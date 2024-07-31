TCL CSOT bükülebilen oyuncu monitörünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör TCL şirketinin ekran teknolojilerine yönelik alt markası TCL CSOT, oyuncular için esneyebilen bir monitör geliştirdi. Daha önce de örneklerini gördüğümüz şekilde ekran düz durumdan kavisli duruma geçebiliyor.

Xinghuan Curved Screen nedir?

Çin’deki bir fuarda tanıtılan 34 inçlik oyuncu monitörü Xinghuan Curved Screen kod adını taşıyor. Panel arkasında yer alan elektrik mekanizması ekranın düz durumdan 1000R kavis çapına kadar eğilmesini sağlıyor. Kullanıcılar tecrübeyi yoğunlaştırmak adına tek bir tuşla modlar arasında geçiş yapabiliyor.

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Mini-LED aydınlatma teknolojisine sahip olan ekran 165Hz tazeleme hızı sunuyor. TCL yakın zamanda rekabetçi bir fiyattan ürünü satışa sunacak. TCL CSOT ayrıca 105 inçlik 5K oyun ekranı ve 27 inç 8K IGZO oyuncu monitörünü de ilerleyen dönemlerde piyasaya sürecek.

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