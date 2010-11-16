MSI özel tasarımlı Radeon HD 6870 Twin Frozr II modelini kullanıma sunuyor

MSI özel tasarımlı ekran kartlarına bir yenisini daha ekliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Radeon HD 6870 Twin Frozr II modeli yakında satışa sunulacak. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, referans tasarımlı mdele göre çift fanlı özel tasarım soğutucusu ile fark yaratmayı başarıyor.

MSI'dan yapılan açıklamaya göre referans tasarımlı Radeon HD 6870 ile kıyaslandığında, Twin Frozr II soğutucusu ile 19 derece daha serin ve 12.8 db daha sessiz çalışan kartın fabrika çıkışı hız aşırtmalı geleceği tahmin edilirken, saat hızları henüz açıklanmadı. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip kart, 1GB GDDR5 bellek ve 1120x paralel işlem birimiyle geliyor.

Crossfire X, Eyefinity, HD 3D ve UVD 3.0 teknolojilerini destekleyen MSI Radeon HD 6870 Twin Frozr II soğutucusunun fiyatı ise henüz bilinmiyor.