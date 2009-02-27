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MSI'ın X-Slim serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarları Nisan ayında geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın X-Slim serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarları Nisan ayında geliyor
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Yeni yılın ilk günlerde Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın (CES '09) öne çıkan isimlerden biri de donanım dünyasının baş aktörlerinden MSI olmuş ve firma özellikle X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.Önümüzdeki hafta Almanya'da başlayacak CeBIT fuarında X-Slim serisinin yeni üyelerini tanıtmaya hazırlanan firmanın "MacBook Air" katili olarak tanımlanan dizüstü bilgisayar serisi için piyasaya çıkış tarihleri de netleşiyor.

Elimize ulaşan bilgilere görere MSI, X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar ailesini X320 ve X340 modellerini ikinci çeyreğin hemen başında yani Nisan ayı içerisinde kullanıma sunacak. 1.98 cm kalınlığındaki dizüstü bilgisayarlar Intel platformunu temel alıyor ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran ile geliyorlar. Yeni modellerden X-Slim X320'de Atom Z530 (1.6GHz), X340'da ise Celeron M 723 (1.2GHz) veya Core 2 Solo SU3500 (1.4GHz) işlemcisi kullanılıyor.

Nisan ayı içerisinde kullanıma sunulacağı beliritlen X-Slim serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarların modeline göre, 700$ seviyesinden başlayan yurt dışı satış fiyatlarıyla pazara sunulması bekleniyor.


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yc#1 10 yıl
Farklı renklerde piyasaya sürseler daha özgün bir ürün olur. Bir de performas kullanıcıları için Core 2 Duo işlemci de seçenekler arasında yer verilmeli.
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mahho88 10 yıl
msi ın cebitteki yeni laptoplarından

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00x men00 10 yıl
bu neyaaaaaaaaaaa apple tipi ürün üeretme dönemi herhalde ıphone şimdide macbook air benzerleri
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mahho88 10 yıl
700 dolar civarında piyasaya girecekse çok güzel olur
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