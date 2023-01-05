MSI Titan GT77 HX 13V tanıtıldı! RTX 4090, PCIe 5 SSD ve 4K 144 Hz ekran ve dahası

MSI Titan GT77 HX 13V, gerçek bir masaüstü yerine geçen dizüstü bilgisayar konumunda. Zira yeni Titan GT77 HX, performans açısından piyasada bulunan en güçlü donanımlarla adeta ağzına kadar dolu diyebiliriz. Titan GT77 HX'in tasarımı selefiyle hemen hemen aynı olsa da iç tarafta değişen çok şey var.
MSI Titan GT77 HX 13V özellikleri
Ek olarak, MSI Titan GT77 HX, toplam 128 GB bellek için4adet DDR5 SO-DIMM yuvasına ve üç M.2 yuvasına sahip. Bu üç yuvadan biri PCIe Gen 5 SSD’ye ayrılmışken diğer ikisi PCIe Gen 4 uyumlu. CPU, GPU ve donanımın yanında, Titan GT77 HX üzerindeki panel belki de en büyük çekiciliğe sahip parça konumunda. Zira MSI bu canavar dizüstünde sektörün ilk 144 Hz yenileme hızına ve 1000 nit maksimum parlaklığa sahip 17 inç 4K Mini LED IPS ekranını kullanıyor. Bu panel aynı zamanda VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına da sahip.
MSI Titan GT77 HX 2023 fiyatı ve çıkış tarihi
MSI Titan GT77 HX, RTX 4080, 16 GB RAM ve 2 TB SSD içeren sürüm için 4.299 dolar talep ediyor. Eğer RTX 4090, 128 GB RAM ve 4 TB SSD depolamaya sahip birinci sınıf konfigürasyonu istiyorsanız 5.299 dolar ödemeniz gerekecek. MSI Titan GT77 HX 13V, 8 Şubat tarihinden itibaren raflardaki yerini alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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