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MSI, X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar ailesini genişletiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar ailesini genişletiyor
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Donanım dünyasının lider isimlerinden MSI, ultra-ince tasarımlı X-Slim serisi dizüstü bilgisayar ailesini yeni modellerle genişletmeyi planlıyor. Geçtiğimiz hafta yaptığı bir etkinlikle 13.3" eknralı X340 modelini ülkemizde de lanse eden firmanın, hem ince tasarımlı hem de daha büyük ekranlı dizüstü bilgisayar arayışında olan kullanıcılar için 14" ekranlı X400 ve 15.5" ekranlı X600 modellerini hazırlıyor.

Her ikisi de Intel'in CULV platformunu temel alacak yeni dizüstü bilgisayarların tasarım özellikleri açısından ana hatlarıyla X340 modeline yakın olmaları bekleniyor. Genel özellikleri açısından X-Slim serisinin karakterisitik detaylarının taşıyacağı belirtilen X-Slim X400 ve X600 modellerinin önümzdeki ay Tayvan'da düzenlenecek Computex fuarında lanse edilebileceği belirtiliyor.


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onur.911 10 yıl
inanılaz incelikte ve led ekan özellikli yapmışlar 10 saat bekleme süresi var fakat notebook değil netbook olarak geçior dvd yok dünyanı en ince pc sindede olmasın yani dvd romdan ince netbook yapmışlar.
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suslu76 10 yıl
sanki çok da ince değillermiş gibi
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nightsoldier 10 yıl
Gerçekten ince bir notebook.MAc book air'a en iyi cevap msı'dan geldi.Bana göre 10 saate kadar bekleme süresi sunabilir 6 hücreli pil ile.9 hücreli pil de ekstra ücret ödenerek satın alınabilir.
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max975 10 yıl
çok şık gerçekten uygun fiyat olursa neden olmasın.
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Poibra 10 yıl
Gerçekten çok ince olduğu için cihazı göremiyoruz resimden sadece monitör belli oluyor


12" Netbook/Notebook piyasasının gelişmesini diliyorum bende...
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sertacaygun 10 yıl
Bu seri iyi tutacak MSI'da.
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dec_chaos 10 yıl
Bu zaten laptop
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Yazılımcı Online 10 yıl

Orjinalden alıntı: plcmn

Bu zaten laptop



kızın elinde baya küçük ama netbook gibi duruo
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Yazılımcı Online 10 yıl
birazda laptop çıkartsalar artık. Bıktım netbooklardan. Hiç yeni model laptop çıkmıyor piyasaya bilindik markalardan.
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