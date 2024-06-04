MSI MEG 321URX: Dünyanın ilk yapay zekalı oyun monitörü

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Tam Boyutta Gör MSI, Computex 2024'te bir dizi monitör modeli tanıttı ancak aralarında en dikkat çekeni MSI MEG 321URX oldu. Bu yeni monitör, özellikle rekabetçi oyun endüstrisine yapay zekayı ekleyerek oyunculara önemli avantajlar sağlıyor. Dünyanın ilk gerçek oyun yapay zeka monitörü olarak adlandırılan MSI MEG, “SkySight” adı verilen bir özelliği kullanarak düşmanın konumunu otomatik olarak algılamanıza ve ekranda görüntülemenize yardımcı oluyor.

MSI MEG 321URX ile yapay zeka monitörlerde

Tam Boyutta Gör Düşmanın oyundaki konumunu monitörde gösteren bir özellik kulağa hile gibi geliyorsa muhtemelen öyle olduğu içindir. SkySight, düşmanların nereden geldiğini görmek için ekrandaki mini haritayı analiz ederek çalışıyor. Hangi oyunların buna izin vereceği belli değil, ancak geliştiriciler uygulamayı engellemeyi seçebilirler.

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Bu yeni teknoloji ilk olarak CES 2024'te görülmüştü ancak bazı değişimler yaşadığı söyleniyor. MSI’a göre SkySight, oynanan oyunu taramak ve oyuncuya ek bilgiler sağlamak için bir AI motoru kullanıyor. Computex 2024'te gösterilen örnekte Monster Hunter oyunları kullanıldı. Burada Sky Sight'ın mini haritayı analiz ederek oyuncuya sezgisel bir HUD aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre MSI, SkySight'ın hangi oyunlarda aktif olacağını seçmek için dikkatli davranıyor. Yetkililer Valorant, Counter Strike ve Apex Legends gibi rekabetçi oyunlardan uzak durduklarını söylüyor. CES’te ise bu özelliğin League of Legends üzerinde sergilendiğini görmüştük.

Bu arada monitörün temel özellikleri de hayli gelişmiş durumda. MSI MEG 321URX, HDR 400 ve FreeSync Premium Pro'yu destekleyen 4K, QD-OLED panel kullanıyor. Ayrıca 0,03 ms'lik panel 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Monitörde 120Hz destekli HDMI 2.1 bağlantı noktaları, VRR ve ALLM bulunduğu için konsol oyuncuları da dışarıda kalmıyor. Monitör, ekran yanmasını önlemek için OLED Care 2.0’a da sahip. MSI MEG 321URX'in fiyatı 1.699,99 dolar olarak açıklandı ancak çıkış tarihi henüz belli değil.

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MSI MEG 321URX: Dünyanın ilk yapay zekalı oyun monitörü