Yeni nesil Ryzen işlemcilerde yanma sorunu ortaya çıktı!

Ryzen 7000X3D kullanıcıları dikkat!
Performans ve güç verimliliği için 3D V-Cache destekli Ryzen 7 7800X3D, halihazırda piyasada bulunan en iyi işlemcilerden bir tanesi. Büyük bir fiyat avantajı sunan işlemci çoğunluğu memnun etmiş olsa da görünüşe göre herkes memnun değil. Speedrookie adlı bir Reddit kullanıcısı bu memnuniyetsizliğe sahip olan ilk isimlerden birisi oldu. Aktarılanlara göre sistem boştayken fanlar tam hız çalışmaya başladı ve anakartın DEBUG LED'inde 00 QCode ortaya çıktı. Speedrookie, araştırmak için sistemi parçalara ayırmaya karar verdiğini ve hem işlemcinin hem de AM5 soketinin bir kısmının yanmış olduğunu gözlemledi.
Şimdilik problemin resmi olarak neyden kaynaklandığı açıklanmış değil. Ancak eğer Ryzen 7000X3D işlemcilere sahip bir sisteminiz varsa BIOS’unuzu en güncel sürüme yükseltmeniz ve sistemin tamamen kararlı olduğunu tespit edinceye kadar EXPO profillerinden uzak durmanızı öneririz. Bu arada Speedrookie, AMD ve Asus’a ulaştığını ve ücretsiz değişim hakkı elde ettiğini de açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)