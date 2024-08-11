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    Yeni Aslan Kral filmi Mufasa: The Lion King'den fragman yayınlandı

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan yeni Aslan Kral filmi Mufasa: The Lion King'den yeni bir fragman yayınlandı. Mufasa, 2019 yapımı The Lion King'in öncesinde geçecek.
    Mufasa: Aslan Kral'dan yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen animasyon filmlerinden biri olan Aslan Kral (The Lion King)'ın fotorealistik yeniden çevrimi, 2019 yılında sinemaseverlerle buluştu ve oldukça başarılı oldu. Iron Man filmleriyle tanınan Jon Favreau'nun yönettiği bu yeni versiyon, gişede 1.65 milyar dolar hasılata ulaştı. The Lion King'in sinemaseverlerden gördüğü bu yoğun ilgi, bir devam filminin de önünü açtı. İşte o devam filmi olan Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King), bu yıl sinemaseverlerle buluşacak.

    Bu hafta gerçekleşen D23 fuarı sırasında Mufasa: The Lion King'i de tanıtan Disney, filmden yeni bir fragman paylaştı.

    Mufasa: The Lion King, 20 Aralık'ta Vizyona Girecek

    Mufasa: The Lion King bir devam filmi olsa da aslında hikâyenin büyük bir bölümü ilk filmin öncesinde geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Simba'nın ilk filmde kaybettiği babası Mufasa yer alıyor. Tanzanya'nın Gurur Topraklarının kralı olan Simba, çocuklarına babası Mufasa'nın hikâyesini anlatıyor.

    İlk filmin arkasındaki isim olan Jon Favreau, bu kez projede yer almıyor. Mufasa: The Lion King, Moonlight ve If Beale Street Could Talk gibi ödüllü iki filme imza atan Barry Jenkins'in imzasını taşyıor. Normalde bu türde görmeye alışık olmadığımız Jenkins'in nasıl bir iş ortaya koyduğu merak konusu.

    Filmin seslendirme kadrosunda  Donald Glover, Seth Rogen, Billy Eichner, John Kani, Beyoncé, Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton gibi isimler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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