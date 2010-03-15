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MSI'dan 17.3 inçlik i5'li dizüstü bilgisayar: GE700

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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MSI'dan 17.3 inçlik i5'li dizüstü bilgisayar: GE700
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Tayvan merkezli bilgisayar üreticisi MSI, ürün gamının en yeni dizüstü bilgisayarı GE700'ü gün yüzüne çıkardı.

Gücünü Intel'in i5 işlemcilerinden alan ve 4GB'a kadar bellek destekleyen GE700, 17.3 inç boyutundaki ekranında 1680x1050 piksele kadar görüntü sunabiliyor. Grafik birimi olarak ATI'nin 1GB'lık Radeon HD 5730'e sahip olan bilgisayarda ses deneyimini daha kaliteli yaşamak için hoparlörlerin yanı sıra bir de subwoofer'a yer verilmiş. GE700'de depolama biriminin kapasitesi 250, 320 ve 500GB olarak değişirken, bilgisayar üzerine 2 adet sabit sürücü yerleştirilebiliyor.

İsteğe bağlı olarak Blu-ray sürücüsüyle değiştirilmek üzere DVD sürücüsüne sahip olan GE700'de HD internet kamerası bulunuyor. Bilgisayar enerji ihtiyacını standart olarak 6 hücreli pilden karşılarken, opsiyonlar arasında 9 hücreli batarya da unutulmamış.

MSI'in batarya ömrünü uzatmayı hedef alan ECO Engine Power Saving teknolojisini de destekleyen GE700'ün satış fiyatı ve kullanıcıyla buluşacağı tarihse şimdilik bilinmiyor.


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ogkasa 9 yıl
Görünüş ve zariflik tam istediğim gibi. İncecik. Kütük gibi laptoplara nasıl para veriliyor gerçekten anlamıyorum
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durrsun 9 yıl
Görünüş mükemmel, de tr.de satışı henüz yok. bilen varmıdır.nerede satışı olduğunu..
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DH Misafiri 9 yıl
Yani bir FullHD ekran koysalar maliyet ne kadar artar ki .Peh 1680 1050.O kadar güzel bir makine ama .....
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Nutec 9 yıl
i5 750 olursa süper ekran kartı laptop için gayet uygun ancak fiyat ne olur bilemem:):)
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oyuncular 9 yıl
MSI bu işi kıvırdı valla...harika görünüyor.
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TELESCOPE 9 yıl
akranları arasında oldukça zarif bir tasarıma sahip
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sertacaygun 9 yıl
TR'ye gelse acil.
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