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    Son Windows 11 güncellemesi bazı MSI anakartlarda mavi ekrana neden oluyor

    En son Windows 11 güncellemesi bazı MSI anakartlarda mavi ekran hatasına sebep oluyor. Microsoft soruna neden olan 'desteklenmeyen işlemci' hatasını araştırıyor.
    Son Windows 11 güncellemesi MSI anakartlarda mavi ekran veriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bu hafta başında yayınlanan bir güncellemeyi yükledikten sonra bazı Windows 11 bilgisayarlarda ortaya çıkan "UNSUPPORTED_PROCESSOR" (desteklenmeyen işlemci) hata mesajı içeren mavi ekran hatası raporlarını araştırdığını açıkladı. Microsoft’un yayınladığı son KB5029351 güncellemesi olağan aylık düzeltmeleri içeriyordu ancak görünüşe göre bazı MSI anakartlarda güncelleme sorunlara sebep oluyor.

    Windows 11 KB5029351 güncellemesi sorunlara neden oluyor

    Microsoft paylaştığı bir destek notunda "Şu anda bunun Microsoft'tan kaynaklanan bir sorun olup olmadığını belirlemek için araştırma yapıyoruz. Daha fazla bilgi edindiğimizde bir güncelleme sunacağız" diyor. Şimdilik görüldüğü kadarıyla sorunla karşılaşan kullanıcıların hepsi güncel BIOS kullanan MSI anakart tabanlı Intel sistemlere sahip.

    Son Windows 11 güncellemesi MSI anakartlarda mavi ekran veriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft şu anda KB5029351 güncellemesini etkilenen sistemlerden çekmiş görünüyor, ancak diğer herkes için hala mevcut. Soruna neyin neden olduğu henüz net değil ancak MSI'ın Intel'in Raptor Lake-S Refresh kod adlı 14. Nesil masaüstü CPU'larına hazırlık olarak yaptığı son BIOS güncellemeleriyle bağlantılı olabilir. Yama notlarına göre MSI geçtiğimiz günlerde Z690 ve Z790 anakartlar için "yeni nesil CPU'ları destekleyen" bir dizi BIOS güncellemesi yayınladı.

    Dolayısıyla Z690 ve Z790 serisi MSI anakart kullanıyorsanız sorun düzeltilene kadar KB5029351 güncellemesini yapmamanızı öneririz. Veya bu güncellemeyi halihazırda yüklemişseniz ancak BIOS’unuz son sürümde değilse aynı şekilde sorun düzeltildikten sonra BIOS güncellemesini yapmanızı tavsiye ederiz.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/8/24/23844054/microsoft-windows-11-bsod-kb5029351-msi-motherboard-bios-update https://www.reddit.com/r/Windows11/comments/15ybvgn/august_22_2023kb5029351_os_build_226212215_preview/ https://www.reddit.com/r/Windows11/comments/15ybvgn/august_22_2023kb5029351_os_build_226212215_preview/
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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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