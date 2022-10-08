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Terra ekosisteminin çöküşüyle, hem Terra geliştiricileri hem de yöneticiler büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle Terra CEO’su Do Kwon, birçok düzenleyicinin yaptırımına maruz kaldı. Kısa süre önce hakkında bir kırmızı bülten dahi yayınlandı. Luna Vakfı, yaşanan çöküşle birlikte fonlarını kaybeden kullanıcıların kayıplarını telafi etmek için çalıştıklarını ifade etti.

Luna Foundation Guard, varlıkların kullanıcılara olan dağıtımını ertelemelerine sebep olarak ise devam eden ve tehdit altındaki davaları gösterdi. Yapılan açıklamaya göre; yasal sorunlar devam ederken, bu sorunu çözmek için bir zaman aralığı vermedi.

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Luna Foundation Guard konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

Şu anda dağıtım mümkün değil. Bu konular çözülmemiş olsa da, çözüm için belirlenmiş bir zaman çizelgesi olamaz. Bu ilk planları takip etme yeteneğimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz ve bekleyenler yeni gelişmelerden ilk haberdar olacaklar.

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Luna Foundation, kullanıcıların kayıplarını telafi etmek istiyor