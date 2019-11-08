Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak

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AMD’nin en üst ve en alt seviyede son kullanıcıya yönelik işlemcilerini tanıttığı etkinlikte yeni nesil Threadipper serisinin de perdelerini kaldırdı. Önceki tanıtımların aksine üçüncü nesil Threadripper serisi iki modelle açılışı yaptı.

Threadripper 3960X ve Threadripper 3970X özellikleri

7nm sürecindeki Zen 2 mimarisini temel alan Threadripper 3 serisi merakla beklenmekteydi zira EPYC sunucu işlemcileri tarafında 64 çekirdek ile gövde gösterisi yapmıştı. AMD bu kez ikinci nesil Threadripper işlemcilere alan bırakarak üçüncü nesil Threadripper işlemcileri biraz yukarıda tuttu.

Serideki işlemcilerin ilki Threadripper 3960X ve beklendiği üzere Ryzen 3 serisini bittiği yerden devam ettiriyor. 24 çekirdekli ve 48 izlek birimli olan işlemci 3.8GHz taban hızına sahip. Turbo ile 4.5GHz seviyesine kadar çıkıyor. TDP değeri 280W olarak açıklandı. Seviye 2 ve Seviye 3 ön bellek miktarı toplamda 140MB olan Threadripper 3960X için 1399$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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Threadripper 3970X işlemcisi ise 32 çekirdek ve 64 izlek birimi ile geliyor. 3.7GHz taban hız ve 4.5GHz turbo hızı olan işlemci 280W TDP değerine sahip. Bu işlemcinin fiyatı ise 1999$ olarak belirlenmiş. Yani üçüncü nesil Threadripper işlemciler açılışı 1000$ üzerinde yapmış oldu. Satışa çıkış tarihi ise 25 Kasım.

İlk iki nesilde AMD agresif bir fiyat politikası belirlemiş ve performans odaklı bilgisayar sistemleri segmentinde çok başarılı olmuştu. Bu kez firma ikinci nesil Threadipper işlemcilerin önünü kesmek istemiyor ve halen çok rekabetçi olan serinin tercih nedeni olacağını belirtiyor. Yani üçüncü nesil Threadipper işlemciler biraz uç noktada bir tercih olacak. Bu hamlenin yeni Intel Core X işlemcilere nasıl etki edeceği bilinmiyor ancak AMD’nin ikinci nesil için bir indirime gideceği beklentisi de var.

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Üçüncü nesil Threadipper işlemciler EPYC ROME işlemciler gibi çoklu yonga tekniğini temel alıyor. 4 adet paketin her birinde 6 veya 8 Zen 2 çekirdeği yer alıyor. 14nm I/O kontrolcü yongası ile 5 paketlik bir yapı ortaya çıkıyor.

Yeni işlemciler TRX40 çipsetini temel alan sTRX4 soketini kullanacak. Sokette 4 kanal DDR4 bellek 2TB kapasiteye kadar destek sunuyor. Threadipper nesilleri arasında soket desteği yok ancak soğutucular arasında var. Yani TR4 uyumlu soğutucular sTRX4 soketinde de çalışıyor. Sokette 48 adet doğrudan PCIe x16 hattı, 8 adet çipset bağlantısını sağlayan PCIe 4.0 x8 hattı, yardımcı hatlar ve genel amaç için M.2 NVMe veya SATA olarak kullanılabilecek 8 hat ile toplamda 88 hat belirlenmiş. TRX40 çipseti 12nm sürecinde GlobalFOundries tarafından üretiliyor.

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