MSI MEG 321URX: Dünyanın ilk yapay zekalı oyun monitörü

Bu yeni teknoloji ilk olarak CES 2024'te görülmüştü ancak bazı değişimler yaşadığı söyleniyor. MSI’a göre SkySight, oynanan oyunu taramak ve oyuncuya ek bilgiler sağlamak için bir AI motoru kullanıyor. Computex 2024'te gösterilen örnekte Monster Hunter oyunları kullanıldı. Burada Sky Sight'ın mini haritayı analiz ederek oyuncuya sezgisel bir HUD aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler sağlıyor.
Bu arada monitörün temel özellikleri de hayli gelişmiş durumda. MSI MEG 321URX, HDR 400 ve FreeSync Premium Pro'yu destekleyen 4K, QD-OLED panel kullanıyor. Ayrıca 0,03 ms'lik panel 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Monitörde 120Hz destekli HDMI 2.1 bağlantı noktaları, VRR ve ALLM bulunduğu için konsol oyuncuları da dışarıda kalmıyor. Monitör, ekran yanmasını önlemek için OLED Care 2.0’a da sahip. MSI MEG 321URX'in fiyatı 1.699,99 dolar olarak açıklandı ancak çıkış tarihi henüz belli değil.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.