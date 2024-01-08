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    Samsung dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı

    Samsung dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını CES 2024’te sergiledi. Ancak şeffaf MicroLED ekranların son tüketicilerle ne zaman ve hangi fiyattan buluşacağı belirsiz.
    Samsung dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Consumer Electronics Show veya bilindik adıyla CES, yeni teknolojilerin sergilendiği dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından birisi konumunda. Şu sıralar gerçekleşmekte olan CES 2024 kapsamında ise yeni ürünler tanıtılmaya başlanmış durumda. Bu ürünler arasında oldukça büyüleyici olanlar da var. Hiç şüphesiz Samsung’un dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranı da bunlardan birisi.

    Dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranı

    Samsung, dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını göstermiş olsa da maliyetinin ne kadar olduğu ya da bu teknolojinin perakende cihazlara ne zaman gireceği konusunda bir bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte firma, biraz farklı tasarımlara sahip bir değil üç farklı şeffaf mikro LED ekran sergiledi. Demo ünitelerden ikisi, panellerin arkasındaki olası nesneleri görmezden gelmeyi kolaylaştıran renkli cama sahipken, bir diğeri normal cam kadar şeffaf görünüyor ve aynı zamanda çerçevesiz bir tasarıma sahip.

    Samsung dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Şeffaf microLED ekranlar ile neredeyse hologram gibi bir deneyim yansıtılıyor zira içerikler sanki havada süzülüyormuş gibi görünüyor. Bununla birlikte Samsung’un demo üniteleri bağımsız yapıda ve sadece 1 santimetre kalınlığa sahip. Ek olarak, Samsung, yeni ekranlarında oldukça yüksek bir piksel yoğunluğu kullandığını ifade ediyor; bu da daha keskin görüntüler anlamına geliyor.

    Samsung’a göre şeffaf MicroLED ekranlar şeffaf OLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklığa sahip olduklarından, ortam ışığından da daha az etkileniyorlar. Kötü haber ise, Samsung'un mevcut şeffaf olmayan MicroLED TV'lerinin 110 inçlik bir model için 150.000 dolara mal olması. Dolayısıyla şeffaf MicroLED TV’ler veya montörler piyasaya sürülse de fiyatları son derece yüksek olacaktır. Haliyle yeni ekranların uygun fiyatlı hale gelmesini beklemek gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    icon touch farkı sök tak nedir metrobüsle kavacığa nasıl gidilir araba benim üzerime ama başkası kullanıyor apkdone güvenilir mi

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