MSI oyuncu dizüstüsüyle madenciliği teşvik ediyor

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2020 yılı yüksek performans artışıyla oyuncuları cezbeden yeni donanımların duyurulduğu bir yıl olması nedeniyle donanım dünyası için en güzel yıllardan birisi olması gerekirken içerisinde bulunduğumuz tablo ekran kartı kıtlığı.

Oyuncuları üzen bu durumu daha da pekiştirense firmaların bir gün geri döneceği asıl kitlesini unutarak kendilerine daha fazla gelir getiren alıcılara yönelmesi.

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MSI'dan üzen oyuncu dizüstüsü paylaşımı

Geçtiğimiz haftalarda Zotac’ın oyuncu ekran kartlarıyla şu günlerde çevreye verdiği zararı da tartışılmaya başlanan kripto para kazmaya özendiren Tweet atıp üstüne de oyuncuları etiketlemesinin ardından MSI da kervana katıldı.

Firmanın yayınladığı son blog yazısında piyasadaki sınırlı sayıdaki RTX 3080 Max-Pli oyuncu dizüstülerinden GE76 Raider ile kripto para kazmanın ne kadar getireceğine kısaca yer verildi.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3090 Hall of Fame’in güç limiti 1000 watta çıkarıldı: Performans %3 arttı"

Bir aylık denemeye dair paylaşılan ilk yazıda DaggerHshimoto algoritmasıyla NicaHash yazılı üzerinden 52.8 MH/s kazdığı görülen mobil RTX 3080 bu haliyle masaüstü RTX 3070 seviyesinde.

https://videocardz.com/newz/msi-promotes-cryptocurrency-mining-on-ge76-raider-laptop-with-geforce-rtx-3080

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