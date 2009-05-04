MSI, X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar ailesini genişletiyor

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Donanım dünyasının lider isimlerinden MSI, ultra-ince tasarımlı X-Slim serisi dizüstü bilgisayar ailesini yeni modellerle genişletmeyi planlıyor. Geçtiğimiz hafta yaptığı bir etkinlikle 13.3" eknralı X340 modelini ülkemizde de lanse eden firmanın, hem ince tasarımlı hem de daha büyük ekranlı dizüstü bilgisayar arayışında olan kullanıcılar için 14" ekranlı X400 ve 15.5" ekranlı X600 modellerini hazırlıyor.

Her ikisi de Intel'in CULV platformunu temel alacak yeni dizüstü bilgisayarların tasarım özellikleri açısından ana hatlarıyla X340 modeline yakın olmaları bekleniyor. Genel özellikleri açısından X-Slim serisinin karakterisitik detaylarının taşıyacağı belirtilen X-Slim X400 ve X600 modellerinin önümzdeki ay Tayvan'da düzenlenecek Computex fuarında lanse edilebileceği belirtiliyor.