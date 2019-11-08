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    Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak

    AMD’nin merakla beklenen üçüncü nesil Threadripper işlemcileri duyuruldu. 1000$ üzerine konumlanan yeni işlemciler Threadripper 2 işlemcilerin önünü kapamayacak.
    2 hf.
    2,1b
    1
    18
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak
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    AMD’nin en üst ve en alt seviyede son kullanıcıya yönelik işlemcilerini tanıttığı etkinlikte yeni nesil Threadipper serisinin de perdelerini kaldırdı. Önceki tanıtımların aksine üçüncü nesil Threadripper serisi iki modelle açılışı yaptı.

    Threadripper 3960X ve Threadripper 3970X özellikleri

    7nm sürecindeki Zen 2 mimarisini temel alan Threadripper 3 serisi merakla beklenmekteydi zira EPYC sunucu işlemcileri tarafında 64 çekirdek ile gövde gösterisi yapmıştı. AMD bu kez ikinci nesil Threadripper işlemcilere alan bırakarak üçüncü nesil Threadripper işlemcileri biraz yukarıda tuttu.

    Serideki işlemcilerin ilki Threadripper 3960X ve beklendiği üzere Ryzen 3 serisini bittiği yerden devam ettiriyor. 24 çekirdekli ve 48 izlek birimli olan işlemci 3.8GHz taban hızına sahip. Turbo ile 4.5GHz seviyesine kadar çıkıyor. TDP değeri 280W olarak açıklandı. Seviye 2 ve Seviye 3 ön bellek miktarı toplamda 140MB olan Threadripper 3960X için 1399$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Threadripper 3970X işlemcisi ise 32 çekirdek ve 64 izlek birimi ile geliyor. 3.7GHz taban hız ve 4.5GHz turbo hızı olan işlemci 280W TDP değerine sahip. Bu işlemcinin fiyatı ise 1999$ olarak belirlenmiş. Yani üçüncü nesil Threadripper işlemciler açılışı 1000$ üzerinde yapmış oldu. Satışa çıkış tarihi ise 25 Kasım.

    İlk iki nesilde AMD agresif bir fiyat politikası belirlemiş ve performans odaklı bilgisayar sistemleri segmentinde çok başarılı olmuştu. Bu kez firma ikinci nesil Threadipper işlemcilerin önünü kesmek istemiyor ve halen çok rekabetçi olan serinin tercih nedeni olacağını belirtiyor. Yani üçüncü nesil Threadipper işlemciler biraz uç noktada bir tercih olacak. Bu hamlenin yeni Intel Core X işlemcilere nasıl etki edeceği bilinmiyor ancak AMD’nin ikinci nesil için bir indirime gideceği beklentisi de var.

    Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak
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    Üçüncü nesil Threadipper işlemciler EPYC ROME işlemciler gibi çoklu yonga tekniğini temel alıyor. 4 adet paketin her birinde 6 veya 8 Zen 2 çekirdeği yer alıyor. 14nm I/O kontrolcü yongası ile 5 paketlik bir yapı ortaya çıkıyor.

    Yeni işlemciler TRX40 çipsetini temel alan sTRX4 soketini kullanacak. Sokette 4 kanal DDR4 bellek 2TB kapasiteye kadar destek sunuyor. Threadipper nesilleri arasında soket desteği yok ancak soğutucular arasında var. Yani TR4 uyumlu soğutucular sTRX4 soketinde de çalışıyor. Sokette 48 adet doğrudan PCIe x16 hattı, 8 adet çipset bağlantısını sağlayan PCIe 4.0 x8 hattı, yardımcı hatlar ve genel amaç için M.2 NVMe veya SATA olarak kullanılabilecek 8 hat ile toplamda 88 hat belirlenmiş. TRX40 çipseti 12nm sürecinde GlobalFOundries tarafından üretiliyor.



    https://www.techpowerup.com/260936/amd-announces-ryzen-9-3950x-details-3rd-gen-ryzen-threadripper-unlocked-athlon-3000g Yorum Yaz
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    Rennes10 2 hf. en beğenilen kaptan666
    Ne overcloğu ne fotofinişi Bu tarz 24 çekirdekli 18 çekirdekli HEDT platformu işlemcileri kolay kolay overclock edilmez. Aksine hız düşük tutulur ki serin serin verimli verimli çalışsın. Bunu alan adam fps yarıştırmıyor ki overclock yapsın, iş yapıyor. Çekirdek zaten gani gani. Güç desen her türlü var. Bu tarz 18-24 çekirdekli işlemcilere overclock yapmak ne demek biliyor musunuz? Buzdolabına mı bağlayacaksınız ? 1 sistem yetmiyorsa 2.sini alır bunu kuran şirket. Bu segmentte hem güç olarak hem fiyat olarak hemde ömür boyu kullanım masrafı (elektrik) olarak Threadripper'ın rakibi yok.
    Ne overcloğu ne fotofinişi [resim] Bu tarz 24 çekirdekli 18 çekirdekli HEDT platformu işlemcileri kolay kolay overclock edilmez. Aksine hız düşük tutulur ki seri...
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    OnTEC 2 hf.
    Bu nesilde 3950 yi alabilirim ama threadriper i anca 3950 almazsam 4. Nesilde alabilirim gibi duruyor bir süre daha emektar 1700x ile rendera devam..
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    Muten Baba 2 hf.
    Şimdi olay cpu da değil cpu mevzusu bir süre kapandı AMD kapattı o mevzuyu. Ben daha büyük yenilikleri bekliyorum artık kaç senedir aynı mevzu.



