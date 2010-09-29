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MSI özel tasarımlı GeForce GTX480 Twin Frozr II modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı GeForce GTX480 Twin Frozr II modelini duyurdu
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Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden MSI, ilk tanıtımını Computex 2010 fuarında yaptığı özel tasarımlı ekran kartlarını pazara sürmeye devam ediyor. Firma yaptığı resmi açıklamayla GeForce GTX 480 tabanlı N480GTX Twin Frozr II modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, özel tasarımlı detayları ve Askeri sınıf yüksek kaliteli komponentleriyle referans tasarımdan ayrılırken, Twin Frozr II soğutucusu ile 14 derece daha serin, 4db daha sessiz çalışmayı da başarıyor.

80mm çapında iki adet PWM kontrollü fana ve ikisi 8mmm kalınlığında olmak üzere toplamda beş adet Bakır ısı borusuna sahip Twin Frozr II soğutucusu ile hız aşırtma tutkunlarına da göz kırpan ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 480x paralel işlem birimine ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlem birimleri 1401MHz'de ve bellekleri de 3696MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı SLI, CUDA, 3DVision Surround ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI 1.3a konnektörlerine sahip olan kartın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

MSI özel tasarımlı GeForce GTX480 Twin Frozr II modelini duyurdu
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MSI özel tasarımlı GeForce GTX480 Twin Frozr II modelini duyurdu
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amdcisemih 9 yıl
Oooooo Ooooooo Fiyat uçacak fiyat uçacak :DDD
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gunescan 9 yıl
GTX480'nin ne kadar uzun olduğunu bu resimle anladım :D
Bu arada "overclockculara göz kırpıyor" ifadesi çok hoşuma gitti :D
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The@Thing 9 yıl
kart dehşet özellikle bu tasarım karta çok güzel bir hava katmış
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Batuist 9 yıl
msi'ın tek sevdiğim serisi.. gerçekte resimdekinden çok daha güzel görünüyor bu kartlar..
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mertekin 9 yıl
Soğutucu karta yakışmış.
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CrySystem 9 yıl
Gf 100 gpu'in ısı değerini 14 derece daha aşağı indirmişler

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