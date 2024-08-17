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    Anlık Bildirim

    MSI ilk 32 inçlik kavisli QD-OLED 240Hz oyuncu monitörünü duyurdu

    MSI MPG 321CURX oyuncu monitörü kavisli ekran ile oyunculara daha yoğun bir tecrübe sunarken yapay zekâ destekli pek çok yazılım aracı ile de avantaj sağlıyor.  
    MSI MPG 321CURX Tam Boyutta Gör
    Yılın başlarında 32 inçlik QD-OLED ekranlı MPG oyuncu monitörünü duyuran MSI, bu kez monitöre kavis vererek piyasaya sürüyor. MSI MPG 321CURX firmanın ilk 32 inçlik kavisli QD-OLED ekranlı oyuncu monitörü oldu.

    MSI MPG 321CURX neler sunuyor?

    MSI MPG 321CURX oyuncu monitörü 32 inçlik 4K QD-OLED ekranında 1700R kavis çapı sunuyor. 240Hz tazeleme hızı ile oyuncular daha akıcı görüntülere sahip oluyor. OLED paneldeki kuantum nokta katmanı ile daha yüksek parlaklık ve berraklık elde ediliyor.

    Griden griye tepki süresinin 0.03ms olduğu monitör, yanma riskini en aza indirmek için çoklu logo tespiti, görev çubuğu tespiti ve kenar tespiti yapan MSI OLED Care 2.0 araç seti ile birlikte geliyor.

    USB Tip-C üzerinden 98W enerji aktarabilen monitör KVM anahtarı yanında oyunculara yönelik farklı yapay zekâ avantajları da sunuyor. Grafen film ve ısı dağıtım borusu ile soğutmaya katkı yapan monitörün henüz fiyatı açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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