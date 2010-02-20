MSI yüksek performanslı GX640 ve GX740 notebook modellerini Avrupa'da satışa sunuyor

Tam Boyutta Gör

MSI GX640

Donanım üretiminde dünya devi isimlerden biri olan MSI, oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayarlarını satışa sunuyor. Gaming serisi altında hazırlanan GX640 ve GX740 isimli dizüstü bilgisayarlar, sırasıyla 15.4-inç ve 17-inç ekrana sahipler. Özel tasarımlı Alüminyum kasaya sahip olan yeni sistemlerin her ikisi de Intel platformunu kullanıyor ve 1680 x 1050 piksel ekran çözünürlüğü ile geliyorlar. Tercihe veya bütçeye bağlı olarak Core i5 430M veya Core i7 720QM işlemcileriyle donatılabilecek GX640 ve GX740, 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği ile geliyorlar.

Depolama sürücüsü olarak 500GB veya 640GB kapasiteli sabit diskler ile donatılabilecek yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayarlarda yine tercihe bağlı olarak DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü tercih edilebiliyor. MSI'ın GX640 ve GX740 modelleri arasındaki temel farkı ise kullanılan ekran kartları oluşturuyor zira GX640 modeli ATi Mobility Radeon HD 5850 1GB ile gelirken, GX740 modeli ise DirectX 11 destekli en güçlü mobil grafik çözümü olarak ATi Mobility Radeon HD 5870 1GB ile sunuluyor. Sırasıyla 2.7 Kg ve 3.2 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayarların diğer özellikleri arasındaysa 2.0MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.0 ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer verildiği bildiriliyor.

MSI'ın resmi satışına önümüzdeki ay başlayacağı taşınabilir oyun sistemlerinden GX640 1049 Avro, GX740 ise 1099 Avro seviyesindeki başlangıç fiyatlarıyla pazara sunulacaklar.

Tam Boyutta Gör