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MSI yeni dizüstü bilgisayarı X320 ile "inceler" kulübüne katılıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yeni dizüstü bilgisayarı X320 ile
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Anakart ve ekran kartlarının yanı sıra hazırladığı dizüstü bilgisayarlarla da son dönemde sık sık gündeme gelen Tayvan merkezli MSI, Las Vegas'da düzenlenen ve kapılarını Perşembe günü açması beklenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni dizüstü bilgisayarlarını da sergileyecek. Firmanın fuar dahilinde öne çıkması beklenen portatif bilgisayarlarından biri de X320 isimli yeni model olacak.

MSI'ın X-Slim serisi dahilinde hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarı süper-ince yapısı ile dikkat çekiyor. Apple, Lenovo ve Samsung gibi güçlü firmaların aynı segmentte yer alan modellerine rakip olması beklenen X320, 1.3Kg ağırlığın ve 1.98cm kalınlığında. Gelen bilgilere göre dizüstü bilgisayarın en ince kısmında kalınlık 6mm'ye kadar düşebiliyor. Taşınabilirliğin öne çıktığı sistem pil ömrüyle de dikkat çekebilir.

Yapılan açıklamalara göre 4 veya 8 hücreli pil ile satılması planlanan MSI X320'nin 10 saate kadar pil ömrü sunacağı belirtiliyor. 16:9 görüntü formatına destek veren 13.4" büyüklüğünde ekran ile donatılan dizüstü bilgisayarın MacBook Air kadar ince olmasa da fiyat açısından daha rekabetçi olacağı ifade ediliyor. Şampanya, Gümüş ve Siyah renk seçenekleriyle satılacak X320'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

MSI X320'nin detaylı özellikleriyle birlikte Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda görünmesi bekleniyor.


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max975 10 yıl
incelere hayırlı olsun...
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hsnsln 10 yıl
Gercekten güzel olmuş bil ömrü de süper bence. fiyat olarakta çok uygun olacağı söyleniyor
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sertacaygun 10 yıl
Seviyorum bu markayı...
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mahho88 10 yıl
ya lcd ekran var mı yok mu?
çok iyi bakmak lazım


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CaSsErDoDo 10 yıl
bende öle sandım resmin açılmasını bekliyodum :D:D
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a1a1a1fs 10 yıl
resim açılmadı sandım ilk başta ,,,,,,,,,,çok keskin
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