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    Anlık Bildirim

    MSI, yaşanan mavi ekran hatası için geçici çözüm yayınladı

    MSI, Intel 600/700 serisi anakartlarındaki mavi ekran hatasına yönelik geçici bir çözüm yayınladı. Sorun, bir Windows güncellemesinin ardından bazı kullanıcılarda ortaya çıkmıştı.
    MSI, yaşanan mavi ekran hatası için geçici çözüm yayınladı Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın başında yayınlanan Windows 11 KB5029351 güncellemesinin arından kullanıcılar bazı MSI anakartlarda mavi ekran hatası aldıklarını raporlama başladı. Microsoft, yayınladığı açıklamada sorunu araştırdıklarını ifade ederken bir süre önce de MSI, yaşanılan sorun için resmi bir bildiri yayınlayarak kullanıcılara geçici çözüm sundu.

    Windows 11 KB5029351 güncellemesinin Intel 600/700 serisi MSI anakartlarda "UNSUPPORTED_PROCESSOR" (desteklenmeyen işlemci) mesajını içeren mavi ekran hatası ortaya çıktı. Bu sorun özellikle yakında çıkacak olan Intel 14. Nesil Core Raptor Lake Refresh serisi işlemcileri desteklemek için yayınlanan son MSI BIOS güncellemesini yapmış olan kullanıcıları etkilemişti.

    MSI geçici çözüm önerdi

    MSI, yaşanan mavi ekran hatası için geçici çözüm yayınladı Tam Boyutta Gör
    Bu sorunun temel nedeni belirsizliğini koruyor ve yeni nesil işlemci uyumluluğu ile potansiyel bağlantısı hala bilinmiyor. Bununla birlikte hem Microsoft hem de MSI sorunu aktif olarak ele alıyor ve potansiyel bir çözüm için aktif olarak çalışıyor. MSI şu anda konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yürütüyor ve ilerlemelerle ilgili bilgi sağlayacağını açıkladı. MSI ayrıca geçici bir çözüm de öneriyor.

    Eğer bu sorunla karşılaştıysanız Windows, ilgili KB5029351 güncellemeyi normal şartlarda otomatik olarak kaldırmak için ayarlanmış durumda. Ancak, KB5029351 otomatik olarak kaldırılmazsa, MSI, BIOS'unuzu önceki sürüme geri döndürmenizi ve KB5029351'i Windows'tan kaldırmanızı öneriyor.

    Eski BIOS'a nasıl geri döneceğinizden emin değilseniz, aşağıda bağlantısını verdiğimiz video, MSI anakartlarda BIOS'un nasıl flaşlanacağı konusunda size yardımcı olacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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