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MSI yüksek performanslı GX640 ve GX740 notebook modellerini Avrupa'da satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yüksek performanslı GX640 ve GX740 notebook modellerini Avrupa'da satışa sunuyor
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MSI GX640

Donanım üretiminde dünya devi isimlerden biri olan MSI, oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayarlarını satışa sunuyor. Gaming serisi altında hazırlanan GX640 ve GX740 isimli dizüstü bilgisayarlar, sırasıyla 15.4-inç ve 17-inç ekrana sahipler. Özel tasarımlı Alüminyum kasaya sahip olan yeni sistemlerin her ikisi de Intel platformunu kullanıyor ve 1680 x 1050 piksel ekran çözünürlüğü ile geliyorlar. Tercihe veya bütçeye bağlı olarak Core i5 430M veya Core i7 720QM işlemcileriyle donatılabilecek GX640 ve GX740, 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği ile geliyorlar.

Depolama sürücüsü olarak 500GB veya 640GB kapasiteli sabit diskler ile donatılabilecek yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayarlarda yine tercihe bağlı olarak DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü tercih edilebiliyor. MSI'ın GX640 ve GX740 modelleri arasındaki temel farkı ise kullanılan ekran kartları oluşturuyor zira GX640 modeli ATi Mobility Radeon HD 5850 1GB ile gelirken, GX740 modeli ise DirectX 11 destekli en güçlü mobil grafik çözümü olarak ATi Mobility Radeon HD 5870 1GB ile sunuluyor. Sırasıyla 2.7 Kg ve 3.2 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayarların diğer özellikleri arasındaysa 2.0MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.0 ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer verildiği bildiriliyor.

MSI'ın resmi satışına önümüzdeki ay başlayacağı taşınabilir oyun sistemlerinden GX640 1049 Avro, GX740 ise 1099 Avro seviyesindeki başlangıç fiyatlarıyla pazara sunulacaklar.

MSI yüksek performanslı GX640 ve GX740 notebook modellerini Avrupa'da satışa sunuyor
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DH Misafiri 8 yıl
Ben ürünü amerikadan getittirdim muthiş bir cihaz son derece memnunum:)
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ANTHYPATHY 9 yıl
Gelse keşke alamam ama arada bir görmek bile güzel olur. ZAten SONY aldım. Çok hoş sıradışı tasarımlı cihazlar. Daha önceki GX 620 yi almaya nyetlenmiştim ama çok az sayıda Türkiye'ye geldi bizede nasip olmadı furyayı kaçırdık.
Tabi bunların donanımların onun çok çok ötesinde...
Bence hem donanım olarak hemde şıklık açısından gayet başarılı bir makina olmuş.
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DH Misafiri 9 yıl
msi gx630 kullaniyorum tek kelime ile harika ! 9600MGT ekran kartli bu pc yi 1750 TL ye almistim gx740 in fiyati turkiye pazarinda 2500 civari olur, ve herkes kuyruga girer tabi :D tasarimi benm pc ye gore oldukca gelistirilmis, islemci ve ekran karti su an laptop piyasasindaki en iyileri, markad sorun yok ztn MSI olduktan sonra gozunuz kapali alabilirsiniz. 9 hucreli pil ve MSI ekipmanlariyla (canta,lazer mouse) harika bir bilgisayar daha yapmislar, ellerine saglik umarim en kisa zmnda Turkiye'ye gelir.
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-K@- 9 yıl
Hocam türkiyeye gelmesi çok zor 4850 li modele yazmıştım hatırlıyorum 2009 ocak yıl aşımı oldu daha türkiyede yok bence beklemeninde pek mantığı yok :)
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-K@- 9 yıl
Özellikler fazlasıyla yeterli herşeye cevap veriyor en önemlisi 9 hücreli pil çok iyi olmuş
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istblacken 9 yıl
Tasarımı iyi, özellikleri de güzel fiyatı da çok da pahalı değil. Anakart üreticilerinin yaptığı laptoplar genelde iyi oluyor. 17 inç lik ekranın çözünürlüğü daha yüksek olabilirmiş.
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DavutGENC 9 yıl
Desing bakımında güzel bir ürün.
sonrasında teknik özellikler tablosunda gecerli bir notu var.
en güzeli benim kanaatım 9 hücreli pil olmuş
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sertacaygun 9 yıl
MSI bu aralar sessizdi, iyi oldu. Cihaz da süper. TR'ye 3000 gibi rakamdan girerse iyidir.
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escape0121 9 yıl
kırmızılar dikkat cekici olmus
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krmtrylcn 9 yıl
bence fiyat iyi.
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