Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak

AMD’nin en üst ve en alt seviyede son kullanıcıya yönelik işlemcilerini tanıttığı etkinlikte yeni nesil Threadipper serisinin de perdelerini kaldırdı. Önceki tanıtımların aksine üçüncü nesil Threadripper serisi iki modelle açılışı yaptı.
Threadripper 3960X ve Threadripper 3970X özellikleri
7nm sürecindeki Zen 2 mimarisini temel alan Threadripper 3 serisi merakla beklenmekteydi zira EPYC sunucu işlemcileri tarafında 64 çekirdek ile gövde gösterisi yapmıştı. AMD bu kez ikinci nesil Threadripper işlemcilere alan bırakarak üçüncü nesil Threadripper işlemcileri biraz yukarıda tuttu.
Serideki işlemcilerin ilki Threadripper 3960X ve beklendiği üzere Ryzen 3 serisini bittiği yerden devam ettiriyor. 24 çekirdekli ve 48 izlek birimli olan işlemci 3.8GHz taban hızına sahip. Turbo ile 4.5GHz seviyesine kadar çıkıyor. TDP değeri 280W olarak açıklandı. Seviye 2 ve Seviye 3 ön bellek miktarı toplamda 140MB olan Threadripper 3960X için 1399$ fiyat etiketi belirlenmiş.
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Threadripper 3970X işlemcisi ise 32 çekirdek ve 64 izlek birimi ile geliyor. 3.7GHz taban hız ve 4.5GHz turbo hızı olan işlemci 280W TDP değerine sahip. Bu işlemcinin fiyatı ise 1999$ olarak belirlenmiş. Yani üçüncü nesil Threadripper işlemciler açılışı 1000$ üzerinde yapmış oldu. Satışa çıkış tarihi ise 25 Kasım.
İlk iki nesilde AMD agresif bir fiyat politikası belirlemiş ve performans odaklı bilgisayar sistemleri segmentinde çok başarılı olmuştu. Bu kez firma ikinci nesil Threadipper işlemcilerin önünü kesmek istemiyor ve halen çok rekabetçi olan serinin tercih nedeni olacağını belirtiyor. Yani üçüncü nesil Threadipper işlemciler biraz uç noktada bir tercih olacak. Bu hamlenin yeni Intel Core X işlemcilere nasıl etki edeceği bilinmiyor ancak AMD’nin ikinci nesil için bir indirime gideceği beklentisi de var.
Üçüncü nesil Threadipper işlemciler EPYC ROME işlemciler gibi çoklu yonga tekniğini temel alıyor. 4 adet paketin her birinde 6 veya 8 Zen 2 çekirdeği yer alıyor. 14nm I/O kontrolcü yongası ile 5 paketlik bir yapı ortaya çıkıyor.
Yeni işlemciler TRX40 çipsetini temel alan sTRX4 soketini kullanacak. Sokette 4 kanal DDR4 bellek 2TB kapasiteye kadar destek sunuyor. Threadipper nesilleri arasında soket desteği yok ancak soğutucular arasında var. Yani TR4 uyumlu soğutucular sTRX4 soketinde de çalışıyor. Sokette 48 adet doğrudan PCIe x16 hattı, 8 adet çipset bağlantısını sağlayan PCIe 4.0 x8 hattı, yardımcı hatlar ve genel amaç için M.2 NVMe veya SATA olarak kullanılabilecek 8 hat ile toplamda 88 hat belirlenmiş. TRX40 çipseti 12nm sürecinde GlobalFOundries tarafından üretiliyor.
https://www.techpowerup.com/260936/amd-announces-ryzen-9-3950x-details-3rd-gen-ryzen-threadripper-unlocked-athlon-3000g Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kocaman pcb ler devasa bloklar kocaman fanlar 80 derece çalışan gpu lar kendini soğutamayan anakart lar. 2020 senesinin hakkı bunlar değil biz daha intel tek çekirdek performansın da AMD den 2 fps ilerde yi tartışıyoruz
Sadece komik.
Time Spy Extreme testinde i9-9900KS, Ryzen 9 3900X ve Threadripper 2970WX'i ikiye katlıyor. Intel Core i9-9980XE'den %20 hızlı.
10980xe'nin mi toksa Threadripper 3960X'nin mi birinci olacağına OC potansiyelleri belirleyecek gibi. OC'li bechmarklar fotofinish tatında olacak gibi.
Yol genişliği 50 GB/sn. 2 adet çıkış var. Bu hata 2 zarlı 16 çekirdekli işlemciyi fazla etkilemiyordu çünkü her zarın kendi bant genişliği var
Fakat 32 çekirdekli 2990WX aldığınızda 2 adet bağımsız zar sadece komşu zarların sahip olduğu bağlantı yollarını kullanıp DDR4'e ulaşabiliyor bu da aktif bağlantı hızını 25/GB/sn'ye düşürerek işlemciyi ciddi bellek darboğazına sokuyor. Ciddi gecikme sorunun a da yol açıyor
32 çekirdekli 2990WX bazen 16 çekirdekli kardeşinden daha kötü sonuçlar bile alabiliyor. 32 çekirdek gibi davranamıyor. Belleğe ulaşmak için önce yan zara ulaşmak sonra onun sahip olduğu bağlantı üzerinden belleğe gitmek zorunda
3. jenerasyonda bu hatayı gidermişler. Belleğe ulaşım için her zarın kendi özel veriyolu var. Yani artık 32 çekirdek 32 çekirdek gibi davranabiliyor. Bu gerçekten çok gerekliydi. Mimarinin yenilenmesi güzel olmuş.
Kısaca olmuş bu işlemciler
İntelde 16 bu fiyata veriyirdu
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