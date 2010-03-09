MSI, X-Slim X360 dizüstü bilgisayarını tanıttı

Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden MSI, 9 saate kadar batarya ömrü sunabileceği belirtilen dizüstü bilgisayarı X-Slim X360'ı tanıttı. MSI firmasının tanıttığı dizüstü bilgisayarda Intel Core i5-520UM işlemci bulunuyor. MSI X-Slim X360'ın 4 GB DDR3 belleği desteklediği belirtilirken, depolama alanının 250 /320/500 GB olarak tercih edilebileceği söyleniyor. MSI X-Slim X360'da 13 inç boyutunda 1366x768 çözünürlüğe sahip ekran bulunuyor. Güç tüketimi konusunda oldukça ekonomik olduğu belirtilen MSI X-Slim X360'ın Game, Film, Presentation, Word Processing ve Turbo Battery olarak isimlendirilen güç yönetimi seçenekleri bulunuyor zira kullanıma bağlı olarak 9 saate varan pil ömrü sunabileceği belirtiliyor. Standart olarak 4 hücreli bataryaya sahip olacak MSI X-Slim X360 için opsiyonel olarak 8 hücreli batarya da satılacağı ifade ediliyor.

MSI X-Slim X360'ın 1,4 kg olacağı söylenirken kalınlığının da 1 inç civarı olduğu söyleniyor. MSI X-Slim X360'da HDMI çıkışı, bir çift USB 2.0 girişi, 1x mikrofon girişi, 1x kulaklık girişi ve RJ-45 girişi bulunurken kablosuz iletişim içinse 802.11 b/g/draft n, Bluetooth V2.1EDR bulunuyor.

MSI firmasının duyurduğu dizüstü bilgisayar olan X-Slim X360'ın ne zaman piyasaya sunulacağı ve fiyatının ne kadar olacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.