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    MSI’ın yeni AI destekli monitörü LoL’de düşmanın yerini gösterecek

    League of Legends oynarken düşmanın yerini mini haritadan takip edemiyor musunuz? MSI'ın MEG 321URX QD-OLED'i, düşman konumlarını işaretlemek için yerleşik yapay zeka kullanacak.
    MSI’ın yeni AI monitörü LoL’de düşmanın yerini gösterecek Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl yapay zeka her yere, her ürüne girecek dediğimizde şaka yapmıyorduk. Yapay zekanın klozete geldiği şu günlerde MSI da boş durmayarak yapay zekayı monitörlerine getiriyor. MSI’ın yakında çıkacak olan MEG 321URX QD-OLED monitörü zaten üstün özellikler sunarken bunların yanı sıra League of Legends'taki düşmanları algılayacak ve size nereden geldiklerini göstermek için ekrana bir simge koyacak yerleşik bir yapay zeka hızlandırıcısıyla gelecek.

    Yapay zeka artık monitörlerde

    Şimdilik bu özelliğin tam olarak nasıl işlediği biraz belirsiz. Ancak MSI'ın SkySight adını verdiği özellik, kullanıcıya herkesin sahip olmadığı bir avantaj kazandırıyor diyebiliriz. Bu özellik doğrudan monitörün kendi donanımında gerçekleştiği için esasında oyun tarafından da tespit edilemez. MSI'a göre SkySight, düşmanların nereden geldiğini görmek için ekrandaki mini haritayı analiz ederek çalışıyor. Buradan zaten mini haritada görmediğiniz düşmanların yerini size göstermeyeceği anlamı çıkıyor.

    MSI’ın yeni AI monitörü LoL’de düşmanın yerini gösterecek Tam Boyutta Gör
    Ancak haritayı sizin için izleyen ve ardından tehditlerin nereden geldiğini göstermek için ekrana bir simge koyan bir yapay zeka asistanına sahip olmak muhtemelen oldukça yardımcı bir özellik olacaktır. MEG 321URX'in yapay zekası aynı zamanda League of Legends'taki sağlık durumunuzu da takip ederek çerçevenin altındaki RGB LED ışık çubuğunu (Spectrum Bar olarak adlandırılıyor) oyun içi sağlık çubuğunuzla eşleşecek şekilde aydınlatıyor.

    Her oyun için yapay zeka eğitilebilecek

    League of Legends oynamıyorsanız üzülmenize gerek yok zira yine de MEG 321URX'in yapay zeka işlemesinden yararlanabileceksiniz. MSI, monitör bu ilkbaharda piyasaya çıktığında, istediğiniz herhangi bir oyunda sağlık çubuklarını, düşmanları ve ekrandaki diğer özellikleri tanıması için eğitmenize olanak tanıyan bir PC uygulaması yayınlayacağını söylüyor. Bu eğitim sürecinde bilgisayarınızın işlem gücüne ihtiyacınız olacak, ancak MSI'a göre bundan sonraki tüm işlemler monitör tarafından yürütülecek.

    MSI temsilcileri MEG 32URX'in ne tür bir yapay zeka işlemcisi kullandığı veya yeni eğitim verilerini nasıl depoladığı hakkında ayrıntı vermedi. Belki de dahili bir flash bellek vardır. Yani bu ekranın nasıl çalışacağı hakkında hala bilmediğimiz çok şey var.

    Yapay zeka olmasa da güçlü bir monitör

    MSI’ın yeni AI monitörü LoL’de düşmanın yerini gösterecek Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka özelliklerini hiç kullanmasanız bile, bu kavisli olmayan 32 inç, 4K ekranda halen çok şey var. QD-OLED panelinde 1500000:1 kontrast oranına sahip olan monitör, Display HDR 400 desteği de sunuyor. Rekabetçi oyuncular için daha da önemlisi monitör, 240 Hz'e kadar çalışıyor, bu da size 240 fps'ye kadar ve 4K (3840 x 2160) çözünürlükte yırtılmasız oyun deneyimi sunacağı anlamına geliyor. Ekran ayrıca 0,03 ms tepki süresi vaat ediyor ve MSI, VESA ClearMR 13000 bulanıklık önleme sertifikasına sahip olduğunu söylüyor.

    MEG 321URX, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 ve USB-C dahil olmak üzere çok sayıda bağlantı seçeneğine sahip. USB-C bağlantı noktası DisplayPort girişini destekliyor ve monitörü dizüstü bilgisayarınız için bir yerleştirme istasyonu olarak kullanabilmeniz için 90W'a kadar USB güç dağıtımı sunuyor.

    Panel ayrıca, filigranlar veya Windows görev çubuğu gibi ekranda uzun süre kalan öğelerin parlaklığını ince bir şekilde değiştirerek ekran yanmasını önlemek için tasarlanmış OLED Care 2.0 adlı bir özelliğe sahip. Ayrıca MSI’ın daha önceden de kullandığı grafen tabanlı bir termal çözüm, monitörün aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı oluyor. Bu da OLED’in ömrünü uzatan bir şey. MSI henüz MEG 321URX QD-OLED'in fiyatını açıklamadı, ancak ürünün bu baharda (muhtemelen Computex 2024) satışa çıkacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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