Yeni Aslan Kral filmi Mufasa: The Lion King'den fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon filmlerinden biri olan Aslan Kral (The Lion King)'ın fotorealistik yeniden çevrimi, 2019 yılında sinemaseverlerle buluştu ve oldukça başarılı oldu. Iron Man filmleriyle tanınan Jon Favreau'nun yönettiği bu yeni versiyon, gişede 1.65 milyar dolar hasılata ulaştı. The Lion King'in sinemaseverlerden gördüğü bu yoğun ilgi, bir devam filminin de önünü açtı. İşte o devam filmi olan Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King), bu yıl sinemaseverlerle buluşacak.

Bu hafta gerçekleşen D23 fuarı sırasında Mufasa: The Lion King'i de tanıtan Disney, filmden yeni bir fragman paylaştı.

Mufasa: The Lion King, 20 Aralık'ta Vizyona Girecek

Mufasa: The Lion King bir devam filmi olsa da aslında hikâyenin büyük bir bölümü ilk filmin öncesinde geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Simba'nın ilk filmde kaybettiği babası Mufasa yer alıyor. Tanzanya'nın Gurur Topraklarının kralı olan Simba, çocuklarına babası Mufasa'nın hikâyesini anlatıyor.

İlk filmin arkasındaki isim olan Jon Favreau, bu kez projede yer almıyor. Mufasa: The Lion King, Moonlight ve If Beale Street Could Talk gibi ödüllü iki filme imza atan Barry Jenkins'in imzasını taşyıor. Normalde bu türde görmeye alışık olmadığımız Jenkins'in nasıl bir iş ortaya koyduğu merak konusu.

Filmin seslendirme kadrosunda Donald Glover, Seth Rogen, Billy Eichner, John Kani, Beyoncé, Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton gibi isimler yer alıyor.

