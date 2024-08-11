Yeni Aslan Kral filmi Mufasa: The Lion King'den fragman yayınlandı

Bu hafta gerçekleşen D23 fuarı sırasında Mufasa: The Lion King'i de tanıtan Disney, filmden yeni bir fragman paylaştı.
Mufasa: The Lion King, 20 Aralık'ta Vizyona Girecek
Mufasa: The Lion King bir devam filmi olsa da aslında hikâyenin büyük bir bölümü ilk filmin öncesinde geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Simba'nın ilk filmde kaybettiği babası Mufasa yer alıyor. Tanzanya'nın Gurur Topraklarının kralı olan Simba, çocuklarına babası Mufasa'nın hikâyesini anlatıyor.
İlk filmin arkasındaki isim olan Jon Favreau, bu kez projede yer almıyor. Mufasa: The Lion King, Moonlight ve If Beale Street Could Talk gibi ödüllü iki filme imza atan Barry Jenkins'in imzasını taşyıor. Normalde bu türde görmeye alışık olmadığımız Jenkins'in nasıl bir iş ortaya koyduğu merak konusu.
Filmin seslendirme kadrosunda Donald Glover, Seth Rogen, Billy Eichner, John Kani, Beyoncé, Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton gibi isimler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.