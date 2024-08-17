MSI ilk 32 inçlik kavisli QD-OLED 240Hz oyuncu monitörünü duyurdu

MSI MPG 321CURX neler sunuyor?
MSI MPG 321CURX oyuncu monitörü 32 inçlik 4K QD-OLED ekranında 1700R kavis çapı sunuyor. 240Hz tazeleme hızı ile oyuncular daha akıcı görüntülere sahip oluyor. OLED paneldeki kuantum nokta katmanı ile daha yüksek parlaklık ve berraklık elde ediliyor.
Griden griye tepki süresinin 0.03ms olduğu monitör, yanma riskini en aza indirmek için çoklu logo tespiti, görev çubuğu tespiti ve kenar tespiti yapan MSI OLED Care 2.0 araç seti ile birlikte geliyor.
USB Tip-C üzerinden 98W enerji aktarabilen monitör KVM anahtarı yanında oyunculara yönelik farklı yapay zekâ avantajları da sunuyor. Grafen film ve ısı dağıtım borusu ile soğutmaya katkı yapan monitörün henüz fiyatı açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.