Borderlands filmi eleştirmenler tarafından yerden yere vuruluyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapım aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle vizyon tarihi defalarca ertelenen Borderlands filmi, nihayet bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Yarın dünyanın dört bir yanında gösterime girecek olan film, geçtiğimiz günlerde basına gösterildi. Böylece filme yönelik ilk eleştiriler de yayınlanmaya başladı. Ne var ki gelen ilk yorumlar oldukça kötü. Eleştirmenler, Borderlands filmini adeta yerden yere vuruyor.

Eleştirmen puanlarının derlendiği MetaCritic platformunda Borderlans filminin puanı, bugün itibarıyla 100 üzerinden 33. Rotten Tomatoes puanı ise %4. Bu da eleştirilerin ne kadar kötü olduğunu gözler önüne seriyor.

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Açıkçası bunun çok da şaşırtıcı olduğu söylenemez. Zira daha yapım aşamasında filmin ciddi şekilde sorunlu olduğu ve stüdyonun elindeki işi olabildiğince düzeltmek için ciddi müdahalelerde bulunduğu söyleniyordu. Hatta bu değişikliler sonrası yapılan ek çekimlerde yönetmen Eli Roth'un yerini başka bir yönetmenin aldığı bile iddia edilmişti. Bu kadar sorunlu bir prodüksiyondan iyi bir iş çıkması büyük sürpriz olurdu.

Borderlands filminde Lilith'i, normalde bu tarz filmlerde görmeye alışık olmadığımız Cate Blanchett canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jack Black, Kevin Hart, Edgar Ramírez, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Gina Gershon, Jamie Lee Curtis ve Bobby Lee gibi isimler eşlik ediyor.

Borderlands filminin merkezinde Blanchett'ın canlandırdığı Lilith karakteri yer alıyor. Gizemli bir geçmişe sahip, aranan bir kaçak olan Lilith, son derece kıymetli bir hazinenin peşine düşerek, doğduğu gezegen olan Pandora'ya geri dönüyor. Lilith bu yolculuğu sırasınad, tuhaf bir bilim adamından geveze bir robota, birbirinden ilginç karakterleri bir araya getiren bir ekibin parçası oluyor.

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