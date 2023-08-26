Tam Boyutta Gör Bu haftanın başında yayınlanan Windows 11 KB5029351 güncellemesinin arından kullanıcılar bazı MSI anakartlarda mavi ekran hatası aldıklarını raporlama başladı. Microsoft, yayınladığı açıklamada sorunu araştırdıklarını ifade ederken bir süre önce de MSI, yaşanılan sorun için resmi bir bildiri yayınlayarak kullanıcılara geçici çözüm sundu.

Windows 11 KB5029351 güncellemesinin Intel 600/700 serisi MSI anakartlarda "UNSUPPORTED_PROCESSOR" (desteklenmeyen işlemci) mesajını içeren mavi ekran hatası ortaya çıktı. Bu sorun özellikle yakında çıkacak olan Intel 14. Nesil Core Raptor Lake Refresh serisi işlemcileri desteklemek için yayınlanan son MSI BIOS güncellemesini yapmış olan kullanıcıları etkilemişti.

MSI geçici çözüm önerdi

Tam Boyutta Gör Bu sorunun temel nedeni belirsizliğini koruyor ve yeni nesil işlemci uyumluluğu ile potansiyel bağlantısı hala bilinmiyor. Bununla birlikte hem Microsoft hem de MSI sorunu aktif olarak ele alıyor ve potansiyel bir çözüm için aktif olarak çalışıyor. MSI şu anda konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yürütüyor ve ilerlemelerle ilgili bilgi sağlayacağını açıkladı. MSI ayrıca geçici bir çözüm de öneriyor.

Son Windows 11 güncellemesi MSI anakartlarda mavi ekran veriyor 1 gün önce eklendi

Eğer bu sorunla karşılaştıysanız Windows, ilgili KB5029351 güncellemeyi normal şartlarda otomatik olarak kaldırmak için ayarlanmış durumda. Ancak, KB5029351 otomatik olarak kaldırılmazsa, MSI, BIOS'unuzu önceki sürüme geri döndürmenizi ve KB5029351'i Windows'tan kaldırmanızı öneriyor.

Eski BIOS'a nasıl geri döneceğinizden emin değilseniz, aşağıda bağlantısını verdiğimiz video, MSI anakartlarda BIOS'un nasıl flaşlanacağı konusunda size yardımcı olacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Anakart Haberleri

MSI, yaşanan mavi ekran hatası için geçici çözüm yayınladı