MSI ilk 32 inçlik kavisli QD-OLED 240Hz oyuncu monitörünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Yılın başlarında 32 inçlik QD-OLED ekranlı MPG oyuncu monitörünü duyuran MSI, bu kez monitöre kavis vererek piyasaya sürüyor. MSI MPG 321CURX firmanın ilk 32 inçlik kavisli QD-OLED ekranlı oyuncu monitörü oldu.

MSI MPG 321CURX neler sunuyor?

MSI MPG 321CURX oyuncu monitörü 32 inçlik 4K QD-OLED ekranında 1700R kavis çapı sunuyor. 240Hz tazeleme hızı ile oyuncular daha akıcı görüntülere sahip oluyor. OLED paneldeki kuantum nokta katmanı ile daha yüksek parlaklık ve berraklık elde ediliyor.

Oyuncular için bükülebilen monitör 2 hf. önce eklendi

Griden griye tepki süresinin 0.03ms olduğu monitör, yanma riskini en aza indirmek için çoklu logo tespiti, görev çubuğu tespiti ve kenar tespiti yapan MSI OLED Care 2.0 araç seti ile birlikte geliyor.

USB Tip-C üzerinden 98W enerji aktarabilen monitör KVM anahtarı yanında oyunculara yönelik farklı yapay zekâ avantajları da sunuyor. Grafen film ve ısı dağıtım borusu ile soğutmaya katkı yapan monitörün henüz fiyatı açıklanmadı.

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MSI MPG 321CURX oyuncu monitörü geliyor