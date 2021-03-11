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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI oyuncu dizüstüsüyle madenciliği teşvik ediyor

    İçerisinde bulunduğumuz stok sıkıntısı iyiden iyiye can sıkan bir hale dönüşüyor. Firmaların oyuncuları umursamaması bir kenara, büyük oyuncular doğrudan madencilere yönelmeye başladı.
    11 Mart 2021, 21:30 (5 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    MSI oyuncu dizüstüsüyle madenciliği teşvik ediyor
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    2020 yılı yüksek performans artışıyla oyuncuları cezbeden yeni donanımların duyurulduğu bir yıl olması nedeniyle donanım dünyası için en güzel yıllardan birisi olması gerekirken içerisinde bulunduğumuz tablo ekran kartı kıtlığı.

    Oyuncuları üzen bu durumu daha da pekiştirense firmaların bir gün geri döneceği asıl kitlesini unutarak kendilerine daha fazla gelir getiren alıcılara yönelmesi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor

    MSI'dan üzen oyuncu dizüstüsü paylaşımı

    Geçtiğimiz haftalarda Zotac’ın oyuncu ekran kartlarıyla şu günlerde çevreye verdiği zararı da tartışılmaya başlanan kripto para kazmaya özendiren Tweet atıp üstüne de oyuncuları etiketlemesinin ardından MSI da kervana katıldı.

    Firmanın yayınladığı son blog yazısında piyasadaki sınırlı sayıdaki RTX 3080 Max-Pli oyuncu dizüstülerinden GE76 Raider ile kripto para kazmanın ne kadar getireceğine kısaca yer verildi.

    MSI oyuncu dizüstüsüyle madenciliği teşvik ediyor
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 Hall of Fame’in güç limiti 1000 watta çıkarıldı: Performans %3 arttı"

    Bir aylık denemeye dair paylaşılan ilk yazıda DaggerHshimoto algoritmasıyla NicaHash yazılı üzerinden 52.8 MH/s kazdığı görülen mobil RTX 3080 bu haliyle masaüstü RTX 3070 seviyesinde.



    https://videocardz.com/newz/msi-promotes-cryptocurrency-mining-on-ge76-raider-laptop-with-geforce-rtx-3080
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    TheJudgé 1 gün önce

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    acelilctl (Abdülcelil Arslan) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Günde 1.5 dolar mı? 3 yılda ancak laptop parası çıkar. O zaman da zaten laptop çoktan çöp olur
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    NvdiaAmd (Team Coco) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    MSI bildiğin esnaflık oynamış . Nvdia nasıl alttan kartları dagitiyorsa bunlarda laptopları dağıtacak anlaşılan. Nasıl bir doneme geldik Allah aşkına 😤
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    Y Yuca_345 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Temmuz ayında büyük gelir düşüşü olacak. Londra sözleşmesi imzalandı. Madenciler 1 Nisan'da büyük bir eylem gerçekleştirecek. Eth için sıkıntılı günler görünüyor. Boğa sezonu biterse bu coin tepetaklak... Rvn istediği kadar pumplansın. Bu kadar madenci o coini üretmeye başlar da ay sonu satış yaparsa her ay dump yer. Hacimsiz coinler kısa vadede tehdit değil. Az sabredin. Yaz başlamadan bu işler düzelir.
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    acelilctl (Abdülcelil Arslan) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Yuca_345
    Ne dediğinizi anlamadım ama amin :D
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    monacomen 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu alan oyuncunun madencilik yapmayacağı ne malum? Madencilik yapmıyor olsa bile parayı yine de kripto paraya yatırmış milyar dolarlar gelecek diye bekliyordur ekrana bakıp. Kimi kime şikayet ediyorsunuz anlamadım. Sorunun bire bin veriyor gibi bir hava estirilen yüzyılın kumarı kripto para olduğunu kim itiraf edecek artık?
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    acelilctl (Abdülcelil Arslan) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Günde 1.5 dolar mı? 3 yılda ancak laptop parası çıkar. O zaman da zaten laptop çoktan çöp olur
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    Coco.Jambo (batu ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Etherum 2.0 hard forku gelene kadar (1,5 yıl kadar var. sorunsuz geçiş olursa o da) bu stok sıkıntısı, yüksek fiyatlar devam edecektir. Belli de olmaz raven coin pumplanıyor onu kazarlar. İlla kazılacak bir şey bulunur. Belki etc yükselir. Her şey olabilir.
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    hellmare (Akif Emre) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tabi alın kullanın 2 ayda laptopu kucağınıza alırsınız. Masaüstü pc ler bile olan ömrünün 10 da 1 ine düşüyorken, zaten sınırlarda çalışan bu makineler tamir de edilemeyecek şekilde elinizde patlar. Garantiye de alacaklarını sanmıyorum.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oldu biz kalkalım o halde bu dingillere madencilerle mutluluklar
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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    olm çok sıkıldım bu işten ben
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