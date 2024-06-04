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    MSI MEG 321URX: Dünyanın ilk yapay zekalı oyun monitörü

    MSI, Computex 2024'te bir dizi yeni monitör tanıttı, ancak yapay zeka yetenekleri nedeniyle manşetlerin çoğunu MSI MEG 321URX süsleyecek. Bu monitör, yapay zeka ile oyunlarda avantaj yaratıyor.
    MSI MEG 321URX: Dünyanın ilk yapay zekalı oyun monitörü Tam Boyutta Gör
    MSI, Computex 2024'te bir dizi monitör modeli tanıttı ancak aralarında en dikkat çekeni MSI MEG 321URX oldu. Bu yeni monitör, özellikle rekabetçi oyun endüstrisine yapay zekayı ekleyerek oyunculara önemli avantajlar sağlıyor. Dünyanın ilk gerçek oyun yapay zeka monitörü olarak adlandırılan MSI MEG, “SkySight” adı verilen bir özelliği kullanarak düşmanın konumunu otomatik olarak algılamanıza ve ekranda görüntülemenize yardımcı oluyor.

    MSI MEG 321URX ile yapay zeka monitörlerde

    MSI MEG 321URX: Dünyanın ilk yapay zekalı oyun monitörü Tam Boyutta Gör
    Düşmanın oyundaki konumunu monitörde gösteren bir özellik kulağa hile gibi geliyorsa muhtemelen öyle olduğu içindir. SkySight, düşmanların nereden geldiğini görmek için ekrandaki mini haritayı analiz ederek çalışıyor. Hangi oyunların buna izin vereceği belli değil, ancak geliştiriciler uygulamayı engellemeyi seçebilirler.

    Bu yeni teknoloji ilk olarak CES 2024'te görülmüştü ancak bazı değişimler yaşadığı söyleniyor. MSI’a göre SkySight, oynanan oyunu taramak ve oyuncuya ek bilgiler sağlamak için bir AI motoru kullanıyor. Computex 2024'te gösterilen örnekte Monster Hunter oyunları kullanıldı. Burada Sky Sight'ın mini haritayı analiz ederek oyuncuya sezgisel bir HUD aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler sağlıyor.

    MSI MEG 321URX: Dünyanın ilk yapay zekalı oyun monitörü Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre MSI, SkySight'ın hangi oyunlarda aktif olacağını seçmek için dikkatli davranıyor. Yetkililer Valorant, Counter Strike ve Apex Legends gibi rekabetçi oyunlardan uzak durduklarını söylüyor. CES’te ise bu özelliğin League of Legends üzerinde sergilendiğini görmüştük.

    Bu arada monitörün temel özellikleri de hayli gelişmiş durumda. MSI MEG 321URX, HDR 400 ve FreeSync Premium Pro'yu destekleyen 4K, QD-OLED panel kullanıyor. Ayrıca 0,03 ms'lik panel 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Monitörde 120Hz destekli HDMI 2.1 bağlantı noktaları, VRR ve ALLM bulunduğu için konsol oyuncuları da dışarıda kalmıyor. Monitör, ekran yanmasını önlemek için OLED Care 2.0’a da sahip. MSI MEG 321URX'in fiyatı 1.699,99 dolar olarak açıklandı ancak çıkış tarihi henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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