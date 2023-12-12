Yeni RAM standardı onaylandı: İşte CAMM2 bellekler

Yeni bellek standardı: CAMM2
Compression Attached Memory Module (Sıkıştırma Ekli Bellek Modülü) anlamına gelen CAMM, Tom Schnell tarafından geliştirilmiş ve Dell tarafından 2022 yılında Precision 7670 iş istasyonu dizüstü bilgisayarında kullanılmaya başlanmıştı. CAMM'in SO-DIMM'e göre en büyük avantajı, Dell'in yüzde 57 daha ince olduğunu söylediği ince profiliydi. Dell ayrıca DDR5 SO-DIMM bellek için 6,400MHz bariyerini aşabileceğini ve "daha yüksek saat hızlarına ölçeklenebileceğini" söylemişti.
CAMM2 spesifikasyonları biri DDR5 ve diğeri LPDDR5(X) için olmak üzere iki varyant içeriyor. Özellikle CAMM2, lehimsiz LPDDR5(X) belleği mümkün kılacak ve lehimli DDR5 RAM kullanımının da önüne geçecek. Bununla birlikte, iki varyant farklı pin bağlantılarına sahip olduğundan, bir varyantı diğer RAM türü için üretilmiş bir anakartta kullanmak mümkün olmayacak.
Çift kanal için tek modül yeterli
Öte yandan CAMM2 henüz çok yeni bir teknoloji olduğu için SO-DIMM'den çok daha pahalı olacaktır ancak en nihayetinde dizüstü bilgisayarlar ve diğer mobil cihazlar için yeni standart haline gelecek gibi görünüyor. Bununla birlikte standart 8 GB ile 128 GB arasında değişen kapasiteleri destekleyecek. Geçtiğimiz aylarda ise Samsung, dünyanın ilk LPCAMM belleğini duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.