MSI'dan 17.3 inçlik i5'li dizüstü bilgisayar: GE700

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Tayvan merkezli bilgisayar üreticisi MSI, ürün gamının en yeni dizüstü bilgisayarı GE700'ü gün yüzüne çıkardı.

Gücünü Intel'in i5 işlemcilerinden alan ve 4GB'a kadar bellek destekleyen GE700, 17.3 inç boyutundaki ekranında 1680x1050 piksele kadar görüntü sunabiliyor. Grafik birimi olarak ATI'nin 1GB'lık Radeon HD 5730'e sahip olan bilgisayarda ses deneyimini daha kaliteli yaşamak için hoparlörlerin yanı sıra bir de subwoofer'a yer verilmiş. GE700'de depolama biriminin kapasitesi 250, 320 ve 500GB olarak değişirken, bilgisayar üzerine 2 adet sabit sürücü yerleştirilebiliyor.

İsteğe bağlı olarak Blu-ray sürücüsüyle değiştirilmek üzere DVD sürücüsüne sahip olan GE700'de HD internet kamerası bulunuyor. Bilgisayar enerji ihtiyacını standart olarak 6 hücreli pilden karşılarken, opsiyonlar arasında 9 hücreli batarya da unutulmamış.

MSI'in batarya ömrünü uzatmayı hedef alan ECO Engine Power Saving teknolojisini de destekleyen GE700'ün satış fiyatı ve kullanıcıyla buluşacağı tarihse şimdilik bilinmiyor.