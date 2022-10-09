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Tokyo Merkezli kripto borsası Mt. Gox’un geri ödeme hazırlıkları başladı. Borsa alacaklılarına geri ödeme yöntemlerini seçmeleri için bir bildirim gönderdi. Mt. Gox borsası alacaklıların 10 Ocak 2023 tarihine kadar borsanın belirlediği ödeme yöntemlerinden birini seçerek şirkete bildirmeleri gerektiğini duyurdu. Mt Gox alacaklılarının, fonlarını geri alabilmek için kripto para borsalarına kaydolmaları gerekecek.

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Özellikle, alacaklıların erken toplu ödemeler, kripto para birimi rehabilitasyon taleplerinin dijital varlıklarının bir kısmı için geri ödeme, banka havalesi ile geri ödeme ve bir Fon Transferi Hizmet Sağlayıcısı aracılığıyla havale yoluyla geri ödeme dahil olmak üzere dört ana geri ödeme seçeneği arasından seçim yapmaları gerekecektir. Ancak, tüm alacaklılar bir ilk temel ödeme alacak.

Mütevelli Nobuaki Kobayashi, alacaklıların 10 Ocak 2023 tarihine kadar MTGOX Çevrimiçi Rehabilitasyon Talep Dosyalama Sistemine kaydolmalarını ve ödemelerini geri almak için kripto borsalarına hesap oluşturmaları gerektiğini ifade etti.

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Mt. Gox alacaklılarının bekleyişi sona eriyor