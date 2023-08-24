Son Windows 11 güncellemesi bazı MSI anakartlarda mavi ekrana neden oluyor

Windows 11 KB5029351 güncellemesi sorunlara neden oluyor
Microsoft paylaştığı bir destek notunda "Şu anda bunun Microsoft'tan kaynaklanan bir sorun olup olmadığını belirlemek için araştırma yapıyoruz. Daha fazla bilgi edindiğimizde bir güncelleme sunacağız" diyor. Şimdilik görüldüğü kadarıyla sorunla karşılaşan kullanıcıların hepsi güncel BIOS kullanan MSI anakart tabanlı Intel sistemlere sahip.
Dolayısıyla Z690 ve Z790 serisi MSI anakart kullanıyorsanız sorun düzeltilene kadar KB5029351 güncellemesini yapmamanızı öneririz. Veya bu güncellemeyi halihazırda yüklemişseniz ancak BIOS’unuz son sürümde değilse aynı şekilde sorun düzeltildikten sonra BIOS güncellemesini yapmanızı tavsiye ederiz.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/8/24/23844054/microsoft-windows-11-bsod-kb5029351-msi-motherboard-bios-update https://www.reddit.com/r/Windows11/comments/15ybvgn/august_22_2023kb5029351_os_build_226212215_preview/ https://www.reddit.com/r/Windows11/comments/15ybvgn/august_22_2023kb5029351_os_build_226212215_preview/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.