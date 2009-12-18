MSI'dan Zune HD tasarımlı medya oynatıcısı: MT-V660

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Hazırladığı bilgisayar çözümleriyle bilinen Tayvan merkezli MSI, tasarımıyla Microsoft'un güçlü medya oynatıcısı Zune HD'i oldukça andıran yeni medya oynatıcısı MT-V660'i duyurdu.

Bünyesinde Rockchip'in RK2806 yongasetini barındıran MT-V660, 3.2 inç boyutunda 480x320 piksel çözünürlük sağlayan dokunmatik ekrana sahip. Üzerinde konumlandırılan TV çıkışı sayesinde medya içeriklerinin televizyonlarda da görüntülenmesini sağlayan medya oynatıcısı bu özelliğiyle Zune HD'e üstünlük kuruyor. Bilindiği gibi Zune HD, TV çıkış yeteneğini ancak harici satılan bir dock ile kazanabiliyor.

MKV, AVI, DivX 3/4/5, XviD, H.264, RMVB/RM, MP4, FLV, H.264/H.263, VOB, MPG, DAT, MOV ve 3GP video formatlarıyla MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV ve AAC ses formatlarını destekleyen MSI'in medya oynatıcısının ne kadarlık satış fiyatıyla ve ne zaman kullanıcıyla buluşacağı şimdilik bilinmiyor.

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