapay zeka olmasa da güçlü bir monitör
MEG 321URX, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 ve USB-C dahil olmak üzere çok sayıda bağlantı seçeneğine sahip. USB-C bağlantı noktası DisplayPort girişini destekliyor ve monitörü dizüstü bilgisayarınız için bir yerleştirme istasyonu olarak kullanabilmeniz için 90W'a kadar USB güç dağıtımı sunuyor.
Panel ayrıca, filigranlar veya Windows görev çubuğu gibi ekranda uzun süre kalan öğelerin parlaklığını ince bir şekilde değiştirerek ekran yanmasını önlemek için tasarlanmış OLED Care 2.0 adlı bir özelliğe sahip. Ayrıca MSI’ın daha önceden de kullandığı grafen tabanlı bir termal çözüm, monitörün aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı oluyor. Bu da OLED’in ömrünü uzatan bir şey. MSI henüz MEG 321URX QD-OLED'in fiyatını açıklamadı, ancak ürünün bu baharda (muhtemelen Computex 2024) satışa çıkacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.