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MSI Radeon HD 6950 ve HD 6970 fiyat listelerine girmeye başladı

8 yıl
26,1b
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61
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 15 Aralık'ta duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 6900 serisi yeni ekran kartları için geri sayım başladı. Yaklaşan lansman tarihiyle birlikte seri altında sunulacak Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri fiyat listelerinde görünmeye de başladılar. Cayman kod adlı yeni nesil grafik işlem biriminiğn güç verdiği ekran kartları için ön-sipariş listelerine giren ilk isimlerden birisi MSI oldu ve firmanın her iki ekran kartı da Fransız elektronik ticaret sitelerinde görünmeye başladı.

Cayman Pro GPU'sundan güç alan ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle sunulan Radeon HD 6950 398.22 Avro seviyesinden listelenirken, Cayman XT GPU'sundan güç alan ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Radeon HD 6970 modelinin ise 496 Avro seviyesinden listelendiğini görüyoruz. Çıkmamış hemen her üründe olduğu gibi Radeon HD 6900 serisi için de gündeme gelen ön-sipariş fiyatları tahminlerin üzerinde yer alırken, resmi lansmanla birlikte fiyatların gerilemesi beklenebilir.

Bu arada MSI'ın Radeon HD 6900 serisini listelerine alan site, Radeon HD 6950'nin 11 Aralık, Radeon HD 6970'in ise 23 Aralık itibariyle stoklarında olacağını belirtiyor.

MSI Radeon HD 6950 ve HD 6970 fiyat listelerine girmeye başladı
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MSI Radeon HD 6950 ve HD 6970 fiyat listelerine girmeye başladı
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devrimdoga 8 yıl
gerçekten saçmalık, hd 68xx serisi bunların yanında çok ucuz olurken 6950 ve 6970 i neden bu kadar pahalı yaptılar anlamadım performans bakımından devrim yaratacaksa tamam ama fiyatı biraz tuzlu geldi...
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theyapici 8 yıl
yuh diyorum başka birşey demiyorum bu oyun oynama zevki de gün geçtikçe pahalılaşan bir olay haline dönmüş
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promilius 8 yıl
tamam kardesim su yazdıklarını aynanın karsışısına geç birdaha düşün hay allahım ne insanlar war euro dolar oluomus hemde avrupada euro.lan orda dolar bizde euro desen hadi tmm.bide arkadasa düşük ıq'lu yazmış


söz konusu ürünlerde fiyatlandırma aynen arkadaşın söylediği gibi yapılıyor (usa'de 500 usd ise eu'da 500 euro) bilmeden insanlarla dalga geçip kendimizi rezil etmesek.
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sonbaron61 8 yıl
Ben AMD'den 6990'ı değil! 8990'ı bekliyorum.
Şu an ki kartım 4870! Gerçi hala full grafik oyunları oynuyorum! Sadece Crysis ve Gta 4 hariç!
DX 11 ve tesellizasyonunuz sizin olsun!
Benim alnımda enayi mi yazıyor?
La PC mi alıyoz arabamı la?
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Lacano 8 yıl



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ozkan_tpc 8 yıl
5870 e zamanında bu parayı bayılıp bir ay içinde bin pişman olan ve hemen forumda satmaya kalkan fan boylar yine itinayla aynı şeyi yapacaktır. Varlığınız amd ye armağan olsun...
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istanbul2007 8 yıl
piyasaya gpu saglıyacak 3. bir firma gerekli yoksa bi nvidia bi ati derken bunlar fiyatları dusurmezler her gecen donemde dahada fiyat arttırıyorlar
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DH Misafiri 8 yıl
tarlami satin aliyoz bu ne yaw
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setek01 8 yıl
AMD'nin Radeon HD 6950 için 340 dolar, Radeon HD 6970 içinse 430 dolar olan FOB fiyatlarını dün daha aşağı revize ettiğini yazmıştı DH. 310 Usd FOB fiyatı olan GTX470 bizde 399+kdv=700 TL ile satıldığına göre HD6950 fiyat olarak GTX570!in karşısında konumlanıyor diye de yazıldı. AMD'nin 6900 serisi artık yalan rüzgarını geçti resmen. Bu arada bazı fanboy arkadaşlar 500 Euroyu görünce Oooo performans var o zaman gibi fikirlere kapılmışlar bu da ayrı bir güzellik. Evet evet fiyatlar güzel kart kesin canavar! Yaşasın Amede geçmiş nividyayı! GTX580 için yapılan testlerde, Oc kapasitesi minimum maximum Fsp'ler aşağı yukarı belli artık, yani kardeşler şimdi bu AMD kartlar'da %kaç scaling ve kaç fps ile oynayacağız da GTX580'nin verdiği ya da iyi oc potansiyeli ile GTX570'den malum fiyatlara alınacak performansı geçeçeceğiz. Lütfen
bu güç tüketimini geyiklerini de yapmayalım; Abi kart az yakıyor iyi gidiyor değer bu paraya!
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fbsrkc06 8 yıl
çok fazla bence fiyatlar..
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Batuist 8 yıl
AMD artık eski kullanıcı dostu AMD değil sanırım...(tabi eski adıyla ATI)
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DARTH_BLACK 8 yıl
yeni ürün yeni teknoloji hiç bir zaman ilk çıkışı ucuz olmaz,bekleyenlerde kendini avutur.O fiyatlarda avrupa fiyatları,ülkemize kdv ve vergiler ile dahada artacak.Yaza kadarda bu fiyatlardan gider zira yaz ayına düşse düşse 100-150 avro düşer en fazla.Ne yazıkki sektör böyle,hayal edilen fiyatlara 1 yıl gibi bir süreden sorna geliniyor o zamanda bu ürünler teknoloji bakımından eski kalacağından tekrar yeni ürünlere göz atılıyor,tutunki gelecek yıl dx12 kartlar konusunda hem ati hemde nvidia ciddi çalışmalarda yapacak ,o zaman bu kartların yüzüne bile bakılmayacak.Tamamiyle kısırdöngü olayı bu ekran kartları ve microsoft ile oyun dünyası bunlara çanak tutuyor.
Parası olanda alır orası ayrı tabi,bizde bakarız ne yapalım..
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peters 8 yıl
Bence baya bir pahalı parası olanlar hd6990'ı beklesin fazla para veriyorsun ozaman daha iyisini al sabrın varsa fiyatların düşmesini bkle 68xx serisi bile birara baya düşmüştü fiyatı şimdi baktım biraz pahalanmış şuan bilgisayar toplasam ikitane 6870 alırım bayada götürür:))
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