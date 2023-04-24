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    Yeni nesil Ryzen işlemcilerde yanma sorunu ortaya çıktı!

    AMD Ryzen 7000X3D işlemcilerde belirgin bir sebep olmadan yanma problemi ortaya çıktı. AMD henüz sorunu onaylamamış olsa da sorunun BIOS kaynaklı olduğu düşünülüyor.
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    Yeni nesil Ryzen işlemcilerde yanma sorunu ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Bazı AMD Ryzen 7000X3D işlemci sahipleri, çiplerin aşırı ısınması ve yeni anakartlarının yanması ile ilgili sorunlar bildirmeye başladı. Henüz onaylanmamış olsa da, sorunun BIOS ile ilgili olduğundan şüpheleniliyor.

    Ryzen 7000X3D kullanıcıları dikkat!

    Performans ve güç verimliliği için 3D V-Cache destekli Ryzen 7 7800X3D, halihazırda piyasada bulunan en iyi işlemcilerden bir tanesi. Büyük bir fiyat avantajı sunan işlemci çoğunluğu memnun etmiş olsa da görünüşe göre herkes memnun değil. Speedrookie adlı bir Reddit kullanıcısı bu memnuniyetsizliğe sahip olan ilk isimlerden birisi oldu. Aktarılanlara göre sistem boştayken fanlar tam hız çalışmaya başladı ve anakartın DEBUG LED'inde 00 QCode ortaya çıktı. Speedrookie, araştırmak için sistemi parçalara ayırmaya karar verdiğini ve hem işlemcinin hem de AM5 soketinin bir kısmının yanmış olduğunu gözlemledi.

    Yeni nesil Ryzen işlemcilerde yanma sorunu ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Speedrookie, EPXO 1 profili aracılığıyla CPU'nun hız aşırtmadığını, ancak belleğin hız aşırtıldığını aktardı. Dolayısıyla sorun BIOS ve kararsız EXPO profillerinden kaynaklanıyor gibi görülüyor. Öte yandan bu sorunu yaşayan tek kişi Speedrookie değil. İlginç bir şekilde Ryzen 7000X3D’nin yanı sıra Ryzen 7950X3D’nin bulunduğu bir sistem de daha aynı sorun ortaya çıktı. Bunu daha da ilginç olan tarafı ise her iki sistemde de Asus AM5 anakartların kullanılıyor olması. Şimdilik birkaç kişide bu sorun görünmüş olsa da Asus anakartlarda ağırlıkla olarak problemin yaşandığı görülüyor ancak MSI anakartlarının olduğu senaryolar mevcut.

    Şimdilik problemin resmi olarak neyden kaynaklandığı açıklanmış değil. Ancak eğer Ryzen 7000X3D işlemcilere sahip bir sisteminiz varsa BIOS’unuzu en güncel sürüme yükseltmeniz ve sistemin tamamen kararlı olduğunu tespit edinceye kadar EXPO profillerinden uzak durmanızı öneririz. Bu arada Speedrookie, AMD ve Asus’a ulaştığını ve ücretsiz değişim hakkı elde ettiğini de açıkladı.

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    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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