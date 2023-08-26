MSI, yaşanan mavi ekran hatası için geçici çözüm yayınladı

Windows 11 KB5029351 güncellemesinin Intel 600/700 serisi MSI anakartlarda "UNSUPPORTED_PROCESSOR" (desteklenmeyen işlemci) mesajını içeren mavi ekran hatası ortaya çıktı. Bu sorun özellikle yakında çıkacak olan Intel 14. Nesil Core Raptor Lake Refresh serisi işlemcileri desteklemek için yayınlanan son MSI BIOS güncellemesini yapmış olan kullanıcıları etkilemişti.
MSI geçici çözüm önerdi
Eğer bu sorunla karşılaştıysanız Windows, ilgili KB5029351 güncellemeyi normal şartlarda otomatik olarak kaldırmak için ayarlanmış durumda. Ancak, KB5029351 otomatik olarak kaldırılmazsa, MSI, BIOS'unuzu önceki sürüme geri döndürmenizi ve KB5029351'i Windows'tan kaldırmanızı öneriyor.
Eski BIOS'a nasıl geri döneceğinizden emin değilseniz, aşağıda bağlantısını verdiğimiz video, MSI anakartlarda BIOS'un nasıl flaşlanacağı konusunda size yardımcı olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.