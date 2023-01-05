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    MSI Titan GT77 HX 13V tanıtıldı! RTX 4090, PCIe 5 SSD ve 4K 144 Hz ekran ve dahası

    MSI, CES 2023'te oyun bilgisayarları portföyünü Titan'dan başlayarak bir dizi yeni orta seviye ve bütçe dostu modellere kadar yeniliyor. MSI Titan GT77 HX 13V ise dünyanın ilklerini barındırıyor.
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    MSI Titan GT77 HX 13V tanıtıldı: Daha güçlüsü yok! Tam Boyutta Gör
    MSI’ın CES 2023’te tanıttığı yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarına Titan GT77 HX 13V liderlik ediyor. Masaüstü bilgisayarlar tarafında bir süredir PCIe 5.0 depolamayı görmeye başlamıştık ancak MSI, bu özelliği üst seviye dizüstü bilgisayar ile mobil platformlara getiren ilk şirket oluyor.

    MSI Titan GT77 HX 13V, gerçek bir masaüstü yerine geçen dizüstü bilgisayar konumunda. Zira yeni Titan GT77 HX, performans açısından piyasada bulunan en güçlü donanımlarla adeta ağzına kadar dolu diyebiliriz. Titan GT77 HX'in tasarımı selefiyle hemen hemen aynı olsa da iç tarafta değişen çok şey var.

    MSI Titan GT77 HX 13V özellikleri

    MSI Titan GT77 HX 13V tanıtıldı: Daha güçlüsü yok! Tam Boyutta Gör
    Titan GT77 HX 13V’nin temelini 24 çekirdekli Core i9-13980HX işlemci ve RTX 4090 oluşturuyor. MSI, OverBoost Ultra teknolojisi sayesinde Core i9-13980HX üzerindeki 8P çekirdeğinin tamamının, toplam CPU + GPU gücüyle maksimum 5,2 GHz hıza ulaşabileceğini ve 250W TDP’de bunun olacağını söylüyor.

    Ek olarak, MSI Titan GT77 HX, toplam 128 GB bellek için4adet DDR5 SO-DIMM yuvasına ve üç M.2 yuvasına sahip. Bu üç yuvadan biri PCIe Gen 5 SSD’ye ayrılmışken diğer ikisi PCIe Gen 4 uyumlu. CPU, GPU ve donanımın yanında, Titan GT77 HX üzerindeki panel belki de en büyük çekiciliğe sahip parça konumunda. Zira MSI bu canavar dizüstünde sektörün ilk 144 Hz yenileme hızına ve 1000 nit maksimum parlaklığa sahip 17 inç 4K Mini LED IPS ekranını kullanıyor. Bu panel aynı zamanda VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına da sahip.

    MSI Titan GT77 HX 13V tanıtıldı: Daha güçlüsü yok! Tam Boyutta Gör
    2023 model Titan GT77 HX oldukça zengin bir bağlantı seçeneğine de sahip. Cihaz üzerinde iki adet Type C portu bulunuyor ve her ikisinde de DP ve Thunderbolt 4 yer alıyor. Aynı zamanda 3 adet USB 3.2 Gen2 Type-A, bir adet SD Express kart okuyucu, 1 adet HDMI 2.1, bir adet miniDP, Ethernet ve 3.5 mm kombo jack portu bulunuyor. Son olarak, Titan Gt77 HX, 99,99 Wh'lik bir pil içeriyor ve 330 W'lık bir adaptörle birlikte geliyor.

    MSI Titan GT77 HX 2023 fiyatı ve çıkış tarihi

    MSI Titan GT77 HX, RTX 4080, 16 GB RAM ve 2 TB SSD içeren sürüm için 4.299 dolar talep ediyor. Eğer RTX 4090, 128 GB RAM ve 4 TB SSD depolamaya sahip birinci sınıf konfigürasyonu istiyorsanız 5.299 dolar ödemeniz gerekecek. MSI Titan GT77 HX 13V, 8 Şubat tarihinden itibaren raflardaki yerini alacak.

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