MSI'dan Intel işlemciler için USB 3.0 ve SATA 6Gbps destekli yeni anakart: P55-GD85

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MSI bugün yaptığı bir açıklamayla Intel işlemciler için hazırladığı USB 3.0 ve SATA 6Gbps destekli yeni anakartını duyurdu. P55-GD85 adını taşıyan P55 çipsetli yeni anakart, LGA1156 formundaki Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi Intel işlemcilerin tamamıyla kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart, Siyah renkli baskılı devre tasarımı ve katı kapasitörleriyle dikkat çekici bir görünüm sergiliyor. DrMOS teknolojisine sahip olan ve APS (Active Phase Switching) özelliği sayesinde fazları dinamik olarak kontrol ederek güç tasarrufu sağlayabilen MSI P55-GD85, iki adet PCIe 2.0 x16 slotuyla geliyor ve hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor.

NEC tarafından sağlanan USB 3.0 kontrolcüsüyle iki adet USB 3.0 konnektörüne ve Marvell tarafından sağlanan SATA 6Gbps kontrolcüsüyle iki adet SATA-III portuna sahip olan anakart, OC Genie özelliği ile kullanıcılara tek tuşla hız aşırtma olanağı da tanıyor. FireWire, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği kart üstü güç ve reset butonları ile iki adet Gigabit Ethernet portuna sahip olan MSI P55-GD85'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, Avrupa'da ön-sipariş listelerine 185 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladığı belirtiliyor.