    Kocaman pcb ler devasa bloklar kocaman fanlar 80 derece çalışan gpu lar kendini soğutamayan anakart lar. 2020 senesinin hakkı bunlar değil biz daha intel tek çekirdek performansın da AMD den 2 fps ilerde yi tartışıyoruz



    Sadece komik.
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    Gökay16 2 hf. yeni yorumcu
    Bu işlemcinin ev kullanıcıdına hitap eden nir tarafı yok. Sadece profesyonel programların video ve 3D renderlarında işe yarar. Oda ev kullanıcısı 7/24 ticari amaçla kullanmayacaksa lüks kaçar. Bu işlemcinin esas kullanım alanlarından birisi iş istasyonu olarak endüstri dallarında arge veya kalite kontrol birimlerinin ihtiyaç duyduğu analiz hesaplamalarında çok işe yarıyor. Geçen gün çift xeon işlemcili dell iş istasyonu kullanan bir argeci arkadaşımla görüştüm. Kullandığı iş istasyonu 45-50 bin tl ama önceden iş yapamadığından bahsetti. Tek bir malzeme sanal analiz hesaplama için i7 işlemcilerle 5-6 saat beklerken. Bununla 30-40 dakikada çözdüğünden bahsetti. Üstelik iş istasyonları çift güç kaynaklı ve eec bellekli olduklarından bazı sonuç hatalarına veya reset sorunuyla karşılaşmıyorlar. İşte Treadripper in buradaki rolü çok değerli. Yeni çıkacak seri ile 15-20 bin tl ye çift xeon işlemcili 45-50 bin tl lik performans alabilirsiniz. Bu gelişmeler için teşekkür ve takdiri hakkediyor AMD...
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    kaptan666 2 hf.
    İlk benchmark skorları düştü. https://www.tomshardware.com/news/amd-ryzen-threadripper-3960x-3dmark-benchmark-results

    Time Spy Extreme testinde i9-9900KS, Ryzen 9 3900X ve Threadripper 2970WX'i ikiye katlıyor. Intel Core i9-9980XE'den %20 hızlı.

    10980xe'nin mi toksa Threadripper 3960X'nin mi birinci olacağına OC potansiyelleri belirleyecek gibi. OC'li bechmarklar fotofinish tatında olacak gibi.
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    Rennes10 2 hf. kaptan666
    Ne overcloğu ne fotofinişi Bu tarz 24 çekirdekli 18 çekirdekli HEDT platformu işlemcileri kolay kolay overclock edilmez. Aksine hız düşük tutulur ki serin serin verimli verimli çalışsın. Bunu alan adam fps yarıştırmıyor ki overclock yapsın, iş yapıyor. Çekirdek zaten gani gani. Güç desen her türlü var. Bu tarz 18-24 çekirdekli işlemcilere overclock yapmak ne demek biliyor musunuz? Buzdolabına mı bağlayacaksınız ? 1 sistem yetmiyorsa 2.sini alır bunu kuran şirket. Bu segmentte hem güç olarak hem fiyat olarak hemde ömür boyu kullanım masrafı (elektrik) olarak Threadripper'ın rakibi yok.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    BoşnakAğa 2 hf.
    2. jenerasyon threadripperlarda bağımsız zarların DDR modüllerine sadece 2 yoldan ulaşabilmelerine imkan veren ciddi bir tasarım hatası vardı


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Yol genişliği 50 GB/sn. 2 adet çıkış var. Bu hata 2 zarlı 16 çekirdekli işlemciyi fazla etkilemiyordu çünkü her zarın kendi bant genişliği var

    Fakat 32 çekirdekli 2990WX aldığınızda 2 adet bağımsız zar sadece komşu zarların sahip olduğu bağlantı yollarını kullanıp DDR4'e ulaşabiliyor bu da aktif bağlantı hızını 25/GB/sn'ye düşürerek işlemciyi ciddi bellek darboğazına sokuyor. Ciddi gecikme sorunun a da yol açıyor


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    32 çekirdekli 2990WX bazen 16 çekirdekli kardeşinden daha kötü sonuçlar bile alabiliyor. 32 çekirdek gibi davranamıyor. Belleğe ulaşmak için önce yan zara ulaşmak sonra onun sahip olduğu bağlantı üzerinden belleğe gitmek zorunda


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    3. jenerasyonda bu hatayı gidermişler. Belleğe ulaşım için her zarın kendi özel veriyolu var. Yani artık 32 çekirdek 32 çekirdek gibi davranabiliyor. Bu gerçekten çok gerekliydi. Mimarinin yenilenmesi güzel olmuş.


    Kısaca olmuş bu işlemciler


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    Muten Baba 2 hf.
    Benim Xeon helvam dondurmalı olsun
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    Rennes10 2 hf. Muten Baba
    Valla aynen öyle olacak galiba. HEDT bile olsa masaüstünde 24-32-48-64 çekirdek nedir abi ? Buna değil Cascade X serisi Xeon dayanmaz yahu. Fiyatları da güçlerine göre aşırı komik. 2 sene önce 9K 10K dan açılıyordu kapı. O da bugünün en düşük threadripper modeli kadar güç veriyordu
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    osmanerol 2 hf.
    2*5.75*1.18*1.15
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    OzanErdal1986 2 hf.
    İşlemci piyasasını AMD sonunda eline aldı ve gayet iyi oldu. intel bu zamana kadar AMD'nin yarısı kadar olan işlemcileri 2 katına satıyordu. AMD MEKANIN SAHİBİ ;)
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    Edward Teach 2 hf.
    144mb cache, 88 pci-e 4.0.
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    Enes Eyibil 2 hf.
    32 çekirdek. Vay 2bin dolar



    İntelde 16 bu fiyata veriyirdu
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