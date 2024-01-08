Samsung dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı

Dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranı
Samsung, dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını göstermiş olsa da maliyetinin ne kadar olduğu ya da bu teknolojinin perakende cihazlara ne zaman gireceği konusunda bir bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte firma, biraz farklı tasarımlara sahip bir değil üç farklı şeffaf mikro LED ekran sergiledi. Demo ünitelerden ikisi, panellerin arkasındaki olası nesneleri görmezden gelmeyi kolaylaştıran renkli cama sahipken, bir diğeri normal cam kadar şeffaf görünüyor ve aynı zamanda çerçevesiz bir tasarıma sahip.
Samsung’a göre şeffaf MicroLED ekranlar şeffaf OLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklığa sahip olduklarından, ortam ışığından da daha az etkileniyorlar. Kötü haber ise, Samsung'un mevcut şeffaf olmayan MicroLED TV'lerinin 110 inçlik bir model için 150.000 dolara mal olması. Dolayısıyla şeffaf MicroLED TV’ler veya montörler piyasaya sürülse de fiyatları son derece yüksek olacaktır. Haliyle yeni ekranların uygun fiyatlı hale gelmesini beklemek gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.