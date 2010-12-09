MSI Radeon HD 6950 ve HD 6970 fiyat listelerine girmeye başladı

AMD'nin 15 Aralık'ta duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 6900 serisi yeni ekran kartları için geri sayım başladı. Yaklaşan lansman tarihiyle birlikte seri altında sunulacak Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri fiyat listelerinde görünmeye de başladılar. Cayman kod adlı yeni nesil grafik işlem biriminiğn güç verdiği ekran kartları için ön-sipariş listelerine giren ilk isimlerden birisi MSI oldu ve firmanın her iki ekran kartı da Fransız elektronik ticaret sitelerinde görünmeye başladı.

Cayman Pro GPU'sundan güç alan ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle sunulan Radeon HD 6950 398.22 Avro seviyesinden listelenirken, Cayman XT GPU'sundan güç alan ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Radeon HD 6970 modelinin ise 496 Avro seviyesinden listelendiğini görüyoruz. Çıkmamış hemen her üründe olduğu gibi Radeon HD 6900 serisi için de gündeme gelen ön-sipariş fiyatları tahminlerin üzerinde yer alırken, resmi lansmanla birlikte fiyatların gerilemesi beklenebilir.

Bu arada MSI'ın Radeon HD 6900 serisini listelerine alan site, Radeon HD 6950'nin 11 Aralık, Radeon HD 6970'in ise 23 Aralık itibariyle stoklarında olacağını belirtiyor.