MSI'ın X-Slim serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarları Nisan ayında geliyor

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Yeni yılın ilk günlerde Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın (CES '09) öne çıkan isimlerden biri de donanım dünyasının baş aktörlerinden MSI olmuş ve firma özellikle X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.Önümüzdeki hafta Almanya'da başlayacak CeBIT fuarında X-Slim serisinin yeni üyelerini tanıtmaya hazırlanan firmanın "MacBook Air" katili olarak tanımlanan dizüstü bilgisayar serisi için piyasaya çıkış tarihleri de netleşiyor.

Elimize ulaşan bilgilere görere MSI, X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar ailesini X320 ve X340 modellerini ikinci çeyreğin hemen başında yani Nisan ayı içerisinde kullanıma sunacak. 1.98 cm kalınlığındaki dizüstü bilgisayarlar Intel platformunu temel alıyor ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran ile geliyorlar. Yeni modellerden X-Slim X320'de Atom Z530 (1.6GHz), X340'da ise Celeron M 723 (1.2GHz) veya Core 2 Solo SU3500 (1.4GHz) işlemcisi kullanılıyor.

Nisan ayı içerisinde kullanıma sunulacağı beliritlen X-Slim serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarların modeline göre, 700$ seviyesinden başlayan yurt dışı satış fiyatlarıyla pazara sunulması bekleniyor.