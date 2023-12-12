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    Yeni RAM standardı onaylandı: İşte CAMM2 bellekler

    Dizüstü bilgisayarlara 128 GB'a kadar bellek sığdıran, yerden tasarruf sağlayan yeni RAM bellekler sektörden onay aldı. CAMM2 olarak adlandırılan yeni standart JEDEC tarafından onaylandı.
    Yeni RAM standardı onaylandı: İşte CAMM2 bellekler Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar endüstrisinde bellek standartlarını denetleyen ticari organizasyon ve standardizasyon kuruluşu JEDEC, yeni bir bellek standardını kabul etti. CAMM2 (JESD318) adı verilen yeni standart, hem masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan DDR5 SDRAM hem de LPDDR5/5X SDRAM için geçerli olacak. Ancak CAMM2 belleklerin asıl olarak yirmi yılı aşkın süredir kullanılan eski SO-DIMM form faktörünün yerini alarak gelecek dizüstü bilgisayarda kullanılması bekleniyor.

    Yeni bellek standardı: CAMM2

    Compression Attached Memory Module (Sıkıştırma Ekli Bellek Modülü) anlamına gelen CAMM, Tom Schnell tarafından geliştirilmiş ve Dell tarafından 2022 yılında Precision 7670 iş istasyonu dizüstü bilgisayarında kullanılmaya başlanmıştı. CAMM'in SO-DIMM'e göre en büyük avantajı, Dell'in yüzde 57 daha ince olduğunu söylediği ince profiliydi. Dell ayrıca DDR5 SO-DIMM bellek için 6,400MHz bariyerini aşabileceğini ve "daha yüksek saat hızlarına ölçeklenebileceğini" söylemişti.

    Yeni RAM standardı onaylandı: İşte CAMM2 bellekler Tam Boyutta Gör
    Ancak CAMM’in Dell tarafından üretilmesi onun benimsenmesinin önüne geçiyordu. Öte yandan SO-DIMM RAM sayısız şirketten temin edilebiliyor. Şimdi ise CAMM2’nin GDDR6, HBM3 ve DDR5 gibi belleklerin teknik özelliklerini belirleyen JEDEC tarafından standartlaştırılması bu sorunu ortadan kaldırıyor.

    CAMM2 spesifikasyonları biri DDR5 ve diğeri LPDDR5(X) için olmak üzere iki varyant içeriyor. Özellikle CAMM2, lehimsiz LPDDR5(X) belleği mümkün kılacak ve lehimli DDR5 RAM kullanımının da önüne geçecek. Bununla birlikte, iki varyant farklı pin bağlantılarına sahip olduğundan, bir varyantı diğer RAM türü için üretilmiş bir anakartta kullanmak mümkün olmayacak.

    Çift kanal için tek modül yeterli

    Yeni RAM standardı onaylandı: İşte CAMM2 bellekler Tam Boyutta Gör
    CAMM2'nin bir diğer avantajı da çift kanallı belleği etkinleştirmek için birden fazla bellek modülüne gerek duymaması. Tek bir CAMM2 modülü iki bellek kanalına sahip hale getirilerek CPU'ya ve entegre GPU’ya daha yüksek performans için daha fazla bellek bant genişliği sağlanabilir. SO-DIMM belleklerde ise çift kanal için iki modül kullanılması gerekiyordu.

    Öte yandan CAMM2 henüz çok yeni bir teknoloji olduğu için SO-DIMM'den çok daha pahalı olacaktır ancak en nihayetinde dizüstü bilgisayarlar ve diğer mobil cihazlar için yeni standart haline gelecek gibi görünüyor. Bununla birlikte standart 8 GB ile 128 GB arasında değişen kapasiteleri destekleyecek. Geçtiğimiz aylarda ise Samsung, dünyanın ilk LPCAMM belleğini duyurmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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