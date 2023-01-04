Dell Alienware dünyanın en iyi oyuncu dizüstüsünü duyurdu

Tam Boyutta Gör CES 2023 fuarında birbirinden farklı dizüstü modellerini sahneye çıkaran Dell ayrıca çok iddialı bir ürün daha tanıttı. Alienware x16 dünyanın en iyi oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğu iddiasında.

Alienware x16 özellikleri ve fiyatı?

Alienware x16 dizüstü modeli yaklaşık 18,57 mm kalınlığında ve 2,72 kg ağırlığında olan Lunar Silver Legend 3.0 kasa ile geliyor. QHD+ (2560 x 1600) 165Hz, QHD+ 240Hz ve FHD+ (1920 x 1200) 480Hz şeklinde 3 farklı ekran seçeneği mevcut. Bu üç panel de Nvidia G-Sync, 3 ms tepki süresi ve Dolby Vision HDR desteğine sahip. Ayrıca Full HD IR web kamera da yer alıyor.

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Üründe Intel Core i9-13900HK işlemcisine kadar Raptor Lake H seçenekleri yer alıyor. 140W RTX 4050 6GB, 140W RTX 4060 8GB, 140 W RTX 4070 8GB, 175W RTX 4080 12GB ve 175W RTX 4090 16GB şeklinde geniş bir ekran kartı seçeneği sunuluyor.

Soğutma tarafında Galyum silikon elementi ile verimlilik arttırılmış. RTX 4080 ve 4090 seçeneklerinde bir buhar odası da yer alıyor. 12 fazlı VRM ekran kartına gerekli enerjiyi sağlıyor.

Intel Core i9-13900HK tercih edildiğinde 32GB’a kadar LPDDR5 6000MHz RAM seçeneği elde edilebiliyor. Depolama ise 4TB’a kadar. CherryMX düşük profil mekanik klavye veya Alien X Series klavye arasında tercih yapılabiliyor. Her iki klavye de AlienFX RGB aydınlatmaya sahip.

Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 veya AX1690 WLAN seçenekleri olan Alienware x16 en tepe versiyonu olarak 3099$ fiyat etiketinden satışa çıkacak. Yıl ortalarında ise 2149$ başlangıç etiketi ile baz versiyonlar da piyasada olacak.

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