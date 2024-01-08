Samsung dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı

Tam Boyutta Gör Consumer Electronics Show veya bilindik adıyla CES, yeni teknolojilerin sergilendiği dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından birisi konumunda. Şu sıralar gerçekleşmekte olan CES 2024 kapsamında ise yeni ürünler tanıtılmaya başlanmış durumda. Bu ürünler arasında oldukça büyüleyici olanlar da var. Hiç şüphesiz Samsung’un dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranı da bunlardan birisi.

Dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranı

Samsung, dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını göstermiş olsa da maliyetinin ne kadar olduğu ya da bu teknolojinin perakende cihazlara ne zaman gireceği konusunda bir bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte firma, biraz farklı tasarımlara sahip bir değil üç farklı şeffaf mikro LED ekran sergiledi. Demo ünitelerden ikisi, panellerin arkasındaki olası nesneleri görmezden gelmeyi kolaylaştıran renkli cama sahipken, bir diğeri normal cam kadar şeffaf görünüyor ve aynı zamanda çerçevesiz bir tasarıma sahip.

Tam Boyutta Gör Şeffaf microLED ekranlar ile neredeyse hologram gibi bir deneyim yansıtılıyor zira içerikler sanki havada süzülüyormuş gibi görünüyor. Bununla birlikte Samsung’un demo üniteleri bağımsız yapıda ve sadece 1 santimetre kalınlığa sahip. Ek olarak, Samsung, yeni ekranlarında oldukça yüksek bir piksel yoğunluğu kullandığını ifade ediyor; bu da daha keskin görüntüler anlamına geliyor.

Samsung ilk Gaming Hub kontrolcüsünü tanıttı 49 dk. önce eklendi

Samsung’a göre şeffaf MicroLED ekranlar şeffaf OLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklığa sahip olduklarından, ortam ışığından da daha az etkileniyorlar. Kötü haber ise, Samsung'un mevcut şeffaf olmayan MicroLED TV'lerinin 110 inçlik bir model için 150.000 dolara mal olması. Dolayısıyla şeffaf MicroLED TV’ler veya montörler piyasaya sürülse de fiyatları son derece yüksek olacaktır. Haliyle yeni ekranların uygun fiyatlı hale gelmesini beklemek gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Samsung dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı