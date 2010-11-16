MSI özel tasarımlı Radeon HD 6870 Twin Frozr II modelini kullanıma sunuyor

MSI özel tasarımlı ekran kartlarına bir yenisini daha ekliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Radeon HD 6870 Twin Frozr II modeli yakında satışa sunulacak. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, referans tasarımlı mdele göre çift fanlı özel tasarım soğutucusu ile fark yaratmayı başarıyor.
MSI'dan yapılan açıklamaya göre referans tasarımlı Radeon HD 6870 ile kıyaslandığında, Twin Frozr II soğutucusu ile 19 derece daha serin ve 12.8 db daha sessiz çalışan kartın fabrika çıkışı hız aşırtmalı geleceği tahmin edilirken, saat hızları henüz açıklanmadı. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip kart, 1GB GDDR5 bellek ve 1120x paralel işlem birimiyle geliyor.
Crossfire X, Eyefinity, HD 3D ve UVD 3.0 teknolojilerini destekleyen MSI Radeon HD 6870 Twin Frozr II soğutucusunun fiyatı ise henüz bilinmiyor.
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490 TL
GTX 475 GOLDEN EDİTİON'da da Hile filan yok, adamlar GTX 465 diye satıyor GTX 470 diye satmıyor veya %100 470 olacak demiyorlar, kendi kafanıza göre saçma sapan önyargılar oluşturuyorsunuz.
dediğinde kısmen doğruluk payı var. ama bide şu boyutu var işin. kimi kişiler sessizlik ister. kimileri estetik ister.
ayrıca diğer kartlara göre soğuk olmasıda seçilmesinde bir etken.
ama tabi dediğin gibi 70tl lik bi farka değer mi bunlar orası tercih edenin şahsi fikrine kalmıştır
MSI kalitesi işte,1 numara.Ben bunun yerine özel tasarımlı Gtx 460 alırım 100tl para cebimde kalır.
golden edition hilesinden sonra MSI ye güvenim kalmadı artık.3-5 kart için Türkiye deki adını lekeledi.
Kimsenin canını yakamaz merak etme...